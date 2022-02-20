プロオッズ×Ｄ指数馬券術／フェブラリーＳ＆小倉大賞典をダブル的中！

「Ｄｅｅｐ」の予想モードにある「プロオッズ」と「Ｄ指数」を駆使し予想印を披露する「Ｄ指数×プロオッズ馬券術」が、フェブラリーＳと小倉大賞典をダブルで的中しました。
レース約５時間前に公開したフェブラリーＳの予想印は
◎カフェファラオ（プロオッズ１位、Ｄ指数３位）
○ソリストサンダー（Ｄ指数１位）
▲アルクトス（Ｄ指数２位）
△レッドルゼル（Ｄ指数４位）
△インティ（Ｄ指数５位）
△スワーヴアラミス（Ｄ指数６位）
△エアスピネル（Ｄ指数７位）
△テイエムサウスダン（Ｄ指数８位）
結果は、カフェファラオ（２番人気）が１着、テイエムサウスダン（５番人気）が２着となり、◎△で馬単４６９０円を的中。
同じく小倉記念の予想印は
◎アリーヴォ（プロオッズ１位、Ｄ指数１位）
○ダブルシャープ（Ｄ指数２位）
▲スカーフェイス（Ｄ指数３位）
△ヴァイスメテオール（Ｄ指数４位）
△ランブリングアレー（Ｄ指数５位）
△アールスター（Ｄ指数６位）
△カデナ（Ｄ指数７位）
△スーパーフェザー（Ｄ指数８位）
結果は、アリーヴォ（１番人気）が１着、ランブリングアレー（３番人気）が２着、カデナ（８番人気）が３着となり、◎△△で３連単３万９６１０円、３連複１万６７０円を当てました。