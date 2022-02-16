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2022.2.16 14:21

【今週の登録抹消馬】２月１６日

　《美浦》

　▽繁殖牝馬＝プリミエラムール（６）、カナロアガール（６）、トゥルーアート（４）、ルナマーレ（３）、クロシュ（３）、モデレイト（７）、クィーンビー（牝９）

　▽地方＝アトミックフォース（牡６　未定）、リゼブルー（牝６　未定）、エアダンルース（牡５　未定）、シェーンクラート（牡５　未定）、コスモマーチ（牡３　未定）、ユウヒノプリンス（セン５　笠松）、ダイチスマイル（牡３　未定）、クライアンテル（牝３　未定）、プリンアラモード（牝３　未定）、サンナムジャ（牡３　金沢）、ジェムストーン（牡３　未定）、カガフラッシュ（セン４　未定）、サノケン（牡３　未定）、ウィラメット（牝３　水沢）、ボニーマジェスティ（牡３　門別）、ピッツバーグ（セン９　高知）、カクテルグラス（牝３　未定）、シェーネンターク（牝３　未定）、ライディーン（牡３　未定）、ナムラメイ（牝３　未定）

　▽乗馬＝タイキドラガルド（牡３）、ユングヴィ（牡４）、ノースポール（牝３）、アミラルレジェンド（牡４）、アーネストホープ（セン８）

　▽研究馬＝フロルヴィラ（牝３）

　▽へい死＝アイファーアクター（牡６）、ジョウレン（牡３）

　《栗東》

　▽繁殖牝馬＝トロイメント（６）、ラヴズオンリーユー（６）、サナティオ（４）、ラインプリンセス（３）、ミアグア（７）、アミークス（５）、プリモダルク（５）、ピクシーメイデン（６）、グローバリズム（５）

　▽地方＝ブランシェット（牝６　未定）、ラルナプレナ（牝４　未定）、リューイーソー（牝３　船橋）、ラインストライカー（牡３　未定）、エムズブランコ（牝３　未定）、タガノファジョーロ（牡６　未定）、オーリプカレディ（牝３　園田）、ボルケーノペスカ（牡４　未定）、タイセイロワイヤル（牡４　水沢）、パフィオ（牝３　未定）、アナザーゲート（牡３　門別）、タガノピスケス（牡３　未定）

　▽乗馬＝ショウナンダルム（牝３）、フォイヤーヴェルク（セン９）、アグラデセール（牡３）、プレセンシア（牡３）、ロードマーサ（牡３）

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