【今週の登録抹消馬】２月１６日

《美浦》
▽繁殖牝馬＝プリミエラムール（６）、カナロアガール（６）、トゥルーアート（４）、ルナマーレ（３）、クロシュ（３）、モデレイト（７）、クィーンビー（牝９）
▽地方＝アトミックフォース（牡６ 未定）、リゼブルー（牝６ 未定）、エアダンルース（牡５ 未定）、シェーンクラート（牡５ 未定）、コスモマーチ（牡３ 未定）、ユウヒノプリンス（セン５ 笠松）、ダイチスマイル（牡３ 未定）、クライアンテル（牝３ 未定）、プリンアラモード（牝３ 未定）、サンナムジャ（牡３ 金沢）、ジェムストーン（牡３ 未定）、カガフラッシュ（セン４ 未定）、サノケン（牡３ 未定）、ウィラメット（牝３ 水沢）、ボニーマジェスティ（牡３ 門別）、ピッツバーグ（セン９ 高知）、カクテルグラス（牝３ 未定）、シェーネンターク（牝３ 未定）、ライディーン（牡３ 未定）、ナムラメイ（牝３ 未定）
▽乗馬＝タイキドラガルド（牡３）、ユングヴィ（牡４）、ノースポール（牝３）、アミラルレジェンド（牡４）、アーネストホープ（セン８）
▽研究馬＝フロルヴィラ（牝３）
▽へい死＝アイファーアクター（牡６）、ジョウレン（牡３）
《栗東》
▽繁殖牝馬＝トロイメント（６）、ラヴズオンリーユー（６）、サナティオ（４）、ラインプリンセス（３）、ミアグア（７）、アミークス（５）、プリモダルク（５）、ピクシーメイデン（６）、グローバリズム（５）
▽地方＝ブランシェット（牝６ 未定）、ラルナプレナ（牝４ 未定）、リューイーソー（牝３ 船橋）、ラインストライカー（牡３ 未定）、エムズブランコ（牝３ 未定）、タガノファジョーロ（牡６ 未定）、オーリプカレディ（牝３ 園田）、ボルケーノペスカ（牡４ 未定）、タイセイロワイヤル（牡４ 水沢）、パフィオ（牝３ 未定）、アナザーゲート（牡３ 門別）、タガノピスケス（牡３ 未定）
▽乗馬＝ショウナンダルム（牝３）、フォイヤーヴェルク（セン９）、アグラデセール（牡３）、プレセンシア（牡３）、ロードマーサ（牡３）