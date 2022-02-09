【今週の登録抹消馬】２月９日

《美浦》
▽繁殖牝馬＝ネイキッドロマンス（４）、タカラグローリー（３）、ラヴィアムール（３）、エヌワイパフューム（６）、クリッパークラス（６）
▽地方＝ライバーバード（牡８ 未定）、ケイティジェム（牝３ 大井）、サンマルベローチェ（牝４ 未定）、フォーンリリー（牝３ 未定）、トランザム（牡３ 未定）、ナランホ（牡３ 未定）、フーライラ（牡３ 未定）、ウェルシー（牝５ 未定）、ノアダイオウ（牡３ 高知）、モエウハネ（牡３ 未定）、ジュリエンヌ（牝３ 未定）、チェリーアルプス（牝３ 未定）、アクアスパーダ（牡３ 門別）、トーアコンゴウ（牡３ 未定）、ミュークオーガス（牡３ 未定）、マーゴットビート（牡３ 未定）、ダイユウシェリー（牝３ 名古屋）、セイウンコチョウ（牝３ 浦和）、デルマエキドナ（牝３ 未定）、ミルキー（牝３ 水沢）、ルックアットユー（牝３ 未定）、ハーモニーオリオン（牡３ 未定）、エピックスター（セン７ 未定）、ユーライクイット（牡３ 水沢）
▽乗馬＝アポロチーター（牡６）、ブルーノジュネス（セン５）、リオンドール（牡４）、トーセンタイタン（牡３）、スコール（牝３）
▽へい死＝ネフェル（牝３）、ペイシャスウィート（牝３）、キャビア（牡４）
《栗東》
▽繁殖牝馬＝マイタイムオブデイ（６）、シャドウブロッサム（５）、ペルルドール（５）、アルテラローザ（６）、シャレード（５）
▽地方＝ボンベイワーム（牡６ 未定）、プチティラン（牡６ 未定）、リヤンフォルス（牡３ 未定）、レステッツァ（牝３ 門別）、ルーラーザクイーン（牝５ 笠松）、ブルアモーレ（牝４ 園田）、プラットフォーマー（牝５ 川崎）、コノリー（牡３ 未定）、ソプラドール（牝５ 大井）、ロードエルピス（セン４ 未定）、マイネルエスペルト（牡５ 高知）、マーラー（牡３ 金沢）、ヤマイチマチルド（牡３ 門別）、ノボリスターリー（牡４ 名古屋）、シゲルツバメ（牝３ 佐賀）、リュウノイアイギリ（牡３ 未定）、アルコバレノ（牡３ 未定）
▽乗馬＝シャイニービーム（牡１０）、テイエムディラン（牡７）、ハルキストン（牡７）、クールインパクト（牡５）、エボニー（牝３）、ヒルノサルバドール（牡９）、ワンダースキル（牡４）