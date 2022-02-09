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2022.2.9 14:21

【今週の登録抹消馬】２月９日

　《美浦》

　▽繁殖牝馬＝ネイキッドロマンス（４）、タカラグローリー（３）、ラヴィアムール（３）、エヌワイパフューム（６）、クリッパークラス（６）

　▽地方＝ライバーバード（牡８　未定）、ケイティジェム（牝３　大井）、サンマルベローチェ（牝４　未定）、フォーンリリー（牝３　未定）、トランザム（牡３　未定）、ナランホ（牡３　未定）、フーライラ（牡３　未定）、ウェルシー（牝５　未定）、ノアダイオウ（牡３　高知）、モエウハネ（牡３　未定）、ジュリエンヌ（牝３　未定）、チェリーアルプス（牝３　未定）、アクアスパーダ（牡３　門別）、トーアコンゴウ（牡３　未定）、ミュークオーガス（牡３　未定）、マーゴットビート（牡３　未定）、ダイユウシェリー（牝３　名古屋）、セイウンコチョウ（牝３　浦和）、デルマエキドナ（牝３　未定）、ミルキー（牝３　水沢）、ルックアットユー（牝３　未定）、ハーモニーオリオン（牡３　未定）、エピックスター（セン７　未定）、ユーライクイット（牡３　水沢）

　▽乗馬＝アポロチーター（牡６）、ブルーノジュネス（セン５）、リオンドール（牡４）、トーセンタイタン（牡３）、スコール（牝３）

　▽へい死＝ネフェル（牝３）、ペイシャスウィート（牝３）、キャビア（牡４）

　《栗東》

　▽繁殖牝馬＝マイタイムオブデイ（６）、シャドウブロッサム（５）、ペルルドール（５）、アルテラローザ（６）、シャレード（５）

　▽地方＝ボンベイワーム（牡６　未定）、プチティラン（牡６　未定）、リヤンフォルス（牡３　未定）、レステッツァ（牝３　門別）、ルーラーザクイーン（牝５　笠松）、ブルアモーレ（牝４　園田）、プラットフォーマー（牝５　川崎）、コノリー（牡３　未定）、ソプラドール（牝５　大井）、ロードエルピス（セン４　未定）、マイネルエスペルト（牡５　高知）、マーラー（牡３　金沢）、ヤマイチマチルド（牡３　門別）、ノボリスターリー（牡４　名古屋）、シゲルツバメ（牝３　佐賀）、リュウノイアイギリ（牡３　未定）、アルコバレノ（牡３　未定）

　▽乗馬＝シャイニービーム（牡１０）、テイエムディラン（牡７）、ハルキストン（牡７）、クールインパクト（牡５）、エボニー（牝３）、ヒルノサルバドール（牡９）、ワンダースキル（牡４）

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