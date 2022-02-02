【今週の登録抹消馬】２月２日

《美浦》
▽繁殖牝馬＝ムーンティアーズ（４）、オーロラフラッシュ（５）、モーベット（５）、マダムアドミレ（３）
▽地方＝ナンゴクハナネット（牝３ 佐賀）、ペイシャムートン（牡６ 川崎）、ゼヒニオヨバズ（せん６ 川崎）、シゲルヒバリ（牝３ 佐賀）、リュウノボミ（牝３ 園田）、カガファクター（牡３ 未定）、ヴェルダット（牡３ 門別）、シシリアンルージュ（牡３ 未定）、ゼアル（牝３ 高知）、アイファープッシュ（牡３ 未定）、トゥシャン（牡３ 未定）、ナーラック（牝５ 未定）、ハイプリーステス（牝４ 浦和）、パクスジャポニカ（牡４ 高知）、ホープホワイト（牝５ 盛岡）、ダイモーン（牡４ 未定）、ネルガル（牡３ 高知）、ドリームメッセージ（牡５ 未定）
▽乗馬＝コウユーホクト（牡７）、トーセンソロモン（牡３）、ブラストワンピース（牡７）、サトノポーラスター（せん５）、ラペルーズ（牡４）、デザートストーム（牡８）、インザーギ（牡３）
▽へい死＝ウルオイ（牝３）
《栗東》
▽種牡馬＝ダイシンバルカン（１０）
▽繁殖牝馬＝カセドラルベル（６）、シゲルピンクダイヤ（６）、ピンクレガシー（５）、アイアイテーラー（５）、ファインスティール（６）、フラル（６）、ミッキーバディーラ（６）、デルマカトリーナ（６）、ヒバリ（５）、ジューンアクア（５）、コートダルジャン（４）
▽地方＝スマートセラヴィー（牡６ 未定）、バレーノロッソ（牡７ 未定）、マジックバローズ（牡７ 未定）、スキピオ（牡４ 未定）、アストロバローズ（牡３ 門別）、テイエムルーラー（せん３ 佐賀）、シャークトゥルル（牝３ 佐賀）、ダイヴトゥブルー（牡３ 未定）、ダイシンクイント（牡８ 園田）、マイネルグリット（牡５ 未定）、ロードアブソルート（牡６ 大井）、シュルヴィーヴル（牡３ 園田）、スマートアクシオン（牡３ 未定）、ヤマカツハニー（牝３ 金沢）、フローリン（牡７ 未定）、ビーバリスタ（牡３ 未定）
▽乗馬＝スズカマイゲスト（牡８）、アメリカズカップ（牡８）、グリーンバローズ（牡３）、ダンツガゼール（牝５）、トロイカ（牡５）、アオイハヤト（牡３）
▽研究馬＝ディーエスプレミア（牡３）