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2022.2.2 13:40

【今週の登録抹消馬】２月２日

　《美浦》

　▽繁殖牝馬＝ムーンティアーズ（４）、オーロラフラッシュ（５）、モーベット（５）、マダムアドミレ（３）

　▽地方＝ナンゴクハナネット（牝３　佐賀）、ペイシャムートン（牡６　川崎）、ゼヒニオヨバズ（せん６　川崎）、シゲルヒバリ（牝３　佐賀）、リュウノボミ（牝３　園田）、カガファクター（牡３　未定）、ヴェルダット（牡３　門別）、シシリアンルージュ（牡３　未定）、ゼアル（牝３　高知）、アイファープッシュ（牡３　未定）、トゥシャン（牡３　未定）、ナーラック（牝５　未定）、ハイプリーステス（牝４　浦和）、パクスジャポニカ（牡４　高知）、ホープホワイト（牝５　盛岡）、ダイモーン（牡４　未定）、ネルガル（牡３　高知）、ドリームメッセージ（牡５　未定）

　▽乗馬＝コウユーホクト（牡７）、トーセンソロモン（牡３）、ブラストワンピース（牡７）、サトノポーラスター（せん５）、ラペルーズ（牡４）、デザートストーム（牡８）、インザーギ（牡３）

　▽へい死＝ウルオイ（牝３）

　《栗東》

　▽種牡馬＝ダイシンバルカン（１０）

　▽繁殖牝馬＝カセドラルベル（６）、シゲルピンクダイヤ（６）、ピンクレガシー（５）、アイアイテーラー（５）、ファインスティール（６）、フラル（６）、ミッキーバディーラ（６）、デルマカトリーナ（６）、ヒバリ（５）、ジューンアクア（５）、コートダルジャン（４）

　▽地方＝スマートセラヴィー（牡６　未定）、バレーノロッソ（牡７　未定）、マジックバローズ（牡７　未定）、スキピオ（牡４　未定）、アストロバローズ（牡３　門別）、テイエムルーラー（せん３　佐賀）、シャークトゥルル（牝３　佐賀）、ダイヴトゥブルー（牡３　未定）、ダイシンクイント（牡８　園田）、マイネルグリット（牡５　未定）、ロードアブソルート（牡６　大井）、シュルヴィーヴル（牡３　園田）、スマートアクシオン（牡３　未定）、ヤマカツハニー（牝３　金沢）、フローリン（牡７　未定）、ビーバリスタ（牡３　未定）

　▽乗馬＝スズカマイゲスト（牡８）、アメリカズカップ（牡８）、グリーンバローズ（牡３）、ダンツガゼール（牝５）、トロイカ（牡５）、アオイハヤト（牡３）

　▽研究馬＝ディーエスプレミア（牡３）

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