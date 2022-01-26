【今週の登録抹消馬】１月２６日

《美浦》
▽繁殖牝馬＝ナムラビバ（３）、ジェセニア（４）、トラストロン（７）、ロフティフレーズ（７）、ガロシェ（６）、ラヴノット（７）
▽地方＝トーセンスーリヤ（牡７ 大井）、リキノキセキ（牝３ 盛岡）、ホワイトエーレ（牡３ 未定）、クー（牝３ 笠松）、ピチカートポルカ（牝６ 未定）、キャリアアップ（牡３ 金沢）、コーディアルライム（牝３ 金沢）、プライムエルフ（牝５ 未定）、ヘイワノツカイ（牡６ 大井）、フクノラプラーニュ（牡４ 未定）、スプリングムーン（牝４ 未定）、ブラストワンダー（牡３ 未定）、アレピアード（牡３ 門別）、マリノフィリア（牝３ 未定）、コスモエルム（牝３ 未定）、スカイエメラルド（牝３ 高知）、ヴァインゲサン（セン３ 未定）、グッデーサイレンス（牡３ 門別）、モレッキ（セン８ 未定）、ベルシャダンディ（牡４ 未定）、シゲルシイタケ（牡７ 佐賀）
▽乗馬＝セイカタチバナ（牡５）、ヴェンチュラスター（牡５）、メイショウエール（牡３）、アロングショット（牡７）、ネイチャーラニ（牝３）、ショウナンマーブル（牡３）、ポップアップスター（セン８）、ニシノコトダマ（牡６）、アイアンゾーン（牝６）、シシオウ（セン８）、タピゾー（牡８）、クラウドスケープ（牡６）
▽へい死＝チェスナットロール（牝５）
《栗東》
▽繁殖牝馬＝グッドワード（７）、ロニセラ（５）、エスト（６）、メイショウカリン（８）、メジェールスー（７）、ダノンファンタジー（６）、リトミカメンテ（６）、ペイシャノリッジ（５）、シェフカワカミ（３）
▽地方＝ボーイズオブサマー（セン６ 未定）、サンゴ（牡３ 未定）、エイシンウパシ（牝３ 園田）、プラネタリウム（牡３ 未定）、ウインリナリア（牝３ 未定）、エリオット（牡４ 未定）、フェリスヴィエント（牡３ 未定）、クラッシュタイム（牡３ 未定）、スギノヴォルケーノ（牡６ 門別）、ハイパーステージ（牡５ 大井）、ファンキーゴールド（牡５ 高知）、ツカサトレイン（牝３ 未定）、ザプラウドワンズ（セン６ 園田）
▽乗馬＝アルティヒ（牝３）、ノーブルグレイス（牝４）、ムーンショット（牡５）
▽研究馬＝ランスオブムーン（牡３）
▽へい死＝グラニータ（牝５）