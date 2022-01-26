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2022.1.26 14:37

【今週の登録抹消馬】１月２６日

　《美浦》

　▽繁殖牝馬＝ナムラビバ（３）、ジェセニア（４）、トラストロン（７）、ロフティフレーズ（７）、ガロシェ（６）、ラヴノット（７）

　▽地方＝トーセンスーリヤ（牡７　大井）、リキノキセキ（牝３　盛岡）、ホワイトエーレ（牡３　未定）、クー（牝３　笠松）、ピチカートポルカ（牝６　未定）、キャリアアップ（牡３　金沢）、コーディアルライム（牝３　金沢）、プライムエルフ（牝５　未定）、ヘイワノツカイ（牡６　大井）、フクノラプラーニュ（牡４　未定）、スプリングムーン（牝４　未定）、ブラストワンダー（牡３　未定）、アレピアード（牡３　門別）、マリノフィリア（牝３　未定）、コスモエルム（牝３　未定）、スカイエメラルド（牝３　高知）、ヴァインゲサン（セン３　未定）、グッデーサイレンス（牡３　門別）、モレッキ（セン８　未定）、ベルシャダンディ（牡４　未定）、シゲルシイタケ（牡７　佐賀）

　▽乗馬＝セイカタチバナ（牡５）、ヴェンチュラスター（牡５）、メイショウエール（牡３）、アロングショット（牡７）、ネイチャーラニ（牝３）、ショウナンマーブル（牡３）、ポップアップスター（セン８）、ニシノコトダマ（牡６）、アイアンゾーン（牝６）、シシオウ（セン８）、タピゾー（牡８）、クラウドスケープ（牡６）

　▽へい死＝チェスナットロール（牝５）

　《栗東》

　▽繁殖牝馬＝グッドワード（７）、ロニセラ（５）、エスト（６）、メイショウカリン（８）、メジェールスー（７）、ダノンファンタジー（６）、リトミカメンテ（６）、ペイシャノリッジ（５）、シェフカワカミ（３）

　▽地方＝ボーイズオブサマー（セン６　未定）、サンゴ（牡３　未定）、エイシンウパシ（牝３　園田）、プラネタリウム（牡３　未定）、ウインリナリア（牝３　未定）、エリオット（牡４　未定）、フェリスヴィエント（牡３　未定）、クラッシュタイム（牡３　未定）、スギノヴォルケーノ（牡６　門別）、ハイパーステージ（牡５　大井）、ファンキーゴールド（牡５　高知）、ツカサトレイン（牝３　未定）、ザプラウドワンズ（セン６　園田）

　▽乗馬＝アルティヒ（牝３）、ノーブルグレイス（牝４）、ムーンショット（牡５）

　▽研究馬＝ランスオブムーン（牡３）

　▽へい死＝グラニータ（牝５）

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