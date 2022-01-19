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2022.1.19 13:39

【今週の登録抹消馬】１月１９日

　《美浦》

　▽繁殖牝馬＝マローネメタリコ（７）、バトーブラン（５）、クインズセージ（４）、レッチェバロック（５）

　▽地方＝アルマスティング（せん６　未定）、コスモマイン（牡４　園田）、コンセプシオン（牝３　未定）、エイシンハルニレ（牡５　名古屋）、ブレステイキング（牡７　未定）、スナノヨウセイ（牝３　未定）、ハウドベルク（牡３　高知）、マイネルモーディグ（牡６　佐賀）、サツキキャンドゥ（牝３　笠松）、ブラックバレット（牡３　未定）

　▽乗馬＝ハーモニータイタン（牡３）、アポロライス（牡３）、ルーマニアンウルフ（牡３）、ラヴアンドポップ（牡９）、エテルナ（牡３）

　▽研究馬＝ユーフォリック（牡３）

　▽へい死＝ノアヴァイオレット（牝３）、フォーウィンズ（牝３）

　《栗東》

　▽種牡馬＝キセキ（８）

　▽繁殖牝馬＝キャッチミーアップ（７）、ハートウォーミング（６）、アンドラステ（６）、ギブンアンソート（４）、テーオープライム（５）

　▽地方＝トーアコルレオーネ（牡６　未定）、ビッグファクター（せん３　未定）、オリンギート（牡３　船橋）、フォワデジー（牡３　未定）、ゴッドレイジング（牝３　高知）、フィトック（牡３　未定）、ノーブルヴァレー（牝３　名古屋）

　▽乗馬＝ツブラナヒトミ（牡７）、リトルジー（牝３）

　▽へい死＝ワグネリアン（牡７）

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