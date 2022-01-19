【今週の登録抹消馬】１月１９日

《美浦》
▽繁殖牝馬＝マローネメタリコ（７）、バトーブラン（５）、クインズセージ（４）、レッチェバロック（５）
▽地方＝アルマスティング（せん６ 未定）、コスモマイン（牡４ 園田）、コンセプシオン（牝３ 未定）、エイシンハルニレ（牡５ 名古屋）、ブレステイキング（牡７ 未定）、スナノヨウセイ（牝３ 未定）、ハウドベルク（牡３ 高知）、マイネルモーディグ（牡６ 佐賀）、サツキキャンドゥ（牝３ 笠松）、ブラックバレット（牡３ 未定）
▽乗馬＝ハーモニータイタン（牡３）、アポロライス（牡３）、ルーマニアンウルフ（牡３）、ラヴアンドポップ（牡９）、エテルナ（牡３）
▽研究馬＝ユーフォリック（牡３）
▽へい死＝ノアヴァイオレット（牝３）、フォーウィンズ（牝３）
《栗東》
▽種牡馬＝キセキ（８）
▽繁殖牝馬＝キャッチミーアップ（７）、ハートウォーミング（６）、アンドラステ（６）、ギブンアンソート（４）、テーオープライム（５）
▽地方＝トーアコルレオーネ（牡６ 未定）、ビッグファクター（せん３ 未定）、オリンギート（牡３ 船橋）、フォワデジー（牡３ 未定）、ゴッドレイジング（牝３ 高知）、フィトック（牡３ 未定）、ノーブルヴァレー（牝３ 名古屋）
▽乗馬＝ツブラナヒトミ（牡７）、リトルジー（牝３）
▽へい死＝ワグネリアン（牡７）