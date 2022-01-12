【今週の登録抹消馬】１月１２日

《美浦》
▽種牡馬＝ダノンキングリー（５）、セイウンコウセイ（９）
▽繁殖牝馬＝グランアレグリア（５）、エアジーン（５）、シトラスノキセキ（５）、ロジマギーゴー（２）、クイーンズテイスト（５）、ラマトリス（４）、レッドサーシャ（４）、ショーテンシ（６）、セイドアモール（６）
▽地方＝ディーエスリプライ（牡２ 未定）、イーグルフェザー（せん８ 未定）、マイネルサーパス（牡５ 未定）、ダイワダグラス（せん５ 未定）、ホウオウサマンサ（牝６ 未定）、ラクレット（牡２ 名古屋）、コスモナビゲーター（牡２ 未定）、サノコア（牡２ 高知）、フレンドショコラ（牝２ 笠松）、タケルカムイ（牡２ 川崎）、コウユーモテモテ（牝４ 未定）、ユアマイホープ（牡２ 未定）、ブレットプルーフ（牡２ 未定）、グレタ（牝２ 名古屋）、スノーレイズ（牝４ 未定）、ノボインパクト（牝３ 川崎）、セレンディピア（せん４ 未定）、プロバブルチェンジ（牝２ 園田）、サンマルクリスエス（牡４ 未定）、タカラネイビー（牡３ 未定）、シエルヴァ（牝４ 高知）、ボーダーオブライフ（せん８ 未定）、アシャカマキシン（牡６ 高知）、スイートアリエス（牝４ 川崎）、リチュアル（牡３ 門別）、トップマジェスティ（牡３ 未定）、サツキレッドスター（牝３ 笠松）、タマノルーナ（牝３ 未定）、ニコニコプン（牝３ 未定）、キャンディドライヴ（牡３ 門別）、チェーンリアクト（牡３ 未定）、ウインドヴァレー（牝３ 未定）、レッドヴェイパー（牝５ 未定）、テリオスレオ（牡３ 未定）、マイネルストーク（牡３ 未定）
▽乗馬＝シルバーオーク（牝２）、トーセンフィジカル（牡２）、ハーグリーブス（牡６）、ハッピーディーバ（牝２）、セイユメアカリ（牡５）、コリーヴレッカン（牡３）、セイカファータ（牝３）、エムラム（牡３）、ニシノミッツ（せん３）、オープンロール（牝３）
▽２歳以下（未）抹消＝オウケンブーケ（牝２）、スーパーボルケーノ（牡２）、サンリベラル（牡２）、ハッポウヤブレ（牡１）、サンライズアップ（牡１）
▽使役馬＝ディアナスター（牝２）
▽研究馬＝サクララプター（牡３）
▽へい死＝ベストアクター（せん７）、アルスラーン（牡７）
《栗東》
▽種牡馬＝インディチャンプ（６）、ダノンスマッシュ（６）
▽繁殖牝馬＝ブラックダンサー（５）、モンオール（５）、テイストオブハニー（４）、ミルウ（３）、ムーンチャイム（６）、イベリス（５）、ランランウイング（５）、メイショウフクイク（５）、キュールエサクラ（５）、アテンフラワー（６）、クロノジェネシス（５）、ソングオブザハート（５）、ララシャルロット（４）、サウンドキアラ（７）、デイジーラック（３）
▽地方＝ドリームオン（牡３ 名古屋）、マテラサンオウ（牡５ 未定）、ミティル（牝４ 高知）、ユーデモニクス（せん６ 船橋）、ドゥラッツォ（牝２ 笠松）、シゲルトビウオ（牡２ 佐賀）、シゲルペガサス（牡２ 佐賀）、シゲルローズ（牝２ 佐賀）、アキザクラ（牝２ 未定）、ヤンヤノカッサイ（牡４ 未定）、ハクシンパーソナル（牡３ 船橋）、グッドストーム（牡４ 川崎）、ヒロシゲペッパー（牡４ 船橋）、マヤノガルネリ（せん６ 金沢）、イエローストーン（牡２ 園田）、ナリス（牝５ 名古屋）、カズオルパダン（牡２ 名古屋）、サンマルベスト（牡５ 未定）、アレクサンドロス（牡３ 未定）、ジョウショーポピー（牝２ 未定）、マサハヤブリュッヘ（牡５ 未定）、メイショウロサン（牡５ 未定）、ミスズフィーリング（牝３ 名古屋）、ウインユニファイド（牡１０ 未定）、トロピカルストーム（せん９ 未定）、メディクス（牡６ 大井）、エールゴージューン（牡３ 笠松）、ラパン（牡３ 未定）、クリノハーモニー（牝３ 門別）、アイファーエポック（牡３ 未定）、アイファーファイト（牡３ 未定）、ゴージャスブーケ（牝３ 未定）、アイファーベーラム（牝３ 未定）
▽乗馬＝ミッキースピリット（牡５）、ヴェンジェンス（牡８）、フィアーノロマーノ（牡７）、スキッピングロック（牡５）、アイリスバイオ（牝２）、クライシス（牡８）、ヴァイザー（牡６）、ヒロイン（牝４）、ヴァンタブラック（牡４）、ウエスタンスパーダ（牡３）、ネプチュナイト（牡６）、ルクシア（牝２）、ノーウィック（牡５）、クリノブレーヴ（牡５）、テイエムグレイト（牡４）、アルシェ（牝３）
※年齢は抹消時のもの