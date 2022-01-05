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2022.1.5 04:51

２０２１年度ＪＲＡ賞発表～調教師・騎手部門

　２０２１年度ＪＲＡ賞の調教師・騎手部門受賞者が４日、ＪＲＡから発表された。授賞式は３１日に都内のホテルで行われる。また厩舎関係者表彰受賞者も発表され、表彰式は１０日に中山、中京競馬場で行われる。受賞者は次の通り（敬称略）。

　ＪＲＡ賞

　【調教師部門】
　★最多勝利調教師＝矢作芳人（６３勝）
　★最高勝率調教師＝中内田充正（・１８６）
　★最多賞金獲得調教師＝矢作芳人（２５億１６１５万３５００円）
　★優秀技術調教師＝矢作芳人

　【騎手部門】
　★ＪＲＡ最多勝利騎手＝Ｃ・ルメール（１９９勝）
　★ＪＲＡ最高勝率騎手＝川田将雅（・２９６）
　★ＪＲＡ最多賞金獲得騎手＝Ｃ・ルメール（４４億５２６４万４０００円）
　★ＭＶＪ＝Ｃ・ルメール（５２ポイント）
　★最優秀障害騎手＝森一馬
　★最多勝利新人騎手＝小沢大仁

　厩舎関係者表彰

　【騎手部門】
　★優秀騎手賞＝１位Ｃ・ルメール▽２位松山弘平▽３位川田将雅▽４位福永祐一▽５位横山武史
　★優秀障害騎手賞＝１位森一馬▽２位石神深一
　★障害騎手特別賞＝該当者なし
　★最多勝利新人騎手賞＝小沢大仁
　★新人騎手特別賞＝該当者なし
　★特別模範騎手賞＝該当者なし
　★ベストフェアプレー賞＝該当者なし
　★フェアプレー賞＝（関東）石川裕紀人、内田博幸、田辺裕信、戸崎圭太、三浦皇成、（関西）川田将雅、坂井瑠星、武豊、松若風馬

　【厩舎部門】
　★優秀厩舎賞＝（関東）１位国枝栄▽２位伊藤圭三▽３位手塚貴久▽４位堀宣行▽５位栗田徹、（関西）１位矢作芳人▽２位斉藤崇史▽３位中内田充正▽４位友道康夫▽５位藤岡健一
　★新人騎手育成賞＝松永昌博

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