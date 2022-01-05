２０２１年度ＪＲＡ賞発表～調教師・騎手部門

２０２１年度ＪＲＡ賞の調教師・騎手部門受賞者が４日、ＪＲＡから発表された。授賞式は３１日に都内のホテルで行われる。また厩舎関係者表彰受賞者も発表され、表彰式は１０日に中山、中京競馬場で行われる。受賞者は次の通り（敬称略）。

ＪＲＡ賞

【調教師部門】

★最多勝利調教師＝矢作芳人（６３勝）

★最高勝率調教師＝中内田充正（・１８６）

★最多賞金獲得調教師＝矢作芳人（２５億１６１５万３５００円）

★優秀技術調教師＝矢作芳人

【騎手部門】

★ＪＲＡ最多勝利騎手＝Ｃ・ルメール（１９９勝）

★ＪＲＡ最高勝率騎手＝川田将雅（・２９６）

★ＪＲＡ最多賞金獲得騎手＝Ｃ・ルメール（４４億５２６４万４０００円）

★ＭＶＪ＝Ｃ・ルメール（５２ポイント）

★最優秀障害騎手＝森一馬

★最多勝利新人騎手＝小沢大仁

厩舎関係者表彰

【騎手部門】

★優秀騎手賞＝１位Ｃ・ルメール▽２位松山弘平▽３位川田将雅▽４位福永祐一▽５位横山武史

★優秀障害騎手賞＝１位森一馬▽２位石神深一

★障害騎手特別賞＝該当者なし

★最多勝利新人騎手賞＝小沢大仁

★新人騎手特別賞＝該当者なし

★特別模範騎手賞＝該当者なし

★ベストフェアプレー賞＝該当者なし

★フェアプレー賞＝（関東）石川裕紀人、内田博幸、田辺裕信、戸崎圭太、三浦皇成、（関西）川田将雅、坂井瑠星、武豊、松若風馬

【厩舎部門】

★優秀厩舎賞＝（関東）１位国枝栄▽２位伊藤圭三▽３位手塚貴久▽４位堀宣行▽５位栗田徹、（関西）１位矢作芳人▽２位斉藤崇史▽３位中内田充正▽４位友道康夫▽５位藤岡健一

★新人騎手育成賞＝松永昌博