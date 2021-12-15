【今週の登録抹消馬】１２月１５日

《美浦》
▽繁殖牝馬＝カレンブーケドール（５）、アドマイヤチャチャ（４）、アイノア（４）、エバーミランダ（６）、クレイドル（２）、バンブトンハート（５）
▽地方＝セイウンクールガイ（牡６ 未定）、シルヴァリリーヴス（牝２ 未定）、フォルティウス（牡３ 名古屋）、シャイニードラゴン（牡２ 盛岡）、ニシノフォーリーフ（牡２ 未定）、ニシノユヅキ（牡２ 笠松）、ダノンハイパワー（セン７ 高知）、ジャックオレンジ（セ４ 船橋）、アキリザーブ（牝４ 川崎）、ノアスマッシュ（牝３ 園田）、ネージュダムール（牝４ 未定）、ステラストラータ（セン６ 未定）
▽乗馬＝マイヨブラン（牡５）、ノア（牝２）、エンプレスツリー（牡２）、レンジストライク（牡６）
▽２歳以下（未）抹消＝マリノマルーン（牝２）、メラスクリオス（牝２）、テンビックフライ（牡２）、マルミ（牝２）
▽へい死＝トミケンレゲンダ（牡４）、ヨドノスカーレッド（牝２）
《栗東》
▽種牡馬＝サンライズソア（７）、コントレイル（４）
▽繁殖牝馬＝ホワイトロッジ（４）、アウィルアウェイ（５）、ボンオムトゥック（４）、カリオストロ（４）、セラン（４）
▽地方＝サイレントスウープ（牝４ 未定）、メイショウヴォルガ（牡７ 園田）、サンライズナイト（牡６ 未定）、ナンゴクアイネット（牝６ 未定）、アスカリ（セン５ 未定）、ハンメルフェスト（牡４ 大井）、ウインマミリアス（牡２ 未定）、サンビースト（牡４ 未定）、タカミズ（牝３ 大井）、タガノミリオン（牝２ 未定）、メイショウマトイ（牡７ 大井）、ノボバカラ（牡９ 園田）、カミノコ（牡６ 大井）、アルコレーヌ（牝４ 未定）
▽乗馬＝ムイトオブリガード（牡７）、サングレデクリスト（牡４）、メイショウシンウチ（牡３）、ヴァラーメダル（牡２）、エルツィオーネ（牡２）、サトノソロモン（牡５）
▽２歳以下（未）抹消＝テイエムヴィガー（牡２）
▽へい死＝ウインベイランダー（牡４）