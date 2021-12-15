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2021.12.15 13:34

【今週の登録抹消馬】１２月１５日

　《美浦》

　▽繁殖牝馬＝カレンブーケドール（５）、アドマイヤチャチャ（４）、アイノア（４）、エバーミランダ（６）、クレイドル（２）、バンブトンハート（５）

　▽地方＝セイウンクールガイ（牡６　未定）、シルヴァリリーヴス（牝２　未定）、フォルティウス（牡３　名古屋）、シャイニードラゴン（牡２　盛岡）、ニシノフォーリーフ（牡２　未定）、ニシノユヅキ（牡２　笠松）、ダノンハイパワー（セン７　高知）、ジャックオレンジ（セ４　船橋）、アキリザーブ（牝４　川崎）、ノアスマッシュ（牝３　園田）、ネージュダムール（牝４　未定）、ステラストラータ（セン６　未定）

　▽乗馬＝マイヨブラン（牡５）、ノア（牝２）、エンプレスツリー（牡２）、レンジストライク（牡６）

　▽２歳以下（未）抹消＝マリノマルーン（牝２）、メラスクリオス（牝２）、テンビックフライ（牡２）、マルミ（牝２）

　▽へい死＝トミケンレゲンダ（牡４）、ヨドノスカーレッド（牝２）

　《栗東》

　▽種牡馬＝サンライズソア（７）、コントレイル（４）

　▽繁殖牝馬＝ホワイトロッジ（４）、アウィルアウェイ（５）、ボンオムトゥック（４）、カリオストロ（４）、セラン（４）

　▽地方＝サイレントスウープ（牝４　未定）、メイショウヴォルガ（牡７　園田）、サンライズナイト（牡６　未定）、ナンゴクアイネット（牝６　未定）、アスカリ（セン５　未定）、ハンメルフェスト（牡４　大井）、ウインマミリアス（牡２　未定）、サンビースト（牡４　未定）、タカミズ（牝３　大井）、タガノミリオン（牝２　未定）、メイショウマトイ（牡７　大井）、ノボバカラ（牡９　園田）、カミノコ（牡６　大井）、アルコレーヌ（牝４　未定）

　▽乗馬＝ムイトオブリガード（牡７）、サングレデクリスト（牡４）、メイショウシンウチ（牡３）、ヴァラーメダル（牡２）、エルツィオーネ（牡２）、サトノソロモン（牡５）

　▽２歳以下（未）抹消＝テイエムヴィガー（牡２）

　▽へい死＝ウインベイランダー（牡４）

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