中央競馬：ニュース中央競馬

2021.12.8 13:31

【今週の登録抹消馬】１２月８日

　《美浦》

　▽繁殖牝馬＝カクカクシカジーカ（６）、レオンドーロ（５）、バカラクイーン（５）、ペイシャドリーム（５）、リュヌドミエル（４）、マサノアッレーグラ　（６）、フクノナルボンヌ（５）、トゥールドマジ（４）、ココリモアナ（６）、ポリアンサ（５）、レディードリー（５）、レッドベレーザ（５）、フラッフィーベア（５）、タカンナ（４）、ミカンサン（３）、

　▽地方＝コスモブルーノーズ（牡４　未定）、ディーグランデ（せん７　未定）、ディスカバー（せん７　未定）、コールドターキー（牡６　園田）、シゲルメイオウセイ（牡４　佐賀）、ケフェウステソーロ（牡３　未定）、ユキヤコンコン（牝３　未定）、ヴィヴィッドパール（牝２　未定）、シンギングワールド（牡２　未定）、ヘンボッケ（牝２　金沢）、ドゥラヴォーグ（牝２　笠松）、アクナキチョウセン（牡２　未定）、キキノロザリオ（牝２　金沢）、タイキメサイア（牡６　名古屋）、アドマイヤスコール（せん５　大井）、ワンモアエフォート（牡４　船橋）、ピンクシャローム（牝２　未定）、トーセンシベール（牝２　未定）、リヴァージュ（牝４　未定）、クロヒョウ（牡５　未定）、タピテール（牝３　川崎）

　▽乗馬＝エクリリストワール（せん５）、アバオアクー（せん９）、ランドルーラー（せん５）、ダンシングサンダー（牡４）、スカイシーカー（せん３）、グランジャンブ（牡２）、トキノハヤテ（牡４）

　▽２歳以下（未）抹消＝クインズジャスト（牝１）

　▽研究馬＝ハイパービーム（牝２）

　▽へい死＝ペイシャフェリシテ（牝２）、イシュチェル（牝２）、クイン（牝２）

　《栗東》

　▽種牡馬＝マテラスカイ（７）、ワールドプレミア（５）

　▽繁殖牝馬＝セラピア（５）、レッドシルヴァーナ（５）、アルティマリガーレ（５）、リフタスフェルト（５）、ココナッツスルー（６）、クイーンカピオラニ（４）、オンラインドリーム（３）、エイユーカリーナ（２）、サウンドワイズ（４）、メイショウクシナダ（３）

　▽地方＝ラムリケティ（牝２　未定）、メモリーコウ（牝６　大井）、マックス（せん４　大井）、ユウファースト（牡３　名古屋）、タマワープスピード（牡２　未定）、クイックファイア（牡６　名古屋）、シャルマンシェリー（牝３　未定）、ギルティブラック　（牡３　園田）、カズプロティオス（牡４　高知）、ゲンパチラブハート（牝２　未定）、トウカイラルゴ（牡４　高知）、ヒーリングマインド（せん５　未定）、シゲルスピネル（牝５　佐賀）、ビービーピーカブー（牡２　高知）、テイエムヒッサーロ（牡２　佐賀）

　▽乗馬＝ヒラボクレガシー（牡２）、アストロノーティカ（牡７）、ポディウム（牡５）、クリエースト（牝２）、メイショウオオヅツ（牡７）、ワンダーウマス（牡７）、ブルージーン（牡４）

　▽２歳以下（未）抹消＝エコロクラージュ（牡２）、ゴールドメアリ（牝２）

×