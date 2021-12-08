【今週の登録抹消馬】１２月８日

《美浦》
▽繁殖牝馬＝カクカクシカジーカ（６）、レオンドーロ（５）、バカラクイーン（５）、ペイシャドリーム（５）、リュヌドミエル（４）、マサノアッレーグラ （６）、フクノナルボンヌ（５）、トゥールドマジ（４）、ココリモアナ（６）、ポリアンサ（５）、レディードリー（５）、レッドベレーザ（５）、フラッフィーベア（５）、タカンナ（４）、ミカンサン（３）、
▽地方＝コスモブルーノーズ（牡４ 未定）、ディーグランデ（せん７ 未定）、ディスカバー（せん７ 未定）、コールドターキー（牡６ 園田）、シゲルメイオウセイ（牡４ 佐賀）、ケフェウステソーロ（牡３ 未定）、ユキヤコンコン（牝３ 未定）、ヴィヴィッドパール（牝２ 未定）、シンギングワールド（牡２ 未定）、ヘンボッケ（牝２ 金沢）、ドゥラヴォーグ（牝２ 笠松）、アクナキチョウセン（牡２ 未定）、キキノロザリオ（牝２ 金沢）、タイキメサイア（牡６ 名古屋）、アドマイヤスコール（せん５ 大井）、ワンモアエフォート（牡４ 船橋）、ピンクシャローム（牝２ 未定）、トーセンシベール（牝２ 未定）、リヴァージュ（牝４ 未定）、クロヒョウ（牡５ 未定）、タピテール（牝３ 川崎）
▽乗馬＝エクリリストワール（せん５）、アバオアクー（せん９）、ランドルーラー（せん５）、ダンシングサンダー（牡４）、スカイシーカー（せん３）、グランジャンブ（牡２）、トキノハヤテ（牡４）
▽２歳以下（未）抹消＝クインズジャスト（牝１）
▽研究馬＝ハイパービーム（牝２）
▽へい死＝ペイシャフェリシテ（牝２）、イシュチェル（牝２）、クイン（牝２）
《栗東》
▽種牡馬＝マテラスカイ（７）、ワールドプレミア（５）
▽繁殖牝馬＝セラピア（５）、レッドシルヴァーナ（５）、アルティマリガーレ（５）、リフタスフェルト（５）、ココナッツスルー（６）、クイーンカピオラニ（４）、オンラインドリーム（３）、エイユーカリーナ（２）、サウンドワイズ（４）、メイショウクシナダ（３）
▽地方＝ラムリケティ（牝２ 未定）、メモリーコウ（牝６ 大井）、マックス（せん４ 大井）、ユウファースト（牡３ 名古屋）、タマワープスピード（牡２ 未定）、クイックファイア（牡６ 名古屋）、シャルマンシェリー（牝３ 未定）、ギルティブラック （牡３ 園田）、カズプロティオス（牡４ 高知）、ゲンパチラブハート（牝２ 未定）、トウカイラルゴ（牡４ 高知）、ヒーリングマインド（せん５ 未定）、シゲルスピネル（牝５ 佐賀）、ビービーピーカブー（牡２ 高知）、テイエムヒッサーロ（牡２ 佐賀）
▽乗馬＝ヒラボクレガシー（牡２）、アストロノーティカ（牡７）、ポディウム（牡５）、クリエースト（牝２）、メイショウオオヅツ（牡７）、ワンダーウマス（牡７）、ブルージーン（牡４）
▽２歳以下（未）抹消＝エコロクラージュ（牡２）、ゴールドメアリ（牝２）