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2021.12.1 13:10

【今週の登録抹消馬】１２月１日

　《美浦》

　▽繁殖牝馬＝ナタラディーヴァ（５）、カグラヒメ（５）、ユナカイト（５）、アキノコマチ（５）、ダノンドロテア（３）、ペルラネーラ（４）

　▽地方＝ブレスドレイン（牝５　未定）、マインヨハシレ（牝２　未定）、スパイスマジック（せん６　未定）、ウインオルビット（牡６　未定）、テリオスヒメ（牝４　未定）、ルーチェドーロ（牡３　川崎）、マーベラスムーン（牡３　門別）、クリスタルローレル（牡３　川崎）、モンローテソーロ（牡２　未定）、グラナダローズ（牡２　未定）、トーセンビースト（牡２　大井）、ドリームグロウ（牝２　未定）、カイザーソウル（牡４　未定）、ダイワクンナナ（牝４　大井）、ハイライフ（牝３　未定）、エイシンルパン（牡２　未定）、トーアイカヅチ（牡２　水沢）、キズナビーム（牡４　高知）、サプライズレター（牝５　未定）、サイモンボナンザ（牡２　未定）、ペイシャシオン（牡３　未定）

　▽乗馬＝インペリアルツアー（牡３）、カーンテソーロ（牡５）、オールイズスパーブ（牝５）、ベルウッドネイチャ（牡４）、フロムディスタンス（牡３）、フォーキャスト（牡４）、イッツザファースト（牡５）

　▽２歳（未）抹消＝シャイニーメイン（牝）、ジュピター（牡）

　▽へい死＝テネラメンテ（牝３）、マイムマイム（牝２）、クリップスプリンガ（牡７）、ユイノピラウトゥル（牡２）、ゴールドミーティア（牡３）

　《栗東》

　▽種牡馬＝サトノインプレッサ（牡４）

　▽繁殖牝馬＝アバルラータ（７）、リュヌルージュ（６）、ハーフバック（５）、レオコックブルー（６）、オレンジオレンジ（５）、パレニア（５）、ゴーハッピーゴー（２）、ファビュラスギフト（５）、メイショウショウブ（５）、ルンルンキャット（５）、トリフォリウム（２）

　▽地方＝オールザゴー（牡７　未定）、ウィズ（牡６　未定）、ロードゴラッソ（牡６　未定）、バラックパリンカ（せん５　未定）、ファクトゥーラ（牝５　未定）、モズディーラー（牡３　園田）、スマートドレイク（牡５　未定）、ジョーミニスター（牝３　浦和）、オブリガーダミノル（牝３　金沢）、チャームポイント（牝２　未定）、キーマーキュリー（牡２　未定）、クリノデジャヴ（牡２　未定）、タガノアンピール（牡７　未定）、テイエムカチドキ（牡３　未定）、エリカステラ（牝３　未定）、ウインバリスタ（牡４　未定）、スパークリングアイ（牡３　園田）

　▽乗馬＝ドゥオーモ（牡８）、ワンダーリーデル（牡８）、レッドザグロス（せん３）、ハナズレジェンド（牡８）、ワンダーラジャ（牡７）、テイエムホイッスル（牡４）、ディクテイター（牡３）、ブルーレーン（牝２）、ニフティギフト（牡３）、ノーウェアランド（牡４）

　▽研究馬＝ゴールドストリーム（牡２）

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