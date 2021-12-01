【今週の登録抹消馬】１２月１日

《美浦》
▽繁殖牝馬＝ナタラディーヴァ（５）、カグラヒメ（５）、ユナカイト（５）、アキノコマチ（５）、ダノンドロテア（３）、ペルラネーラ（４）
▽地方＝ブレスドレイン（牝５ 未定）、マインヨハシレ（牝２ 未定）、スパイスマジック（せん６ 未定）、ウインオルビット（牡６ 未定）、テリオスヒメ（牝４ 未定）、ルーチェドーロ（牡３ 川崎）、マーベラスムーン（牡３ 門別）、クリスタルローレル（牡３ 川崎）、モンローテソーロ（牡２ 未定）、グラナダローズ（牡２ 未定）、トーセンビースト（牡２ 大井）、ドリームグロウ（牝２ 未定）、カイザーソウル（牡４ 未定）、ダイワクンナナ（牝４ 大井）、ハイライフ（牝３ 未定）、エイシンルパン（牡２ 未定）、トーアイカヅチ（牡２ 水沢）、キズナビーム（牡４ 高知）、サプライズレター（牝５ 未定）、サイモンボナンザ（牡２ 未定）、ペイシャシオン（牡３ 未定）
▽乗馬＝インペリアルツアー（牡３）、カーンテソーロ（牡５）、オールイズスパーブ（牝５）、ベルウッドネイチャ（牡４）、フロムディスタンス（牡３）、フォーキャスト（牡４）、イッツザファースト（牡５）
▽２歳（未）抹消＝シャイニーメイン（牝）、ジュピター（牡）
▽へい死＝テネラメンテ（牝３）、マイムマイム（牝２）、クリップスプリンガ（牡７）、ユイノピラウトゥル（牡２）、ゴールドミーティア（牡３）
《栗東》
▽種牡馬＝サトノインプレッサ（牡４）
▽繁殖牝馬＝アバルラータ（７）、リュヌルージュ（６）、ハーフバック（５）、レオコックブルー（６）、オレンジオレンジ（５）、パレニア（５）、ゴーハッピーゴー（２）、ファビュラスギフト（５）、メイショウショウブ（５）、ルンルンキャット（５）、トリフォリウム（２）
▽地方＝オールザゴー（牡７ 未定）、ウィズ（牡６ 未定）、ロードゴラッソ（牡６ 未定）、バラックパリンカ（せん５ 未定）、ファクトゥーラ（牝５ 未定）、モズディーラー（牡３ 園田）、スマートドレイク（牡５ 未定）、ジョーミニスター（牝３ 浦和）、オブリガーダミノル（牝３ 金沢）、チャームポイント（牝２ 未定）、キーマーキュリー（牡２ 未定）、クリノデジャヴ（牡２ 未定）、タガノアンピール（牡７ 未定）、テイエムカチドキ（牡３ 未定）、エリカステラ（牝３ 未定）、ウインバリスタ（牡４ 未定）、スパークリングアイ（牡３ 園田）
▽乗馬＝ドゥオーモ（牡８）、ワンダーリーデル（牡８）、レッドザグロス（せん３）、ハナズレジェンド（牡８）、ワンダーラジャ（牡７）、テイエムホイッスル（牡４）、ディクテイター（牡３）、ブルーレーン（牝２）、ニフティギフト（牡３）、ノーウェアランド（牡４）
▽研究馬＝ゴールドストリーム（牡２）