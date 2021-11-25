有馬記念ファン投票第１回中間発表～天皇賞・秋を制したエフフォーリアが１位

ＪＲＡは２５日、第６６回有馬記念（１２月２６日、中山、ＧＩ、芝２５００メートル）のファン投票第１回中間発表を行った。１位は天皇賞・秋を制したエフフォーリア（牡３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎）が９万９９５３票を獲得。２位は引退レースとなるＧＩ４勝馬クロノジェネシス（牝５歳、栗東・斉藤崇史厩舎）。３位は菊花賞を逃げ切ったタイトルホルダー（牡３歳、美浦・栗田徹厩舎）が入った。投票期間は１２月５日まで。

◆第６６回有馬記念ファン投票第１回中間発表◆

順位 馬名 票数 性齢 厩舎

１位 エフフォーリア ９万９９５３票 牡３歳 美浦・鹿戸雄一

２位 クロノジェネシス ９万３０６０票 牝５歳 栗東・斉藤崇史

３位 タイトルホルダー ８万１１６８票 牡３歳 美浦・栗田徹

４位 ワールドプレミア ６万１３９１票 牡５歳 栗東・友道康夫

５位 ソダシ ５万９０７０票 牝３歳 栗東・須貝尚介

６位 シャフリヤール ５万２９７３票 牡３歳 栗東・藤原英昭

７位 アカイイト ４万４０８４票 牝４歳 栗東・中竹和也

８位 レイパパレ ４万１８７３票 牝４歳 栗東・高野友和

９位 アカリトリノムスメ ４万２５２票 牝３歳 美浦・国枝栄

１０位 キセキ ３万７０３３票 牡７歳 栗東・辻野泰之