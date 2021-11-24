【今週の登録抹消馬】１１月２４日

《美浦》
▽繁殖牝馬＝ギンコイエレジー（６）、エアコンヴィーナ（６）、ネリッサ （５）、ルタンブル（５）、ペレ（５）、パルティアーモ（５）、レッドルレーヴ（４）、クイーンズキトゥン（３）
▽地方＝ オウケンブラック（牡１０ 未定）、リードザフィールド（牡７ 未定）、フロイデ（セン６ 未定）、デルマカルヴァドス（牡６ 大井）、レッドフレイ（牡６ 未定）、フジマサディープ（牡５ 未定）、ダウラギリ（牡４ 未定）、ジャストポケット（牝４ 未定）、スキルショット（牡４ 金沢）、パルディエス（セン４ 未定）、アドラツィオーネ（牝４ 未定）、レキオノユメ（牡３ 未定）、メモラーブル（牝３ 未定）、クラウンリース（牡２ 佐賀）、シュシュエラブル（牝２ 盛岡）
▽乗馬＝ ビップデヴィット（牡６）、カフェプリンス（牡５）、アルマセグレート（牝４）、グラスフレイバー（牡４）ストロマンテ（牡４）、レッドヴィエント（牡３）
▽２歳（未）抹消＝グリーンムサシ（牝）、アカイスイートピー（牝）、ホクセンダンスキイ（牝）、ドウダ（牡）
▽へい死＝ミストラルケイ（牡２）、スターステイ（牡２）、ハレマチ（牝２）
▽研究馬＝タイセイソニック（牡６）、セイウンクモアシ（牡２）
《栗東》
▽繁殖牝馬＝マナローラ（７）、モズレジーナ（５）、フォレブルート（５）、デイオブジョイ（４）、グッドアズゴールド（４）
▽地方＝サヴィ（牡７ 大井）、メイショウカンキ（牡７ 未定）、ストームガスト（牡５ 大井）、シゲルモクセイ（牝４ 佐賀）、ダディーズメジャー（牡４ 大井）、イーベンホルツ（牡４ 川崎）、グランツエクラ（牡３ 未定）、メイショウミツヤス（牡３ 園田）、カシノレオ（牡３ 佐賀）、アキノポエム（牝２ 盛岡）、アルトキュムラス（牝２ 未定）
▽乗馬＝キングココ（牡２）、メイショウランセツ（牡５）、ロードセッション（牡４）、ブリリアントキング（牡３）、レッドエタニティ（牡３）、スマートアルケミー（牡５）、ナリタムソウ（牡５）
▽２歳（未）抹消＝ヨシエハーン（牝）、フレッチャーソ（牝）
▽外国競馬＝フジタ（牡２）
▽へい死＝ミスキャメロット（牝２）