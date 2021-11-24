中央競馬：ニュース中央競馬

2021.11.24 13:39

【今週の登録抹消馬】１１月２４日

　《美浦》

　▽繁殖牝馬＝ギンコイエレジー（６）、エアコンヴィーナ（６）、ネリッサ　（５）、ルタンブル（５）、ペレ（５）、パルティアーモ（５）、レッドルレーヴ（４）、クイーンズキトゥン（３）

　▽地方＝　オウケンブラック（牡１０　未定）、リードザフィールド（牡７　未定）、フロイデ（セン６　未定）、デルマカルヴァドス（牡６　大井）、レッドフレイ（牡６　未定）、フジマサディープ（牡５　未定）、ダウラギリ（牡４　未定）、ジャストポケット（牝４　未定）、スキルショット（牡４　金沢）、パルディエス（セン４　未定）、アドラツィオーネ（牝４　未定）、レキオノユメ（牡３　未定）、メモラーブル（牝３　未定）、クラウンリース（牡２　佐賀）、シュシュエラブル（牝２　盛岡）

　▽乗馬＝　ビップデヴィット（牡６）、カフェプリンス（牡５）、アルマセグレート（牝４）、グラスフレイバー（牡４）ストロマンテ（牡４）、レッドヴィエント（牡３）

　▽２歳（未）抹消＝グリーンムサシ（牝）、アカイスイートピー（牝）、ホクセンダンスキイ（牝）、ドウダ（牡）

　▽へい死＝ミストラルケイ（牡２）、スターステイ（牡２）、ハレマチ（牝２）

　▽研究馬＝タイセイソニック（牡６）、セイウンクモアシ（牡２）

　《栗東》

　▽繁殖牝馬＝マナローラ（７）、モズレジーナ（５）、フォレブルート（５）、デイオブジョイ（４）、グッドアズゴールド（４）

　▽地方＝サヴィ（牡７　大井）、メイショウカンキ（牡７　未定）、ストームガスト（牡５　大井）、シゲルモクセイ（牝４　佐賀）、ダディーズメジャー（牡４　大井）、イーベンホルツ（牡４　川崎）、グランツエクラ（牡３　未定）、メイショウミツヤス（牡３　園田）、カシノレオ（牡３　佐賀）、アキノポエム（牝２　盛岡）、アルトキュムラス（牝２　未定）

　▽乗馬＝キングココ（牡２）、メイショウランセツ（牡５）、ロードセッション（牡４）、ブリリアントキング（牡３）、レッドエタニティ（牡３）、スマートアルケミー（牡５）、ナリタムソウ（牡５）

　▽２歳（未）抹消＝ヨシエハーン（牝）、フレッチャーソ（牝）

　▽外国競馬＝フジタ（牡２）

　▽へい死＝ミスキャメロット（牝２）

×