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2021.11.3 13:29

【今週の登録抹消馬】１１月３日

　《美浦》

　▽繁殖牝馬＝トーセンフルヴィア（２）、アクロアイト（４）、フィリアプーラ（５）、レトロフィット（５）、エフティイーリス（５）、ウインアイルビータ（５）、エピックガール（５）、デンセツノマジョ（６）、ロブラリア（６）、ワンモアバイト（６）

　▽地方＝オリベ（牡２　未定）、トリップダンサー（牡２　未定）、モステニーレ（牝２　未定）、ヒストリックノヴァ（牝２　大井）、ウインイノセンス　（牡２　未定）、ブライトデジール（牡２　未定）、プラスツー（牡２　未定）、チェルビート（牝２　未定）、ヴァンデスプワール（牝３　園田）、サンフローリス（牝３　未定）、エンジェルティアラ（牝４　川崎）、キタノオクトパス（牡４　未定）、シェダル（牡４　園田）、タイセイビルダー（牡５　川崎）、マハーラーニー（牝５　笠松）、ミツカネラクリス（牝５　未定）、クリノオスマン（セン７　未定）、クリノハプスブルク（牡７　園田）

　▽乗馬＝コトブキビリーヴ（牝２）、カゲキヨブレイン（牡３）、ラブアドベンチャー（牝４）、ブレーナード（牡４）、マイティウェイ（牡５）、バナナボート（牡７）

　▽２歳（未）抹消＝デルマトリグラフ（牡）、テイエムワールドン（牡）、クリスタルレイ（牝）

　▽へい死＝デルマサファイア（牝４）、アストロブレイク（牡４）

　　《栗東》

　▽繁殖牝馬＝ヒルノピエモンテ（３）、ヨカヨカ　（３）、ミーアシャム（４）、サトノソレイユ（　５）、ロイヤルヴィザージ（５）、ミッドサマーハウス（５）

　▽地方＝マルヨニキーヤ（牝２　笠松）、カミゴエ（牡２　未定）、コンセプト（牡３　未定）、コパノジャンピング（牡３　園田）、モズロータスランド（牡３　未定）、アマノヴィーナス（牝３　未定）、メイショウソウゴン（牡３　未定）、スリーモーリス（牡３　名古屋）、ラルゲッツァ（牝４　未定）、タガノカリュウド（牡４　園田）、エムテイフラッシュ（牡４　佐賀）

　▽乗馬＝サーストンカイドー（牡４）レッドレイル（セン５）、ロードアクシス（牡６）

　▽２歳（未）抹消＝クレイモア（セン）、ライゼル（牝）

　▽へい死＝モズエヴォルエ（牝２）、マックスウォリアー（牡３）

　▽研究馬＝バルカローレ（牡２）、キングフロディ（牡２）

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