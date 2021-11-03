【今週の登録抹消馬】１１月３日

《美浦》
▽繁殖牝馬＝トーセンフルヴィア（２）、アクロアイト（４）、フィリアプーラ（５）、レトロフィット（５）、エフティイーリス（５）、ウインアイルビータ（５）、エピックガール（５）、デンセツノマジョ（６）、ロブラリア（６）、ワンモアバイト（６）
▽地方＝オリベ（牡２ 未定）、トリップダンサー（牡２ 未定）、モステニーレ（牝２ 未定）、ヒストリックノヴァ（牝２ 大井）、ウインイノセンス （牡２ 未定）、ブライトデジール（牡２ 未定）、プラスツー（牡２ 未定）、チェルビート（牝２ 未定）、ヴァンデスプワール（牝３ 園田）、サンフローリス（牝３ 未定）、エンジェルティアラ（牝４ 川崎）、キタノオクトパス（牡４ 未定）、シェダル（牡４ 園田）、タイセイビルダー（牡５ 川崎）、マハーラーニー（牝５ 笠松）、ミツカネラクリス（牝５ 未定）、クリノオスマン（セン７ 未定）、クリノハプスブルク（牡７ 園田）
▽乗馬＝コトブキビリーヴ（牝２）、カゲキヨブレイン（牡３）、ラブアドベンチャー（牝４）、ブレーナード（牡４）、マイティウェイ（牡５）、バナナボート（牡７）
▽２歳（未）抹消＝デルマトリグラフ（牡）、テイエムワールドン（牡）、クリスタルレイ（牝）
▽へい死＝デルマサファイア（牝４）、アストロブレイク（牡４）
《栗東》
▽繁殖牝馬＝ヒルノピエモンテ（３）、ヨカヨカ （３）、ミーアシャム（４）、サトノソレイユ（ ５）、ロイヤルヴィザージ（５）、ミッドサマーハウス（５）
▽地方＝マルヨニキーヤ（牝２ 笠松）、カミゴエ（牡２ 未定）、コンセプト（牡３ 未定）、コパノジャンピング（牡３ 園田）、モズロータスランド（牡３ 未定）、アマノヴィーナス（牝３ 未定）、メイショウソウゴン（牡３ 未定）、スリーモーリス（牡３ 名古屋）、ラルゲッツァ（牝４ 未定）、タガノカリュウド（牡４ 園田）、エムテイフラッシュ（牡４ 佐賀）
▽乗馬＝サーストンカイドー（牡４）レッドレイル（セン５）、ロードアクシス（牡６）
▽２歳（未）抹消＝クレイモア（セン）、ライゼル（牝）
▽へい死＝モズエヴォルエ（牝２）、マックスウォリアー（牡３）
▽研究馬＝バルカローレ（牡２）、キングフロディ（牡２）