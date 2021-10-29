【香港国際競走】グランアレグリアなど登録馬発表

ＪＲＡは２８日、１２月１２日にシャティン競馬場で行われる香港国際競走（ＧＩ）に登録した日本馬を発表した。Ｃは香港カップ（芝２０００メートル）、Ｍは香港マイル（芝１６００メートル）、Ｓは香港スプリント（芝１２００メートル）、Ｖは香港ヴァーズ（芝２４００メートル）。重複の馬は最初から順に第１、第２希望。
インディチャンプ（Ｍ）、ヴァンドギャルド（ＭＣ）、オーソリティ（Ｖ）、カフェファラオ（ＣＭ）、カレンブーケドール（ＶＣ）、カレンモエ（Ｓ）、キセキ（ＶＣ）、ギベオン（ＣＭ）、グランアレグリア（ＭＣ）、グレナディアガーズ（Ｍ）、グローリーヴェイズ（ＶＣ）、ケイデンスコール（Ｍ）、サトノソルタス（Ｖ）、サリオス（ＭＣ）、シヴァージ（ＳＭ）、シュネルマイスター（Ｍ）、ステイフーリッシュ（ＶＣ）、ダイアトニック（Ｓ）、タイトルホルダー（Ｖ）、ダノンキングリー（ＭＣ）、ダノンザキッド（ＭＣ）、ダノンスマッシュ（Ｓ）、バスラットレオン（Ｍ）、ピクシーナイト（Ｓ）、ヒシイグアス（ＣＶ）、フィリオアレグロ（Ｖ）、フォルコメン（ＭＣ）、ペルシアンナイト（Ｃ）、ホウオウアマゾン（Ｍ）、マイネルウィルトス（ＶＣ）、ミッキーブリランテ（ＳＭ）、モズスーパーフレア（Ｓ）、モズベッロ（ＣＶ）、ユーバーレーベン（Ｖ）、ラヴズオンリーユー（ＣＶ）、ラウダシオン（Ｍ）、レイパパレ（ＣＭ）、レシステンシア（ＳＭ）、ロータスランド（Ｍ）、ワールドプレミア（ＶＣ）。