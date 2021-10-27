【登録抹消】１０月２８日

《美浦》
▽繁殖牝馬＝タイセイブランシュ（５）、シャワークライム（５）、トロシュナ（５）、タカミツリリー（６）、ローズテソーロ（５）
▽地方＝ライジングシャイン（牝２ 未定）、ジャッキー（牡７ 未定）、イサチルダイチ（牡５ 未定）、スペースシップ（牡４ 未定）、キラービー（牡４ 園田）、マテラガニア（牝３ 船橋）、マテラドリム（牡３ 名古屋）、スプリングオペラ（牝２ 未定）、ジーガーデン（牡２ 佐賀）、エクラプリエール（牝２ 高知）、アピーリングライフ（牝２ 未定）、ラブオナヴィータ（牝４ 未定）、セーリング（牡４ 未定）、カザルス（牡３ 高知）、カフェディアブロ（牡３ 盛岡）、プロメテウス（牡２ 未定）、モンテッソーリ（牝２ 盛岡）
▽乗馬＝ショウナンラッキー（牡３）、ホウオウサーベル（牡５）、イージースレット（牡２）、ヒドゥンパラメータ（牡７）、ヒシヴィクトリー（牡６）、グラファイト（せん６）、シングンオフビート（せん６）、アブソルティスモ（牡４）、ボイオートス（牡３）、レイヴンキング（せん５）
２歳（未）抹消＝フジマサプリンセス（２）、フェスティヴキング（２）
《栗東》
▽種牡馬＝クリソベリル（牡５）
▽繁殖牝馬＝クーファウェヌス（６）、タガノブディーノ（６）、ウォーターエデン（５）、マイレリーフ（４）、レッドエーデル（４）、ラカマロネス（６）
▽地方＝フォーカード（牡７ 未定）、ダイアナブライト（牝５ 川崎）、トゥルーバローズ（せん３ 未定）、グランデラムジー（牡５ 未定）、カリヨンヒーロー（牡３ 未定）、アノマリー（牡６ 笠松）、サンマルキャンディ（牝４ 未定）、クリノハニー（牝２ 園田）、マンドゥ（牡４ 未定）、ロードグラディオ（牡５ 未定）、ウラノメトリア（せん５ 未定）、マテラシオン（牝４ 未定）、ヤマカツゴードン（せん３ 金沢）、ヒラソール（せん５ 浦和）、ヘルシャフト（牡４ 未定）、ストロングカレント（牡３ 名古屋）、リリーブライト（牡３ 園田）、オーロール（牝３ 佐賀）
▽乗馬＝ライクアムービー（牝２）、エスピリトゥオーゾ（牡７）、メイショウバンカラ（牡７）、メイショウゴウリキ（牡６）、ラヴィッスマン（牡５）、ブールバール（牝５）
▽２歳（未）抹消＝シゲルイザヨイ（牝）
▽へい死＝ゲノム（牡３）