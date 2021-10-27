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2021.10.27 13:58

【登録抹消】１０月２８日

　《美浦》

　▽繁殖牝馬＝タイセイブランシュ（５）、シャワークライム（５）、トロシュナ（５）、タカミツリリー（６）、ローズテソーロ（５）

　▽地方＝ライジングシャイン（牝２　未定）、ジャッキー（牡７　未定）、イサチルダイチ（牡５　未定）、スペースシップ（牡４　未定）、キラービー（牡４　園田）、マテラガニア（牝３　船橋）、マテラドリム（牡３　名古屋）、スプリングオペラ（牝２　未定）、ジーガーデン（牡２　佐賀）、エクラプリエール（牝２　高知）、アピーリングライフ（牝２　未定）、ラブオナヴィータ（牝４　未定）、セーリング（牡４　未定）、カザルス（牡３　高知）、カフェディアブロ（牡３　盛岡）、プロメテウス（牡２　未定）、モンテッソーリ（牝２　盛岡）

　▽乗馬＝ショウナンラッキー（牡３）、ホウオウサーベル（牡５）、イージースレット（牡２）、ヒドゥンパラメータ（牡７）、ヒシヴィクトリー（牡６）、グラファイト（せん６）、シングンオフビート（せん６）、アブソルティスモ（牡４）、ボイオートス（牡３）、レイヴンキング（せん５）

　２歳（未）抹消＝フジマサプリンセス（２）、フェスティヴキング（２）

　《栗東》

　▽種牡馬＝クリソベリル（牡５）

　▽繁殖牝馬＝クーファウェヌス（６）、タガノブディーノ（６）、ウォーターエデン（５）、マイレリーフ（４）、レッドエーデル（４）、ラカマロネス（６）

　▽地方＝フォーカード（牡７　未定）、ダイアナブライト（牝５　川崎）、トゥルーバローズ（せん３　未定）、グランデラムジー（牡５　未定）、カリヨンヒーロー（牡３　未定）、アノマリー（牡６　笠松）、サンマルキャンディ（牝４　未定）、クリノハニー（牝２　園田）、マンドゥ（牡４　未定）、ロードグラディオ（牡５　未定）、ウラノメトリア（せん５　未定）、マテラシオン（牝４　未定）、ヤマカツゴードン（せん３　金沢）、ヒラソール（せん５　浦和）、ヘルシャフト（牡４　未定）、ストロングカレント（牡３　名古屋）、リリーブライト（牡３　園田）、オーロール（牝３　佐賀）

　▽乗馬＝ライクアムービー（牝２）、エスピリトゥオーゾ（牡７）、メイショウバンカラ（牡７）、メイショウゴウリキ（牡６）、ラヴィッスマン（牡５）、ブールバール（牝５）

　▽２歳（未）抹消＝シゲルイザヨイ（牝）

　▽へい死＝ゲノム（牡３）