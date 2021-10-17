【ＪＢＣ２０２１】ＪＲＡ出走予定馬の発表

１１月３日（水）に金沢競馬場、門別競馬場で行われる「ＪＢＣ２０２１」のＪＲＡ出走予定馬が１７日、次の通り発表された。
「第２０回ＪＢＣクラシック」（金沢競馬場、交流ＧＩ、３歳上オープン、ダート・右２１００メートル）
【ＪＲＡの出走予定馬】５頭
オネガパフューム（牡６歳、栗東・安田翔伍厩舎、Ｍ・デムーロ騎手）
ケイティブレイブ（牡８歳、美浦・清水英克厩舎、内田博幸騎手）
ダノンファラオ（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、横山武史騎手）
チュウワウィザード（牡６歳、大久保龍志厩舎、戸崎圭太騎手）
テーオーケインズ（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、騎手未定）
【ＪＲＡの補欠馬】５頭（出走順位順）
１．クリンチャー
２．スワーヴアラミス
３．メイショウカズサ
４．ネオブレイブ
５．サクラアリュール
「第２０回ＪＢＣスプリント」（金沢競馬場、交流ＧＩ、３歳上オープン、ダート・右１４００メートル）
【ＪＲＡの出走予定馬】５頭
エアスピネル（牡８歳、栗東・笹田和秀厩舎、騎手未定）
サクセスエナジー（牡７歳、栗東・北出成人厩舎、松山弘平騎手）
サンライズノヴァ（牡７歳、栗東・音無秀孝厩舎、騎手未定）
モズスーパーフレア（牝６歳、栗東・音無秀孝厩舎、騎手未定）
レッドルゼル（牡５歳、栗東・安田隆行厩舎、騎手未定）
【ＪＲＡの補欠馬】５頭（出走順位順）
１．リュウノユキナ
２．ラプタス
３．ワイドファラオ
４．ヒロシゲゴールド
５．テイエムサウスダン
「第１０回ＪＢＣレディスクラシック」（金沢競馬場、交流ＧＩ、３歳上牝馬オープン、ダート・右１５００メートル）
【ＪＲＡの出走予定馬】５頭
クリスティ（牝４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、Ｍ・デムーロ騎手）
テオレーマ（牝５歳、栗東・石坂公一厩舎、騎手未定）
マドラスチェック（牝５歳、美浦・斎藤誠厩舎、騎手未定）
リネンファッション（牝４歳、栗東・坂口智康厩舎、騎手未定）
レーヌブランシュ（牝４歳、栗東・橋口慎介厩舎、松山弘平騎手）
【ＪＲＡの補欠馬】５頭（出走順位順）
１．レディバグ
２．プリティーチャンス
３．メモリーコウ
４．アッシェンプッテル
５．テリオスベル
「第２回ＪＢＣ２歳優駿」（門別競馬場、交流ＧＩＩＩ、２歳オープン、ダート・右１８００メートル）
【ＪＲＡの出走予定馬】５頭
アイスジャイアント（牡２歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、騎手未定）
オディロン（牡２歳、栗東・浜田多実雄厩舎、池添謙一騎手）
コマノカモン（牡２歳、美浦・伊藤圭三厩舎、騎手未定）
サーティファイド（牡２歳、栗東・鮫島一歩厩舎、騎手未定）
ワカミヤプレスト（牡２歳、美浦・稲垣幸雄厩舎、騎手未定）
【ＪＲＡの補欠馬】５頭（出走順位順）
１．ナニハサテオキ
２．ラインオブソウル
３．カールスモーキー
４．デリカダ
５．タイセイジャスパー