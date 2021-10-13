【古馬次走報】ポタジェは天皇賞・秋へ

★毎日王冠３着ポタジェ（栗・友道、牡４）は天皇賞・秋（３１日、東京、ＧＩ、芝２０００メートル）へ。６着サンレイポケット（栗・高橋忠、牡６）、１０着カデナ（栗・中竹、牡７）も天皇賞・秋を視野。９着ケイデンスコール（栗・安田隆、牡５）はマイルＣＳ（１１月２１日、阪神、ＧＩ、芝１６００メートル）へ。

★京都大賞典６着オセアグレイト（美・菊川、牡５）は、ステイヤーズＳ（１２月４日、中山、ＧＩＩ、芝３６００メートル）を予定。

★白山大賞典４着マスターフェンサー（栗・角田、牡５）は左前脚を骨折。今後は未定。

★グリーンチャンネルＣを勝ったヘリオス（栗・寺島、セン５）は、武蔵野Ｓ（１１月１３日、東京、ＧＩＩＩ、ダ１６００メートル）か霜月Ｓ（１１月２１日、東京、ＯＰ、ダ１４００メートル）に向かう。２着スリーグランド（栗・高橋忠、牡４）は武蔵野Ｓへ。４着ハーグリーブス （美・尾関、牡６）は、霜月Ｓに向かう。

★播州Ｓを勝ってＯＰ入りを決めたシャイニーブランコ（栗・小林、牡５）は、大スポ杯（２３日、阪神、ＯＰ、ダ１２００メートル）かオータムリーフＳ（３１日、阪神、ＯＰ、ダ１４００メートル）に向かう。

★夕刊フジ杯オパールＳ２着ナランフレグ（牡５）と、北陸Ｓを勝ったシセイヒテン（牡６）の美浦・宗像厩舎２頭は、ともにラピスラズリＳ（１２月５日、中山、Ｌ、芝１２００メートル）へ。

★神無月Ｓを快勝してＯＰ入りしたウインドジャマー（美・藤沢和、セン４）は、武蔵野Ｓへ。