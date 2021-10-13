【今週の登録抹消馬】１０月１３日

《美浦》
▽種牡馬＝サトノジェネシス（５）
▽繁殖牝馬＝マリノディアナ（６）、アップライトスピン（５）、ケイティマドンナ（５）、ミラビリア（６）、カンバラ（４）、ミディオーサ（５）
▽地方＝タイシタモンダロ（牡２ 未定）、ヒカルマドンナ（牝３ 未定）、ショワドゥロワ（牡７ 未定）、ラデツキー（牡５ 未定）、ダンスメーカー（せん６ 未定）、マテリアルワールド（牡５ 未定）、プロヴィデンス（牡４ 水沢）、ナックジーニアス（牡４ 大井）、ケイツーフォリント（牡３ 名古屋）、プライムデイ（牡３ 船橋）、ケイティディライト（牝４ 船橋）、アクアマリンブルー（せん３ 大井）、プレニチュード（牝３ 船橋）、マイネルイデア（牡２ 未定）、ジェイケイルビー（牝２ 未定）、ジーニー（牡５ 大井）、ディープエコロジー（牝３ 未定）、リボーントウショウ（牝２ 金沢）、コンスタンティナ（牝５ 大井）、キセキノカガヤキ（牝５ 未定）、グランスエーニョ（せん３ 川崎）、ランテーナモア（牝４ 未定）、アークヴィクトリア（牝２ 未定）、デルマウオッカ（牡６ 大井）、リンガスウォリアー（牡４ 未定）、フルーツパフェ（牝２ 未定）
▽乗馬＝ イッツオーライト（せん４）、ブルーミングスカイ（牡４）、モーリスシチー（牡３）、ユキタカオー（牡２）、ジャヌーテソーロ（牡５）、シンライ（牡５）、キャルベイ （牡４）
▽研究馬＝ゼンダンルーチェ（牡２）
《栗東》
▽地方＝ローリング（牝３ 未定）、タイセイアンセム（牡２ 金沢）、リッカテーラ（牝３ 佐賀）、ナリタブルホーク（牡３ 園田）、ゼニス（牡３ 高知）、ジョウショーベスト（牝２ 園田）、スマートネクタル（牝３ 未定）、ラリック（牡３ 未定）、サクラサーブル（牡４ 園田）
▽乗馬＝カーブドシール（牡５）、カフジキング （牡８）、サトノギャロス（牡５）、ヴァリッドブラック（せん４）
▽研究馬＝コウユーキレカ（牝２）
▽２歳（未）抹消＝マコトヤマドリゲ（牝）
▽へい死＝ミンナノシャチョウ（牡６）、キヲシレ（牡２）、ゼリア（牝３）