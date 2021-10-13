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2021.10.13 13:12

【今週の登録抹消馬】１０月１３日

　《美浦》

　▽種牡馬＝サトノジェネシス（５）

　▽繁殖牝馬＝マリノディアナ（６）、アップライトスピン（５）、ケイティマドンナ（５）、ミラビリア（６）、カンバラ（４）、ミディオーサ（５）

　▽地方＝タイシタモンダロ（牡２　未定）、ヒカルマドンナ（牝３　未定）、ショワドゥロワ（牡７　未定）、ラデツキー（牡５　未定）、ダンスメーカー（せん６　未定）、マテリアルワールド（牡５　未定）、プロヴィデンス（牡４　水沢）、ナックジーニアス（牡４　大井）、ケイツーフォリント（牡３　名古屋）、プライムデイ（牡３　船橋）、ケイティディライト（牝４　船橋）、アクアマリンブルー（せん３　大井）、プレニチュード（牝３　船橋）、マイネルイデア（牡２　未定）、ジェイケイルビー（牝２　未定）、ジーニー（牡５　大井）、ディープエコロジー（牝３　未定）、リボーントウショウ（牝２　金沢）、コンスタンティナ（牝５　大井）、キセキノカガヤキ（牝５　未定）、グランスエーニョ（せん３　川崎）、ランテーナモア（牝４　未定）、アークヴィクトリア（牝２　未定）、デルマウオッカ（牡６　大井）、リンガスウォリアー（牡４　未定）、フルーツパフェ（牝２　未定）

　▽乗馬＝　イッツオーライト（せん４）、ブルーミングスカイ（牡４）、モーリスシチー（牡３）、ユキタカオー（牡２）、ジャヌーテソーロ（牡５）、シンライ（牡５）、キャルベイ　（牡４）

　▽研究馬＝ゼンダンルーチェ（牡２）

　《栗東》

　▽地方＝ローリング（牝３　未定）、タイセイアンセム（牡２　金沢）、リッカテーラ（牝３　佐賀）、ナリタブルホーク（牡３　園田）、ゼニス（牡３　高知）、ジョウショーベスト（牝２　園田）、スマートネクタル（牝３　未定）、ラリック（牡３　未定）、サクラサーブル（牡４　園田）

　▽乗馬＝カーブドシール（牡５）、カフジキング　（牡８）、サトノギャロス（牡５）、ヴァリッドブラック（せん４）

　▽研究馬＝コウユーキレカ（牝２）

　▽２歳（未）抹消＝マコトヤマドリゲ（牝）

　▽へい死＝ミンナノシャチョウ（牡６）、キヲシレ（牡２）、ゼリア（牝３）