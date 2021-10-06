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2021.10.6 13:04

【今週の登録抹消馬】１０月６日

《美浦》

　▽繁殖牝馬＝ラフィンクロンヌ（４）、フラッシングジェム（５）

　▽地方＝トーセンウォーリア（牡３　未定）、ウォーターリリー（牝３　未定）、ディアブレリー（牡２　未定）、エルモアットーレ（牡４　未定）、セピアムーン（牝２　未定）、ピンクパフェ（牝２　未定）、ダイシンビルギニス（牡３　未定）、セザムウーヴルトワ（牝２　未定）、ウィズアウィッシュ（牝７　未定）、ワタシヲマッテル（牝６　佐賀）、クリノファイヤー（牝４　未定）、ツインシップ（牡４　名古屋）、テンペスタース（牡３　未定）、シースパロー（牡２　未定）、サクラスヴニール（牝３　未定）、エデリー（牡５　未定）、リュウノゾロ（セン４　未定）、ピットフォル（牝３　園田）、ノーブルクロノス（牡５　浦和）、クリノアントニヌス（牡７　未定）、シーハーハー（牝４　名古屋）、エアセイラン（牡３　未定）

　▽乗馬＝リーブラテソーロ（牡３）ワセダインブルー（牡６）、トーセンダニエル（牡３）、トップオアシス（牡３）、イーグルバローズ（牡７）、ストロングレヴィル（牡７）、フォルセティ（セン３）、オヒロイチョウサン（牡２）、ジョングルール（牡３）、モルゲンロート（牡８）、アミュリオン（牡５）、コンドゥクシオン（牡４）、スパークフューチャ（牡３）、サーブルオール（牡８）

　▽へい死＝ナリノロンドン（牝２）

《栗東》

　▽繁殖牝馬＝エクスチェンジ（４）

　▽地方＝デシレー（牝３　未定）、エウリュアレ（牝３　未定）、ラムダ（牡３　未定）、スズカロマンス（牝３　名古屋）、イタリアンカラー（牝２　未定）、スコルピウス（セン５　未定）、ダイメイサツキ（セン５　未定）、ヘネラリーフェ（牝３　盛岡）、イッツマイドリーム（牝３　未定）、キンタムチャチャ（牝３　園田）、オディナ（牡５　園田）、マルノミズキ（牝２　園田）、ピエトラサンタ（牡３　名古屋）、ララガブリエル（牡３　園田）、カバジェーロ（牡４　高知）

　▽乗馬＝ローズエンペラー（牡３）、メリリー（牝２）、ファンタジーライツ（セン３）、バイオレットジンク（牝３）、ヒシタイザン（牡４）、レーシングマインド（牡４）、ターフダンサー（牝３）、ワイプティアーズ（牡６）

　▽２歳（未）抹消＝グラヴィタス（牝）、ナムラエビータ（牝）、キタノトゥイスト（牝）