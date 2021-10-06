【今週の登録抹消馬】１０月６日

《美浦》
▽繁殖牝馬＝ラフィンクロンヌ（４）、フラッシングジェム（５）
▽地方＝トーセンウォーリア（牡３ 未定）、ウォーターリリー（牝３ 未定）、ディアブレリー（牡２ 未定）、エルモアットーレ（牡４ 未定）、セピアムーン（牝２ 未定）、ピンクパフェ（牝２ 未定）、ダイシンビルギニス（牡３ 未定）、セザムウーヴルトワ（牝２ 未定）、ウィズアウィッシュ（牝７ 未定）、ワタシヲマッテル（牝６ 佐賀）、クリノファイヤー（牝４ 未定）、ツインシップ（牡４ 名古屋）、テンペスタース（牡３ 未定）、シースパロー（牡２ 未定）、サクラスヴニール（牝３ 未定）、エデリー（牡５ 未定）、リュウノゾロ（セン４ 未定）、ピットフォル（牝３ 園田）、ノーブルクロノス（牡５ 浦和）、クリノアントニヌス（牡７ 未定）、シーハーハー（牝４ 名古屋）、エアセイラン（牡３ 未定）
▽乗馬＝リーブラテソーロ（牡３）ワセダインブルー（牡６）、トーセンダニエル（牡３）、トップオアシス（牡３）、イーグルバローズ（牡７）、ストロングレヴィル（牡７）、フォルセティ（セン３）、オヒロイチョウサン（牡２）、ジョングルール（牡３）、モルゲンロート（牡８）、アミュリオン（牡５）、コンドゥクシオン（牡４）、スパークフューチャ（牡３）、サーブルオール（牡８）
▽へい死＝ナリノロンドン（牝２）
《栗東》
▽繁殖牝馬＝エクスチェンジ（４）
▽地方＝デシレー（牝３ 未定）、エウリュアレ（牝３ 未定）、ラムダ（牡３ 未定）、スズカロマンス（牝３ 名古屋）、イタリアンカラー（牝２ 未定）、スコルピウス（セン５ 未定）、ダイメイサツキ（セン５ 未定）、ヘネラリーフェ（牝３ 盛岡）、イッツマイドリーム（牝３ 未定）、キンタムチャチャ（牝３ 園田）、オディナ（牡５ 園田）、マルノミズキ（牝２ 園田）、ピエトラサンタ（牡３ 名古屋）、ララガブリエル（牡３ 園田）、カバジェーロ（牡４ 高知）
▽乗馬＝ローズエンペラー（牡３）、メリリー（牝２）、ファンタジーライツ（セン３）、バイオレットジンク（牝３）、ヒシタイザン（牡４）、レーシングマインド（牡４）、ターフダンサー（牝３）、ワイプティアーズ（牡６）
▽２歳（未）抹消＝グラヴィタス（牝）、ナムラエビータ（牝）、キタノトゥイスト（牝）