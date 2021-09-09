【古馬次走報】オウケンムーンはアルゼンチン共和国杯へ

★丹頂Ｓ４着オウケンムーン（美・国枝、牡６）は、アルゼンチン共和国杯（１１月７日、東京、ＧＩＩ、芝２５００メートル）へ。

★新潟記念６着プレシャスブルー（美・相沢、牡７）は、オクトバーＳ（１０月１７日、東京、Ｌ、芝２０００メートル）から福島記念（１１月１４日、福島、ＧＩＩＩ、芝２０００メートル）の路線。

★関屋記念１３着ソッサスブレイ（美・粕谷、セン７）は、産経賞オールカマー（２６日、中山、ＧＩＩ、芝２２００メートル）へ。

★高松宮記念１１着以来休養しているダイメイフジ（栗・森田、牡７）は、スプリンターズＳ（１０月３日、中山、ＧＩ、芝１２００メートル）に登録する。

★ルスツ特別（１勝クラス）１着のモンテディオ（栗・四位、牡３）は、神戸新聞杯（２６日、中京、ＧＩＩ、芝２２００メートル）へ。

★西日本スポーツ杯を制したメイショウダジン（栗・松永昌、牡４）は、太秦Ｓ（１０月１６日、阪神、ＯＰ、ダ１８００メートル）へ向かう。

★エニフＳに登録しているバレッティ（美・久保田、セン７）は除外ならラジオ日本賞（１９日、中山、ＯＰ、ダ１８００メートル）へ。

★小倉日経ＯＰ５着のレインボーフラッグ（栗・小崎、牡８）はケフェウスＳ（１８日、中京、ＯＰ、芝２０００メートル）が視野に。