【今週の登録抹消馬】９月１日

《美浦》
▽繁殖牝馬＝スノークリスマス（３）、メイオール（５）、アッタヴァンティ（４）、スタージュエル（３）、ゴートゥートラベル（３）、エフティレーヴ（３）、トゥールアンレール（３）、ペルスネージュ（３）、マクラガレーヌ（３）
▽地方＝エクセター（牡３ 未定）、イワナ（牡３ 未定）、マサカウマザンマイ（牡３ 笠松）、リッターヴォルト（牡３ 未定）、ゴールドムーン（牝６ 未定）、ケイアイイモーテル（牡３ 大井）、トゥーパンクス（牡３ 大井）、マジカルマジカル（牡４ 未定）、ガビーズメモリー（牝５ 門別）、ゴランディ（セン３ 未定）、ベイビーシャーク（牡３ 盛岡）、ニシノブライアント（牡３ 盛岡）、アイディアリスト（牡３ 未定）、ギョベクリテペ（牝３ 未定）、ショスタコーヴィチ（牡３ 未定）、エルピーダ（牝３ 未定）、セイカリネット（牝３ 未定）、ニシノソメイノ（牝３ 大井）、アモーレグリーン（セン３ 未定）、ハリウッドルビー（牝３ 未定）、フレーズバニーユ（牝３ 未定）、ソレンニータ（牝３ 水沢）、ケプチャン（牡３ 未定）、スマイルハライト（牝３ 佐賀）、ヴィオマージュ（牡３ 園田）、アーティフィス（牝３ 未定）、マーゴットスタート（牝３ 未定）、サンマルシップ（牡３ 未定）、レヴォリオ（牡３ 未定）、リテラチュア（牝３ 未定）、ブーケドフルール（牝３ 園田）、モンチ（牡３ 未定）、リュウノオードリー（牝３ 水沢）、フォルトゥナータ（牝３ 未定）、ポンフー（牡３ 未定）、ダイスギミッチー（牡３ 川崎）、ルティレ（牝３ 未定）、ローブデソワレ（牝３ 未定）、アインジェニー（牝３ 未定）、ヤマイチキャプテン（牡３ 未定）、アイルキング（牡３ 未定）、アイアムヤルワヨ（牝３ 未定）、グランポートリネス（牡３ 未定）、ニシノラフカット（牡３ 門別）、アナタノトリコ（牝３ 未定）、マサノオリオン（牡３ 名古屋）、ウエスタンプラチナ（牝３ 未定）、ウヒョウノヒビキ（牝３ 未定）、リネンパートナー（牝２ 佐賀）、デルマアイゼン（牡３ 金沢）、ジャスティンターボ（牡３ 門別）、レオテソーロ（牡３ 未定）、スズアンジー（牝３ 名古屋）、カシオペアテソーロ（牡３ 未定）、フクネン（牝３ 盛岡）、コパノデナリス（牝３ 未定）、リファインドマナー（牝３ 未定）、ディープステイト（牡３ 未定）、ガレア（牡３ 船橋）、ファインディーヴァ（牝３ 船橋）、ファストブレイク（牝３ 未定）、サウスパッキオ（牝５ 門別）、マイスターハント（牡３ 未定）、グランドアルナイル（牡３ 未定）、フジサンニュウサツ（牝３ 未定）、ニシノワクテカ（牡３ 未定）、デルマアミダ（牝３ 園田）、ブライリー（牡３ 水沢）、エガオガキュート（牝３ 未定）、ソウシュラリクリ（牡３ 未定）、パープルレイン（牡３ 未定）、フィニステラ（牡３ 大井）、フクノグラーティア（牝３ 未定）、レイドフルール（牝３ 園田）、シルバーファーン（牡３ 未定）、レッドアヴニール（牡３ 門別）、リヴァーシャノン（牝３ 未定）、ヴィグラスレディー（牝３ 佐賀）、ソニックムーヴ（牡３ 未定）、ブラックピンク（牝３ 未定）、リュウノクララ（牝３ 未定）、アレッサンドロ（牡３ 未定）、ヒイロメープル（牡４ 大井）、カフェリリー（牝３ 未定）、ディキシーデイズ（牡３ 未定）、ヤマニンオドラント（牝３ 水沢）、ギガインパクト（牝３ 未定）、キングオブマリア（牡３ 門別）
▽乗馬＝サウンドクラウン（牡３）、フィエラブラス（牡３）、レイダンジチ（牡３）、グローエルディング（牡３）、レッドグレイシャー（牡３）
▽研究馬＝モラールゼスト（牡３）
《栗東》
▽繁殖牝馬＝マッチレスギフト（３）、オーサムメーカー（３）、コーズウェイヘッド（３）、ベルオロール（３）、ポピュリズム（４）、ロゼット（３）、
▽地方＝ドルチェヴィータ（牝３ 未定）、ルビースター（牝３ 未定）、タイサイ（牡５ 大井）、ノーヴァレンダ（牡５ 川崎）、ロナ（牝５ 未定）、ボルケーノペスカ（牡３ 園田）、クルスノウミ（牝３ 名古屋）、タカジョー（牡３ 未定）、インディナート（牝３ 未定）、リサコーハク（牝３ 未定）、ダンツソアラ（牡３ 佐賀）、アイファージャガー（牡３ 名古屋）、タマモイットウセイ（牡３ 未定）、トーホウロッキー（牡３ 名古屋）、ワイディドゥバイ（牡３ 浦和）、マーチャンフェイス（牝３ 大井）、シルヴェスター（牡３ 未定）、ケイセブン（牡３ 未定）、リオンキング（牡３ 未定）、センシティブガール（牝３ 未定）、ヴィッカース（牝３ 未定）、ソルフィネット（牝３ 門別）、ケンブリッジセンス（牡３ 金沢）、オマージュ（牝３ 未定）、ラッキーパラダイス（牡３ 未定）、シーフードパイセン（牡３ 未定）、トニーヒアロ（牝３ 未定）、エリカバイラ（牝３ 未定）、ブレーヴソウル（牡３ 未定）、メイショウスコヤカ（牝３ 未定）、ファインハッピー（牝３ 未定）、クリムゾンハート（牝３ 川崎）、サンライズメモリー（牡３ 未定）、サンライズブルーム（牡３ 未定）、サンライズアイガー（牡３ 未定）、メイショウテンドウ（牝３ 園田）、オウケンブレイク（牡３）、ワンラヴ（牝３ 川崎）、カネトシディーバ（牝３ 門別）、タガノピースサイン（牡２ 園田）、ツーエムタイガー（牡３ 金沢）、ナムラコマチ（牝３ 園田）、レインボーヒル（牡３ 金沢）、ロマンスタイム（牝３ 笠松）、クムリポ（牡３ 園田）、オンヴァガニエ（牡３ 未定）、ララアンドツイカ（牝３ 園田）、ヨリクンロード（牡３ 未定）、タガノスカウター（牡３ 未定）、ペダンクルアーチ（牡３ 船橋）、タガノキャンディ（牝３ 未定）、クレスコロッキー（牡３ 園田）、チョモランマ（牡３ 金沢）、オンデューティ（牡３ 船橋）、ティーティーゴー（牡３ 園田）、エイシンイルハーン（牡３ 園田）、シエルクリーガー（牡３ 金沢）、アイルオブチェリー（牝３ 未定）、リアルイマージン（牝３ 金沢）、テーオーエナジー（牡６ 園田）、アイロンワークス（牡４ 未定）、モンテクロシェット（牝３ 園田）、ガムラン（牡３ 金沢）、メイショウゴウホウ（牡３ 未定）、テイエムキセキダン（牡３ 佐賀）、プリンスゼンナン（牡３ 門別）、ザント（牡３ 園田）、シエルブルー（牡３ 園田）、ホウオウナビゲータ（牡３ 名古屋）、メイショウコチカゼ（牝３ 園田）、ダノンエクレール（牝３ 園田）、ニホンピロラブリー（牝３ 名古屋）、ニホンピロリアン（牝３ 名古屋）、ウンエンリヒカイ（牡３ 園田）、シーキャプテン（牡３ 未定）、ヤマニンミレニアム（牡３ 高知）、ミステリーツアー（牡３ 園田）、ハクアイアトム（牡３ 佐賀）、ヤマニンマリンバ（牝３ 高知）、ダノンティンパニー（牡３ 未定）、メイショウコウシ（牡３ 園田）、キラーマウンテン（牡３ 高知）、サイモンポーリア（牝３ 名古屋）、カフジプラテアード（牡３ 未定）、ガビーズスピリット（牡３ 未定）
▽乗馬＝マジカルスペル（牡７）、ジャコマル（牡７）、トゥザフロンティア（牡６）、トゥプエデス（牡５）、ショウナンラペット（牝４）、プリンセスビグラス（牝３）、エーティーツヨシ（牡３）、スプリングクルーズ（セン３）、サウンドブラック（牡３）、ミスターウインディ（牡８）、セイウンフォーカス（牡６）、メイショウソテツ（牡５）、メイショウモルサ（牡５）、マグニフィクス（セン４）、シュトゥルーデル（牝３）、テーオーラターシュ（牝３）、アコンカグア（牡３）、エムティースマイル（牝３）、ゴッドリヴァプール（牡３）、ディレットーレ（セン７）、ハットハート（牡３）
▽研究馬＝ショウナンアシュア（牡３）
▽へい死＝ナムラメーテル（牝３）、ピュアブラベ（牝２）