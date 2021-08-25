【今週の登録抹消馬】８月２５日

《美浦》
▽繁殖牝馬＝シータリズム（３）、メジャーアゲン（３）、カラヴェッラ（３）、トウカイパシオン（６）、ホウオウヒミコ（５）
▽地方＝セキノアトラス（牡３ 未定）、、ザフールーショー（牡３ 未定）、シルバーテゾロ（牡３ 盛岡）、ビッグブルー（牡５ 未定）、ケイアイピハ（牡４ 門別）、ボルゲリ（牡３ 未定）、ネオディーズ（牝３ 大井）、ヴィクトールアイ（牝３ 未定）、ヒットアロット（牝３ 未定）、マリノブロッサム（牝３ 未定）、マイネルボーダレス（牡３ 未定）、マイネルリリーフ（牡３ 未定）、フェミニンルック（牝３ 未定）、エターナルルビー（牝３ 未定）、タカチホ（牝３ 未定）、アレンシュタイン（牡３ 園田）、アポロスマイル（牝３ 金沢）、ゲッレールト（牝３ 名古屋）、ハンザ（牝３ 未定）、ウインマイソウル（牡３ 未定）、アオイラブリー（牝３ 未定）、ソーラーストーム（牡３ 未定）、ジェネシスライト（牝３ 未定）、キョウエイノータス（牝３ 川崎）、アルマロベイラ（牝３ 門別）、ヤマタケメジャー（牡３ 園田）、ホウオウグラス（牝４ 未定）、アグアアスール（牝３ 門別）、ジェイケイエピファ（牝４ 船橋）、ジェイケイミリミリ（牝２ 金沢）、リリーテソーロ（牝３ 笠松）、マイネルスキーブ（牡３ 未定）、アヴォカド（牝３ 未定）、オンリーグローリー（せん３ 未定）、デファイグラビティ（牝３ 未定）、デリスブラン（牡３ 未定）、ピースアンドリンゴ（牡３ 園田）、タッカーハート（牝３ 浦和）、デルマジュンデイ（牝３ 金沢）、サクラファシナンテ（牝３ 未定）、キャベンディッシュ（牡６ 未定）、シークレットギア（牡３ 未定）、アロハロック（牝３ 金沢）、モンサンラディウス（牡３ 大井）、ヤエノリバー（牝３ 未定）、ベネフィサンス（牝３ 未定）、ピクシーズパラソル（牝３ 未定）、プラチナレディ（牝３ 未定）、マブサンシティー（牡３ 門別）、モリデンアロー（牡３ 浦和）、ボルゾーバー（牡３ 未定）、スターリーアイズ（牝３ 未定）、ヴァルガス（牡３ 門別）、ベルリナーレ（牡３ 未定）、ロンドンネス（牝３ 未定）、ネオアスペクト（牡３ 未定）
▽乗馬＝バンブトンローズ（牝３）、カシノファボリート（牝２）、レッドオールデン（せん６）、コヨキチセブン（牡３）、ライラックカラー（牡６）、シークレットアイズ（牡５）、ショウナンナビ（牝３）、トーホウロゼ（牝４）、クリオシタース（せん３）
▽２歳（未）抹消＝ワンオブアカインド（牡）、ジェイケイウルル（牝）
▽へい死＝レイワモンスター（牡２）
《栗東》
▽繁殖牝馬＝レインボーリング（３）、アイリッシュベル（３）、マダムシャルル（３）、プロヴァンスロゼ（３）、グルーヴライン（３）、リズムオブラヴ（４）、アレトゥーザ（３）、プレシャスゴールド（３）、メイショウイナホ（３）
▽地方＝エンペラーズパレス（牡４ 未定）、アシナダカ（牝３ 門別）、ドラセナ（せん６ 未定）、サトノゴールド（せん４ 未定）、フラミンゴフライト（牝４ 川崎）、ケイアイマヌカ（牡３ 門別）、スマートシエル（牝３ 未定）、ブッカープライズ（牡３ 船橋）、イズジョードリーム（牡３ 未定）、オスタークラング（牝３ 未定）、ビーアップ（牝３ 盛岡）、アミスタ（牝３ 船橋）、ミスターサファリ（牡３ 未定）、ガールズヒロイン（牝３ 園田）、ミスティックアイル（牝３ 大井）、ケオナ（牡３ 未定）、フレディアーノ（牡３ 未定）、ドゥラモンディー（牡３ 未定）、ウォリアープライド（牡３ 未定）、トレンチタウン（牡３ 未定）、アズナブール（牝３ 園田）、タガノディラン（せん３ 園田）、プロイ（牝３ 未定）、エイシンイワトオシ（牡３ 未定）、リーゼントセレーネ（牝３ 未定）、ピエナアラシ（牡７ 未定）、サウンドブレイズ（牡３ 未定）、レーニア（牝３ 園田）、ロゼクラン（牝３ 未定）、リュウールドレ（牝３ 未定）、ジョイフルラブ（牝３ 未定）、エントラーテ（牝３ 大井）、ヒロシゲサウザント（牡３ 未定）、コンフィテオール（牝３ 笠松）、クリノネモフィラ（牝３ 園田）、ピヴワヌ（牝３ 未定）、アスクマンカップ（牡３ 未定）、キョウワセイヴァー（せん４ 大井）、トラストミー（牡３ 未定）、ルールダーマ（牡６ 未定）、ゴールドバーレン（牡３ 園田）、フィールザウィンド（牝３ 未定）、マッソニアーナ（牡３ 園田）、スペシャルパワー（牝３ 佐賀）、テーオーラトゥール（牝３ 園田）、アヴァンツァーレ（牡３ 門別）、テーオーハーバード（牡３ 園田）、トムティット（牝３ 高知）、レオフューチャー（牡３ 園田）、サンマルビクトリー（牡３ 名古屋）、ブレスオブライフ（牡３ 未定）、キーアクティヴ（牝３ 名古屋）
▽乗馬＝テーオードナテロ（牡３）、インヴァルナブル（牡３）、メイショウイサナ（牡６）、アディラータメンテ（牡３）、シビックモエ（牝３）、ワンダーアバロン（牡３）、ショウナンパプリカ（牡３）
▽へい死＝テーオージーニアス（牡６）、ヴィルティス（牝２）