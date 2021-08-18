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2021.8.18 14:11

【今週の登録抹消馬】８月１８日

　《美浦》

　▽繁殖牝馬＝アラスカ（５）、エリカルーチェ（３）、スイープセレリタス（５）

　▽地方＝スウィートチェリー（牝３　未定）、グラドゥアーレ（牡７　未定）、フレディバローズ（牡３　門別）、コスモクーシェリ（牝３　未定）、ニシノカタパルト（牡３　未定）、ネフュージュニア（牡３　船橋）、ショレアドルチェ（牝３　未定）、ブライダルクイーン（牝３　未定）、リリーホワイト（牝３　盛岡）、ゲットオン（牡３　　未定）、ヴァルキリードレス（牝３　未定）、ドゥラヴィータ（牝３　川崎）、ネイリスト（牝３　未定）、デルマニッコウ（牝３　高知）、アイノビューティー（牝２　門別）、ピシュマニエ（牝４　未定）、インプレストサマー（牝３　未定）、ハービンクレア（牝３　未定）、グランワルツ（牝３　未定）、サンファボル（セン３　園田）、スズカラブローズ（牝３　名古屋）、アラベスクパンシェ（牝３　未定）、アリエージュ（牝３　園田）、ピックアペタル（牝３　未定）、フレーズメーカー（牡３　未定）、マエストリーナ（牝３　未定）、レナーナ（牝３　未定）、シーズナルウィンド（牝３　未定）、ヤマニンエピクーレ（牝３　門別）、リボーンヴィグラス（牡３　川崎）、マイネルアプラウス（牡５　未定）、ドバイウィンド（牡３　園田）、フミエイター（牡３　園田）、マスケティアーズ（牡３園田）、ゴールドポジション（牡３　未定）、オープンワールド（牡３　未定）、チュウワヴィグラス（牡３　未定）、セイフウメイゲツ（牡３　未定）、ブライトアクトレス（牝５　未定）、ヨシオスマイル（牡３　未定）、インフォーマント（牡３　門別）、ナスノマイスター（セン３　未定）、ナイルローズ（牝３　未定）、セイウンクルーズ（牡４　未定）、

　▽乗馬＝インザバブル（牡８）、オサキニゴブレイ（牝３）、ヴァラマイト（牡３）

　▽２歳（未）抹消＝モーゼル（牡）

　《栗東》

　▽繁殖牝馬＝クラサーヴィツァ（５）、ストラトスフィア（５）、ブライドピーク（３）、シュンガイト（３）

　▽地方＝コスモシェルパ（牡３　未定）、フクノワイルド（牡５　未定）、ケイアイワイプ（牡４　門別）、リュウシンベガス（牡７　未定）、ポールネイロン（牝３　未定）、ルリオウ（牡３　門別）、ロフォーテン（牝３　盛岡）、トリニタリアニズム（牡３　未定）、サザークブリッジ（牝３　盛岡）、モデュロール（牡３　未定）、レリキアアスール（牝３　園田）、ジャグリング（牝３　門別）、ティーストーク（牝３　川崎）、ゼンノミチザネ（牡３　川崎）、ミスリチャード（牝２　水沢）、ベイビーアッシュ（牡３　門別）、バンビーナミノル（牝３　門別）、グレートフォーユー（牡３　未定）、ペガサスファーマ（牝３　未定）、バジェットライン（牝３　未定）、トルトゥーガ（牡３　未定）、メイショウサブゼロ（牡３　未定）、メイショウランブ（牝３　未定）、エイシンイレブン（牡３　未定）、マーキーショアー（牝３　門別）、シャンプルミー（牝３　門別）、タニノシェクハンド（牡５　未定）、エコロキング（牡３　園田）、リアンペスカ（牝３　門別）、シゲルカミナリ（牡３　佐賀）、ラブムーン（牝３　園田）、グッドスマイル（牡３　未定）、キョウジ（牡３　園田）、キングニミッツ（牡８　未定）、イーゴサンライズ（牝３　園田）、ブロンドアスク（牝３　未定）、メイショウイチズ（牡３　未定）、パラダイスギンガ（牡３　盛岡）、タマモバニラ（牡３　未定）、ドリームフォース（牝３　未定）、ファイヤーテーラー（牝４　大井）、トレジャーバローズ（牡３　門別）、ワキノフラッシュ（牡３　園田）、テイエムジャガー（セン３　佐賀）、テイエムサラトガ（牡３　佐賀）、メルジーナ（牝３　高知）

　▽乗馬＝タガノジェロディ（牡５）、メリーメーキング（牡５）、メイショウアタゴ（牡３）、マイトレジャー（牝３）、シンゼンウイング（セン４）、グローブシアター（牡７）、マイブルーヘブン（牡７）、セルヴォ（牡３）

　▽２歳（未）抹消＝アバンイメル（牝）