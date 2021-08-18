【今週の登録抹消馬】８月１８日

《美浦》
▽繁殖牝馬＝アラスカ（５）、エリカルーチェ（３）、スイープセレリタス（５）
▽地方＝スウィートチェリー（牝３ 未定）、グラドゥアーレ（牡７ 未定）、フレディバローズ（牡３ 門別）、コスモクーシェリ（牝３ 未定）、ニシノカタパルト（牡３ 未定）、ネフュージュニア（牡３ 船橋）、ショレアドルチェ（牝３ 未定）、ブライダルクイーン（牝３ 未定）、リリーホワイト（牝３ 盛岡）、ゲットオン（牡３ 未定）、ヴァルキリードレス（牝３ 未定）、ドゥラヴィータ（牝３ 川崎）、ネイリスト（牝３ 未定）、デルマニッコウ（牝３ 高知）、アイノビューティー（牝２ 門別）、ピシュマニエ（牝４ 未定）、インプレストサマー（牝３ 未定）、ハービンクレア（牝３ 未定）、グランワルツ（牝３ 未定）、サンファボル（セン３ 園田）、スズカラブローズ（牝３ 名古屋）、アラベスクパンシェ（牝３ 未定）、アリエージュ（牝３ 園田）、ピックアペタル（牝３ 未定）、フレーズメーカー（牡３ 未定）、マエストリーナ（牝３ 未定）、レナーナ（牝３ 未定）、シーズナルウィンド（牝３ 未定）、ヤマニンエピクーレ（牝３ 門別）、リボーンヴィグラス（牡３ 川崎）、マイネルアプラウス（牡５ 未定）、ドバイウィンド（牡３ 園田）、フミエイター（牡３ 園田）、マスケティアーズ（牡３園田）、ゴールドポジション（牡３ 未定）、オープンワールド（牡３ 未定）、チュウワヴィグラス（牡３ 未定）、セイフウメイゲツ（牡３ 未定）、ブライトアクトレス（牝５ 未定）、ヨシオスマイル（牡３ 未定）、インフォーマント（牡３ 門別）、ナスノマイスター（セン３ 未定）、ナイルローズ（牝３ 未定）、セイウンクルーズ（牡４ 未定）、
▽乗馬＝インザバブル（牡８）、オサキニゴブレイ（牝３）、ヴァラマイト（牡３）
▽２歳（未）抹消＝モーゼル（牡）
《栗東》
▽繁殖牝馬＝クラサーヴィツァ（５）、ストラトスフィア（５）、ブライドピーク（３）、シュンガイト（３）
▽地方＝コスモシェルパ（牡３ 未定）、フクノワイルド（牡５ 未定）、ケイアイワイプ（牡４ 門別）、リュウシンベガス（牡７ 未定）、ポールネイロン（牝３ 未定）、ルリオウ（牡３ 門別）、ロフォーテン（牝３ 盛岡）、トリニタリアニズム（牡３ 未定）、サザークブリッジ（牝３ 盛岡）、モデュロール（牡３ 未定）、レリキアアスール（牝３ 園田）、ジャグリング（牝３ 門別）、ティーストーク（牝３ 川崎）、ゼンノミチザネ（牡３ 川崎）、ミスリチャード（牝２ 水沢）、ベイビーアッシュ（牡３ 門別）、バンビーナミノル（牝３ 門別）、グレートフォーユー（牡３ 未定）、ペガサスファーマ（牝３ 未定）、バジェットライン（牝３ 未定）、トルトゥーガ（牡３ 未定）、メイショウサブゼロ（牡３ 未定）、メイショウランブ（牝３ 未定）、エイシンイレブン（牡３ 未定）、マーキーショアー（牝３ 門別）、シャンプルミー（牝３ 門別）、タニノシェクハンド（牡５ 未定）、エコロキング（牡３ 園田）、リアンペスカ（牝３ 門別）、シゲルカミナリ（牡３ 佐賀）、ラブムーン（牝３ 園田）、グッドスマイル（牡３ 未定）、キョウジ（牡３ 園田）、キングニミッツ（牡８ 未定）、イーゴサンライズ（牝３ 園田）、ブロンドアスク（牝３ 未定）、メイショウイチズ（牡３ 未定）、パラダイスギンガ（牡３ 盛岡）、タマモバニラ（牡３ 未定）、ドリームフォース（牝３ 未定）、ファイヤーテーラー（牝４ 大井）、トレジャーバローズ（牡３ 門別）、ワキノフラッシュ（牡３ 園田）、テイエムジャガー（セン３ 佐賀）、テイエムサラトガ（牡３ 佐賀）、メルジーナ（牝３ 高知）
▽乗馬＝タガノジェロディ（牡５）、メリーメーキング（牡５）、メイショウアタゴ（牡３）、マイトレジャー（牝３）、シンゼンウイング（セン４）、グローブシアター（牡７）、マイブルーヘブン（牡７）、セルヴォ（牡３）
▽２歳（未）抹消＝アバンイメル（牝）