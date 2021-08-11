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2021.8.11 13:52

【今週の登録抹消馬】８月１１日

　《美浦》

　▽繁殖牝馬＝メジャーグルーヴ（３）スマートエリス（５）

　▽地方＝トーアテンニョ（牝３　未定）、ノーマロエア（牝３　未定）、エストラテーガ（牡３　未定）、クインズダイヤ（牝３　未定）、スマートスローン（牡３　未定）、ランドヘルツ（牡３　園田）、エイメイカカン（牝３　未定）、マイネルレイヨン（牡３　未定）、デンプシーロール（牡３　門別）、アポロドリーム（牝３　金沢）、モーニングアップ（牝３　未定）、ラインプリンス（牡３　水沢）、エコロワカ（牝３　未定）、ラグナキリア（牡３　未定）、カズノオジョウ（牝３　金沢）、シェーンシュタット（牡３　未定）、ルタピヴォラン（牡３　未定）、デルマコウモク（牡３　未定）、コスモキルカス（牡３　未定）、ヤークトボマー（牡５　高知）、ルミナスゲート（牡３　未定）、ルルローズ（牝３　門別）、ジョセイカツヤク（牝３　水沢）、アンシャセ（牡３　未定）、ウインジュノー（牝３　川崎）、ベルニアイニキテ（牝３　未定）、ヴィントラオフ（牡３　未定）、ウインレネット（牝３　金沢）、ルボヌール（牝３　未定）、サクラレアリゼ（牡３　未定）、リッチクレマチス（牝４　大井）、エコロテッチャン（牝３　未定）、キタノプレアー（牡３　未定）、コスモサミット（牡３　未定）、グラデュエイト（牡６　未定）、プロトイチバンボシ（牡５　未定）、ジェイケイエース（牡５　大井）、ハヤブサペコムスメ（牝４　未定）、メリオダス（牡３　未定）、ファビュラスノヴァ（牡３　未定）

　▽乗馬＝ベルザキャット（牝３）、ダンディチョウサン（牡２）、ボタニスト（牡３）、レアンカルナシオン（牡３）、ジルブラス（牡３）、グリーンチョウサン（牝２）、グランソヴァール（牡５）、シャイニングライト（牡３）、エラディケイター（牡３）、サードウェーブ（牝３）

　▽２歳（未）抹消＝オーシャンステイ（牝２）

　▽研究馬＝ノアウィンザー（牡３）

　《栗東》

　▽繁殖牝馬＝マラムコーブ（３）、タガノグリュック（４）、センショウライツ（３）

　▽地方＝マコトオテギネ（牝３　水沢）、アドマイヤジョラス（牡７　川崎）、エリカシャンス（牝３　未定）、ダズリンビジュー（牝３　未定）、テンナイスポイント（牝３　園田）、リュウノダイモンジ（牡３　未定）、ミラコロヴェルデ（牝３　未定）、メルティング（牝３　未定）、アンカシャムローグ（牝３　未定）、ヴィスコンティ（せん３　船橋）、フィールドクラウン（牡３　未定）、ハルヒコ（牡３　園田）、ラウレリン（牝３　園田）、ラヴインザチャーム（牝３　未定）、アブレイズヒーロー（牡４　未定）、ブラックパンサー（牡３　浦和）、ルナピエナ（せん３　未定）、デルマキッショウ（牝３　川崎）、スズカエアベル（牡３　未定）、ゼットジョイ（牝３　園田）、ソルティエラ（牝３　川崎）、ローズファラオ（牝３　未定）、アークフリゲート（牝４　名古屋）、インビジブルサリー（牝３　未定）、ウーヴァラーラ（牝３　未定）、エンエルヴィエント（牝３　門別）、ゼンノナイン（牡３　園田）、テイエムメジャー（牡３　佐賀）、インテンス（牡３　門別）

　▽海外競馬＝ガリレオインパクト（牝３）

　▽乗馬＝クレッセントムーン（牡５）、マハヴィル（牡６）、キワミ（せん４）、アスターセレステ（牡３）、マテンロウアチーブ（牡３）

　▽へい死＝スズカコーズライン（牡７）