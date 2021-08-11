【今週の登録抹消馬】８月１１日

《美浦》
▽繁殖牝馬＝メジャーグルーヴ（３）スマートエリス（５）
▽地方＝トーアテンニョ（牝３ 未定）、ノーマロエア（牝３ 未定）、エストラテーガ（牡３ 未定）、クインズダイヤ（牝３ 未定）、スマートスローン（牡３ 未定）、ランドヘルツ（牡３ 園田）、エイメイカカン（牝３ 未定）、マイネルレイヨン（牡３ 未定）、デンプシーロール（牡３ 門別）、アポロドリーム（牝３ 金沢）、モーニングアップ（牝３ 未定）、ラインプリンス（牡３ 水沢）、エコロワカ（牝３ 未定）、ラグナキリア（牡３ 未定）、カズノオジョウ（牝３ 金沢）、シェーンシュタット（牡３ 未定）、ルタピヴォラン（牡３ 未定）、デルマコウモク（牡３ 未定）、コスモキルカス（牡３ 未定）、ヤークトボマー（牡５ 高知）、ルミナスゲート（牡３ 未定）、ルルローズ（牝３ 門別）、ジョセイカツヤク（牝３ 水沢）、アンシャセ（牡３ 未定）、ウインジュノー（牝３ 川崎）、ベルニアイニキテ（牝３ 未定）、ヴィントラオフ（牡３ 未定）、ウインレネット（牝３ 金沢）、ルボヌール（牝３ 未定）、サクラレアリゼ（牡３ 未定）、リッチクレマチス（牝４ 大井）、エコロテッチャン（牝３ 未定）、キタノプレアー（牡３ 未定）、コスモサミット（牡３ 未定）、グラデュエイト（牡６ 未定）、プロトイチバンボシ（牡５ 未定）、ジェイケイエース（牡５ 大井）、ハヤブサペコムスメ（牝４ 未定）、メリオダス（牡３ 未定）、ファビュラスノヴァ（牡３ 未定）
▽乗馬＝ベルザキャット（牝３）、ダンディチョウサン（牡２）、ボタニスト（牡３）、レアンカルナシオン（牡３）、ジルブラス（牡３）、グリーンチョウサン（牝２）、グランソヴァール（牡５）、シャイニングライト（牡３）、エラディケイター（牡３）、サードウェーブ（牝３）
▽２歳（未）抹消＝オーシャンステイ（牝２）
▽研究馬＝ノアウィンザー（牡３）
《栗東》
▽繁殖牝馬＝マラムコーブ（３）、タガノグリュック（４）、センショウライツ（３）
▽地方＝マコトオテギネ（牝３ 水沢）、アドマイヤジョラス（牡７ 川崎）、エリカシャンス（牝３ 未定）、ダズリンビジュー（牝３ 未定）、テンナイスポイント（牝３ 園田）、リュウノダイモンジ（牡３ 未定）、ミラコロヴェルデ（牝３ 未定）、メルティング（牝３ 未定）、アンカシャムローグ（牝３ 未定）、ヴィスコンティ（せん３ 船橋）、フィールドクラウン（牡３ 未定）、ハルヒコ（牡３ 園田）、ラウレリン（牝３ 園田）、ラヴインザチャーム（牝３ 未定）、アブレイズヒーロー（牡４ 未定）、ブラックパンサー（牡３ 浦和）、ルナピエナ（せん３ 未定）、デルマキッショウ（牝３ 川崎）、スズカエアベル（牡３ 未定）、ゼットジョイ（牝３ 園田）、ソルティエラ（牝３ 川崎）、ローズファラオ（牝３ 未定）、アークフリゲート（牝４ 名古屋）、インビジブルサリー（牝３ 未定）、ウーヴァラーラ（牝３ 未定）、エンエルヴィエント（牝３ 門別）、ゼンノナイン（牡３ 園田）、テイエムメジャー（牡３ 佐賀）、インテンス（牡３ 門別）
▽海外競馬＝ガリレオインパクト（牝３）
▽乗馬＝クレッセントムーン（牡５）、マハヴィル（牡６）、キワミ（せん４）、アスターセレステ（牡３）、マテンロウアチーブ（牡３）
▽へい死＝スズカコーズライン（牡７）