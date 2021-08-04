【今週の登録抹消馬】８月４日

《美浦》
▽繁殖牝馬＝スニップ（３）、ヒシエレノア（３）、フェットデメール（３）、ヒガシヴァルキリー（４）
▽地方＝ゴーゴーレインボー（牝３ 未定）、ペイシャエヴァー（牡７ 門別）、サノマナ（牝４ 名古屋）、アスタウンデッド（牡４ 未定）、ボーランズテソーロ（牡３ 未定）、チャチャヒメ（牝３ 盛岡）、ロイヤルパフューム（牝３ 未定）、レゾンデートル（牝３ 未定）、スカーレットテイル（牝３ 未定）、トーセンルチアーノ（セン３ 未定）、アヴォロンティ（牝３ 未定）、プリンニシテヤルノ（牝３ 未定）、ヴィスナー（牝３ 未定）、ゴールドレッグス（セン３ 未定）、ラスティネイル（牝３ 未定）、ジオパークマグマ（牡３ 未定）、ビトエノスター（牡３ 未定）、クラブジャズ（牝３ 未定）、センナリ（セン３ 未定）、ルナブランカ（牝３ 未定）、ノーブルパレス（牡３ 園田）、ジュリエットパール（牝３ 名古屋）、バトルフロント（牡３ 未定）、ニシノミウ（牝３ 未定）、ヴォリーダ（牝３ 未定）、ディープアゲイン（牡３ 未定）、エピックデイ（牝３ 未定）、ヤマニンココット（牝３ 水沢）、トーセンドナルド（牡３ 未定）、カンタベリールビー（牝２ 未定）、ループアンドループ（牝２ 未定）、バルトフォンテン（牡６ 未定）、モンギンゴー（セン３ 未定）、コスモオニアシゲ（牡３ 未定）、ノアブラック（セン３ 未定）、ゲツメンチャクリク（牝３ 佐賀）、エミージョ（牝３ 盛岡）、アマラスボーイ（牡３ 名古屋）、ピュアシークレット（牝３ 園田）、ヴィーヴァライアン（牡３ 未定）、アッシュゲイル（牝３ 金沢）、ブレイキンルース（牝３ 門別）、サトノボンズ（牡３ 園田）、バイタライズ（牡３ 門別）、ヌンチュール（牝３ 未定）、ドリームルーチェ（牝３ 門別）、ゼンダンツバキ（牝３ 門別）、ゴールドベレー（牡３ 園田）、カラドボルグ（牡３ 未定）、エンシェントアイル（牡３ 未定）、ホノノルーカ（牝３ 船橋）、ノーブルオリンピア（牡３ 園田）、ハクシンエース（牡３ 大井）、イポラニ（牝３ 船橋）、キャンビー（牡３ 未定）、ハナノミチ（牝３ 未定）、フェイダウェイ（牡３ 未定）、ジューンマウス（セン４ 笠松）、キフジンノドレス（牝３ 園田）、シルクハット（牡３ 未定）、シャンデトワール（牝３ 名古屋）
▽乗馬＝ノワールギャルソン（牡９）、ラテールプロミーズ（セン８）、ファンタスティック（牡５）、ビギングローリー（牡５）、レッドマジェスティ（牡３）、ヒラボクフラッシュ（牡３）、トーヨーピース（牡７）、ブーザー（牡５）、リスペクト（牡４）
▽２歳（未）抹消＝マイヤーレモン（牝）
▽へい死＝シゲルベンガルトラ（牡７）
《栗東》
▽繁殖牝馬＝キラープレゼンス（５）、フィービー（３）、ファストアズエバー（５）、ウルザブルン（３）、パネットーネ（３）、サントアマミー（３）、サウンドルチア（３）、マダムヴァシュモン（３）
▽地方＝ジョウショーペース（牡３ 高知）、ストリキングレディ（牝３ 水沢）、カスターニョ（牡３ 未定）、ブルーノバローズ（牡５ 未定）、モズエロイコ（牡５ 未定）、シュアーウィナー（牡３ 佐賀）、ドナライトニング（牝３ 未定）、シブコ（牝３ 名古屋）、フィッツカラルド（牡３ 大井）、フォーコーゼズ（牡３ 未定）、ダンツアスカ（牝３ 未定）、ラインポラリス（牡３ 園田）、マリブスターソング（牝３ 未定）、デイジームーン（牝３ 門別）、エイシンニーダー（牡３ 未定）、ジャルベラロッサ（牝３ 未定）、ヤマニンバルトロ（牡３ 川崎）、メリス（牝３ 未定）、テイエムプレスダン（牡３ 佐賀）、ラッジョディソーレ（牡３ 未定）、ブルーモンターニュ（牝３ 未定）、バービーボーイ（牡３ 未定）、ペイシャクレア（牝５ 高知）、アイファーリンクス（牝３ 名古屋）、ゴールドマイヤー（牡３ 園田）、ビービーダルク（牝３ 未定）、ウインバラーディア（牡５ 未定）、ショウナンハイネス（牝３ 園田）、スペシャルサンデー（牡３ 金沢）、ムーンアルファルド（牡３ 未定）、ベッロルナ（牡３ 園田）、ラキエスヴィブロ（牡３ 園田）、シェイクスピア（牡４ 未定）、グランドリビア（牡３ 未定）、カイマナ（牡５ 未定）、エンジェルステアー（牝３ 門別）、シメイ（牡６ 門別）、ラブリーハッチ（牝４ 船橋）、ツーエムプレミアム（牝３ 未定）、ジャスパーメジャー（牡３ 門別）、プリファードラン（牝３ 名古屋）、アイファーベア（牡３ 笠松）、グリージャ（牝３ 未定）、ゲストプリンシパル（牡３ 未定）、フォアラドゥング（高知）
▽乗馬＝ハーベストムーン（牡６）、アスターコルネット（牡４）、アルムポテンツァ（牝３）、ピンクポット（牝３）、ロードフェイロン（セン３）、ファイヤービート（牡３）、スマートボムシェル（牡９）、メイショウケアラシ（牡４）、クリノエンジョイ（牡３）、レアリサンド（牡３）マテンロウドリーム（牡３）
▽へい死＝エリカブリリアント（牝２）