【今週の登録抹消馬】７月２１日

≪美浦≫
▽繁殖牝馬＝ヨークテソーロ（５）、グラシアディヴィナ（３）、サトノブルーム（３）、カッパツハッチ（６）、スズレジーム（７）
▽地方＝タイキサターン（牡６ 未定）、プリンスチャーム（セン４ 未定）、ラストコジーン（牡３ 未定）、クラックステソーロ（牡３ 未定）、フェアリートレイル（牝３ 船橋）、レジーナピアノ（牝３ 未定）、ベストインクラス（牡３ 未定）、トーセンマルコ（牡３ 未定）、セイーサ（牝３ 未定）、ミラキュラスサイン（牡３ 未定）、イデアエスクロー（牡３ 門別）、ペイシャセイント（牡３ 未定）、グローリアスカムイ（牝３ 金沢）、スイートチョコ（牝３ 未定）、タンタイド（牝３ 未定）、エリーゴールド（牝３ 金沢）、ピュアマジョリック（牝３ 未定）、ユリシスフライ（牝３ 未定）、テキサスブロンコ（牡３ 未定）、スリーコーズウェイ（牡３ 未定）、サクラトップパレス（牝３ 浦和）、トーセンアイアン（牡５ 未定）、クリノパプリカ（牝３ 園田）、ベアクアウフ（牡５ 未定）、シズヨシ（牡３ 名古屋）、スカイカンナ（牝３ 未定）、ラグランジア（牝３ 未定）、ニシノラフィカ（牝３ 門別）、アーマー（牝３ 未定）、キヒンシツノオンナ（牝３ 門別）、リブラソナチネ（牝２ 未定）、シゲルヤクイン（牡３ 佐賀）、ラズベリーラバー（牝３ 盛岡）、ワタシノワルツ（牝５ 未定）、キタノサスピション（牝３ 門別）、ローゼオ（牡３ 名古屋）、シンギングヴァレー（牝３ 盛岡）、ドゥカーレ（牡３ 未定）、ビービーキング（牡３ 未定）、ウインアクティーボ（牡４ 未定）、アナザーヴィータ（牡３ 未定）、ブレッシングライト（牡３ 門別）
▽乗馬＝クルスラ（牡３）、ショウナンカホウ（牡３）、ゴールデンレシオ（牡４）、タマモコレクト（牡３）、サトノティターン（牡８）、アタカヒール（牝３）、ターゲリート（牡８）、ディキシーナイト（牡５）、アガラス（牡５）、ケイツーディナール（牡３）
▽２歳（未）抹消＝リワードラマン（牝）
▽へい死＝ドナリノ（牝３）
≪栗東≫
▽繁殖牝馬＝プリカジュール（５）、レッドアネモス（５）、アドマイヤミモザ（４）、リエンカウンター（３）、アメリカンウェイク（５）、タンカノキミ（４）、カレンプリマドーナ（３）、マジックビューティ（３）
▽地方＝ブザービート（牡３ 園田）、メイショウチャイブ（牝３ 未定）、ピッツィカート（セン８ 未定）、フォートワズワース（牡５ 未定）、ホウオウジョーカー（牡４ 未定）、エルフバローズ（牝３ 未定）、スマートブリーズ（セン３ 未定）、ネクサスハート（牡３ 未定）、レジュールウール（牝３ 未定）、ベストオブラック（牡３ 園田）、インバシオン（牡３ 園田）、ブーゲンビリア（牝３ 未定）、ルーチェビアンカ（牝３ 未定）、ムーンランディング（牝３ 未定）、ドーターオブナイル（牝３ 未定）、シゲルデカスロン（牝３ 川崎）、パインヒル（牝３ 園田）、ロッキーブレイヴ（牡３ 未定）、キーパイレーツ（牡３ 未定）、ピエナアリエル（牝３ 未定）、ジーノカロリーナ（牝３ 未定）、グランボルドー（牝３ 園田）、エオウィン（牝３ 佐賀）、メイショウクラーク（牡３ 未定）、メートルムナール（牡４ 園田）、ウインドアリエル（牝３ 金沢）、ダノンフェリペ（牝３ 園田）、エラキス（牝３ 盛岡）、サバイバルマインド（牝３ 未定）、ウォータークレスト（牡３ 川崎）、メイショウツキシロ（牝３ 未定）、ドリームアロー（牡７ 笠松）、ビービーディーン（牡３ 門別）、コンゴウレイワ（牝４ 園田）、メイショウコユキ（牝３ 未定）、ビービークラージュ（牡３ 未定）、タニノタビト（牡２ 未定）、ブルートブロッサム（牝３ 未定）、ベギーアデ（牝３ 盛岡）、クローヴィス（セン３ 未定）、ランディス（牝３ 未定）
▽乗馬＝ラクローチェ（牡５）、キリーティー（セン３）、ショウナンタイガ（牡５）、エーティーラッセン（牡７）、
▽２歳（未）抹消＝アクティブテーラー（牝）、マイネルオルロフ（牡）、コンフリクト（牡）
▽研究馬＝アサカディスタンス（牡７）
▽へい死＝モズアトラクション（セン７）