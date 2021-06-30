【今週の登録抹消馬】６月３０日

《美浦》
▽繁殖牝馬＝サンジョアン（４）、エリーテソーロ（３）、デルマヒジリ（３）、ヴァルドワーズ（５）、テンサイドカップ（４）
▽地方＝ユイノムサシ（牡５ 未定）、コールザチューン（牝５ 未定）、リワードアルフィン（牝４ 門別）、ファストーゾ（牝４ 浦和）、スターダストプレス（牡３ 門別）、ドルフィンクエスト（牡３ 金沢）、ドリームウィーバー（牡３ 門別）、キトゥンズルンバ（牡３ 未定）、デンジャーマン（牡３ 未定）、ビギニングドリーム（牝３ 未定）、ヴィクトリアブーケ（牝３ 未定）、オゲンキデスカ（牝３ 高知）、オーシャンウインド（牝３ 大井）、タキオン（牝３ 未定）、デルマガーネット（牝４ 門別）、マイネルカーニバル（牡３ 未定）、キタノイブラン（セン３ 門別）、ホウオウダンサー（牡３ 未定）、ラベンダーテソーロ（牝３ 未定）、フッカツノトリデ（牝３ 門別）、アオイフェリーチェ（牝３ 金沢）、ボンラヴォーロ（牝３ 未定）、ブライティアキイ（牝３ 未定）、キッズリッカリッカ（牝３ 未定）、エミーブリッツ（牝３ 門別）、スマイルチェンジ（牝３ 未定）、ハクサンスウィープ（牝３ 金沢）、コパノアダムス（牡５ 笠松）、シゲルサンヨ（牡３ 未定）、セイショウディープ（牡３ 未定）、シーピーエフペット（セン３ 高知）、ウエスタンアダム（牡３ 未定）、ビップコルベット（牝３ 未定）、クレールジョリ（牝３ 未定）、コウユープリティー（牝３ 浦和）、デザートスネーク（セン７ 未定）、パブリックドメイン（牡３ 未定）、キタノレスリーズ（牝３ 未定）、セラダエストレーラ（牝３ 佐賀）、アスクフラッシュ（牡５ 未定）、リュウノマーチャン（牡３ 水沢）
▽乗馬＝ゴルトマイスター（牡５）、クープドゥフランス（牡３）、デルマヒテン（牝３）、トラキチ（牡３）、シラクーザ（牡３）、アキンド（牡５）、ムーランアンディゴ（セン４）、ランプロス（牡３）、サトノマックス（牡７）、ヴィンカマヨール（セン４）、ロードカラット（牡３）、 ▽へい死＝ワンダーコノシュア（牡５）、グロンディオーズ（牡６）
《栗東》
▽繁殖牝馬＝キララアモーレ（５）、ラスティングラヴ（４）、マサハヤサン（３）、メイショウサイウン（３）、トリンカデイラ（４）、ユーロポップ（３）
▽地方＝カズオルヴァル（セン４ 大井）、キンバ（牡３ 未定）、アレレブルー（牡３ 金沢）、スカイトライア（牡３ 門別）、エムケイゴールド（牡３ 未定）、ランスオブマルス（牡３ 園田）、レジスタンスミノル（牡３ 未定）、ゾグラフォス（牡３ 未定）、ビジンクライマー（牝３ 未定）、エスジーリカチャン（牝３ 川崎）、ブリリアントウェイ（牝３ 未定）、ヤサカターラ（牝３ 佐賀）、ジョーアヤメ（牝３ 未定）、エイトマイル（牡５ 未定）、メテオスウォーム（牡５ 高知）、ウィステリアダディ（牡３ 園田）、コルス（牡３ 笠松）、ツヨシーフェイス（牡３ 園田）、シャイニーマジック（セン３ 未定）、モズトレジャー（牝３ 園田）、グッナイベイビー（牝３ 金沢）、オオシマアジサイ（牝３ 未定）、タガノジョリーン（牝３ 佐賀）、シキサイノブルース（牝３ 園田）、ヒラボクラターシュ（牡６ 船橋）、シンゼンストロング（牡５ 名古屋）、リーヴルネッサンス（牡３ 未定）、ウエスタンスパーダ（牡３ 名古屋）、トラモントガルフ（牡３ 未定）、エイカイキング（牡６ 未定）、メイショウレッシ（牡３ 未定）、ブルベアノット（牡４ 佐賀）
▽乗馬＝テランガ（牡４）、ナイトバナレット（牡７）、キョウワドリヴン（牡５）、ノブシ（牡３）、ハデコ（牝３）、メイショウヤクモ（牝３）、サウスオブボーダー（牡８）、ラレーヌデュバル（牝４）、グレイテストギフト（牡３）、エアウィンザー（セン７）
▽２歳（未）抹消＝トゥエルヴネクサス（牡）
▽へい死＝スズカデヴィアス（牡１０）