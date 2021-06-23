【今週の登録抹消馬】６月２３日

▽繁殖牝馬＝アシェット（６）、フジマサリアル（４）
▽地方＝プレゼンス（セン７ 未定）、フクサンローズ（牝７ 浦和）、セイウンデルレイ（牡６ 高知）、グットクルサマー（セン６ 未定）、ホウオウカーニバル（牡６ 未定）、シャルロッテミノル（牝５ 未定）、タイニーベイビー（牡４ 未定）、ボンディングタイム（牡４ 未定）、スパークジョイ（牝４ 未定）、シゲルハクチョウザ（牝４ 未定）、トゥルカナ（牡３ 未定）、カナデルマン（牡３ 未定）、ラロコルポ（牡３ 未定）、シンボリフラッシュ（牡３ 未定）、ダイヤモンドカーク（牝３ 金沢）、アラメア（牝３ 未定）、ブレード（牝３ 未定）、アトムアストレア（牝６ 門別）、リョウガ（セン４ 未定）、ブライティアランド（牝４ 未定）、クロマツミッチー（牡３ 未定）、バルコネグロ（牡３ 未定）、イエローレンギョウ（牝３ 未定）、ユメノシラベ（牝３ 名古屋）、ジオパークフローラ（牝３ 未定）、リルドゥセルマン（牝３ 未定）、ラピラータ（牝３ 未定）、スケボーマン（牡３ 未定）、エクスカテドラ（牡３ 金沢）、タイセイアーサー（牡３ 川崎）、ルヴィアス（牡３ 未定）
▽乗馬＝ベイオブコトル（セン５）、タマノカイザー（牡５）、イェッツト（牡６）、ヒロノブシドウ（牡６）、カナディアンマン（牡３）、ライドディケイド（牡３）
▽へい死＝スマイルパワー（牡３）