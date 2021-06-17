【古馬次走報】アトミックフォースは関屋記念を目標

★エプソムＣ５着アトミックフォース（美・武藤、牡５）は関屋記念（８月１５日、新潟、ＧＩＩＩ、芝１６００メートル）を目標に調整。

★富士Ｓ８着以来のワーケア（美・手塚、牡４）は七夕賞（７月１１日、福島、ＧＩＩＩ、芝２０００メートル）で復帰予定。

★１３日東京の１勝クラス（芝２０００メートル）を勝ったグランオフィシェ（美・久保田、牡３）はラジオＮ賞（７月４日、福島、ＧＩＩＩ、芝１８００メートル）へ向かう。

★函館スプリントＳ７着マイネルアルケミー（美・中野、牡５）、１３着リンゴアメ（美・菊川、牝３）はＴＶｈ賞（２６日、札幌、ＯＰ、芝１２００メートル）へ。６着ケープコッド（美・高柳瑞、牝４）はＵＨＢ賞（８月１５日、札幌、ＯＰ、芝１２００メートル）か、キーンランドＣ（８月２９日、札幌、ＧＩＩＩ、芝１２００メートル）を視野。

★高松宮記念１８着レッドアンシェル（栗・庄野、牡７）は北九州記念（８月２２日、小倉、ＧＩＩＩ、芝１２００メートル）へ向かう。安土城Ｓ１０着コンパウンダー（栗・石橋、牡６）も同レースへ。

★平安Ｓ４着アルドーレ（栗・昆、牡６）は大沼Ｓ（２７日、札幌、Ｌ、ダ１７００メートル）で始動する。ここにはマーチＳ１３着テーオーエナジー（栗・宮、牡６）も古川吉騎手で参戦する。

★三方ヶ原Ｓ勝ちのジェットモーション（栗・藤岡、セン５）は巴賞（７月４日、函館、ＯＰ、芝１８００メートル）から函館記念（７月１８日、函館、ＧＩＩＩ、芝２０００メートル）へ。

★東風Ｓ９着ダノンチェイサー（栗・池江、牡５）は中京記念（７月１８日、小倉、ＧＩＩＩ、芝１８００メートル）に向かう。

★由比ヶ浜特別を勝ったアビッグチア（美・堀井、牝３）はパラダイスＳ（２７日、東京、Ｌ、芝１４００メートル）を視野も、賞金的に出走できなければラジオＮ賞に向かう。

★志摩Ｓ勝ちのアクアミラビリス（栗・吉村、牝５）はパラダイスＳへ。

★天王山Ｓ６着ウルトラマリン（栗・今野、牝４）は天保山Ｓ（２６日、阪神、ＯＰ、ダ１４００メートル）に福永騎手とのコンビで臨む。鳴門Ｓ１着コカボムクイーン（栗・庄野、牝６）、欅Ｓ１２着メイショウテンスイ（栗・南井、牡４）も同レースへ。

★欅Ｓ１０着サトノラファール（栗・中竹、牡４）はＮＳＴ賞（８月２２日、新潟、ＯＰ、ダ１２００メートル）へ。

★緑風Ｓ１着アイアンバローズ（栗・上村、牡４）は京都大賞典（１０月１０日、阪神、ＧＩＩ、芝２４００メートル）を視野。