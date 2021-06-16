【今週の登録抹消馬】６月１６日

▽繁殖牝馬＝ジュドヴァーグ（３ 北海道）、シュレンヌ（３ 三石）、レジーナファースト（６ 未定）、ジェネレイトヒート（３ 未定）
▽地方＝ズアー（牡７ 未定）、モズオールビー（牝３ 園田）、エイシンバイエルン（牝４ 未定）、クリノインスパイア（牡３ 園田）、クレッセントブーケ（牝３ 未定）、シゲルブチョウ（牝３ 佐賀）、ストロングアイ（牝３ 未定）、トゥオトゥオ（牡３ 未定）、ニシノコウメイ（牡３ 未定）、ネロリビガラード（牝３ 高知）、ハイクアウト（セン７ 未定）、ハイフォース（牡３ 未定）、プラチナヴォイス（牡７ 未定）、モンストルシチー（牡３ 園田）、モーニングサン（牡５ 未定）、ワンダーイデア（牡３ 未定）、ワンダーダイカネン（牡４ 浦和）、カレンピルエット（牝３ 高知）、コウエイブレイヴ（牡３ 未定）、サトノスバル（牡３ 園田）、ジェミニズ（牡７ 大井）、セゾンデフルール（牝３ 名古屋）、ハクサンマズル（牡３ 金沢）、バトルナユタ（牝３ 水沢）、プライドオブエレナ（牝３ 未定）、ロードキング（牡８ 未定）、シゲルホンブチョウ（牡３ 佐賀）、タガノハイライト（牝４ 未定）、タッシーベリンダ（牝３ 未定）、セイシュンアミーゴ（牡３ 未定）
▽乗馬＝アドマイヤアゼリ（牡７ 未定）、イプシランテ（牡４ 滋賀）、ハイパーソニック（セン３ 鳥取）、パンコミード（牡６ 未定）、ペプチドオーキッド（牡６ 未定）、メイショウワゲン（牡３ 兵庫）、ランバージャック（牡７ 鳥取）、ブライティアライト（牝３ 滋賀）、マートルフィールド（牡４ 門別）
▽へい死＝シゲルヒラシャイン（牡３）