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2021.6.16 15:30

【今週の登録抹消馬】６月１６日

　▽繁殖牝馬＝ジュドヴァーグ（３　北海道）、シュレンヌ（３　三石）、レジーナファースト（６　未定）、ジェネレイトヒート（３　未定）

　▽地方＝ズアー（牡７　未定）、モズオールビー（牝３　園田）、エイシンバイエルン（牝４　未定）、クリノインスパイア（牡３　園田）、クレッセントブーケ（牝３　未定）、シゲルブチョウ（牝３　佐賀）、ストロングアイ（牝３　未定）、トゥオトゥオ（牡３　未定）、ニシノコウメイ（牡３　未定）、ネロリビガラード（牝３　高知）、ハイクアウト（セン７　未定）、ハイフォース（牡３　未定）、プラチナヴォイス（牡７　未定）、モンストルシチー（牡３　園田）、モーニングサン（牡５　未定）、ワンダーイデア（牡３　未定）、ワンダーダイカネン（牡４　浦和）、カレンピルエット（牝３　高知）、コウエイブレイヴ（牡３　未定）、サトノスバル（牡３　園田）、ジェミニズ（牡７　大井）、セゾンデフルール（牝３　名古屋）、ハクサンマズル（牡３　金沢）、バトルナユタ（牝３　水沢）、プライドオブエレナ（牝３　未定）、ロードキング（牡８　未定）、シゲルホンブチョウ（牡３　佐賀）、タガノハイライト（牝４　未定）、タッシーベリンダ（牝３　未定）、セイシュンアミーゴ（牡３　未定）

　▽乗馬＝アドマイヤアゼリ（牡７　未定）、イプシランテ（牡４　滋賀）、ハイパーソニック（セン３　鳥取）、パンコミード（牡６　未定）、ペプチドオーキッド（牡６　未定）、メイショウワゲン（牡３　兵庫）、ランバージャック（牡７　鳥取）、ブライティアライト（牝３　滋賀）、マートルフィールド（牡４　門別）

　▽へい死＝シゲルヒラシャイン（牡３）