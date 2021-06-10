【宝塚記念】ファン投票最終結果～最多得票はグランプリ３連覇を狙うクロノジェネシス

上半期の中央競馬を締めくくるサマーグランプリ、宝塚記念（６月２７日、阪神競馬場、ＧＩ、芝２２００メートル）のファン投票の最終結果を１０日、ＪＲＡが発表した。１位は１３万７４４８票のクロノジェネシス。主戦騎手だった北村友一騎手が、落馬骨折で長期休養のため、クリストフ・ルメール騎手との新コンビでグランプリ３連覇を狙う。

◆第６２回宝塚記念ファン投票最終結果◆

順位 馬名 票数 性齢 厩舎

１位 クロノジェネシス １３万７４４８票 牝５歳 栗東・斉藤崇史

２位 コントレイル １１万９５６２票 牡４歳 栗東・矢作芳人

３位 ワールドプレミア １０万５６８７票 牡５歳 栗東・友道康夫

４位 レイパパレ １０万２９６８票 牝４歳 栗東・高野友和

５位 グランアレグリア ８万１２１６票 牝５歳 美浦・藤沢和雄

６位 カレンブーケドール ７万２２６７票 牝５歳 美浦・国枝栄

７位 デアリングタクト ７万１８５２票 牝４歳 栗東・杉山晴紀

８位 キセキ ６万９２８１票 牡７歳 栗東・辻野泰之

９位 ソダシ ６万３５０５票 牝３歳 栗東・須貝尚介

１０位 エフフォーリア ５万７４０４票 牡３歳 美浦・鹿戸雄一

１１位 ディープボンド ４万１３１１票 牡４歳 栗東・大久保龍志

１２位 アリストテレス ３万９１９４票 牡４歳 栗東・音無秀孝

１３位 ブラストワンピース ３万８３９０票 牡６歳 美浦・大竹正博

１４位 ラヴズオンリーユー ３万４４９３票 牝５歳 栗東・矢作芳人

１５位 モズベッロ ３万４０２１票 牡５歳 栗東・森田直行

１６位 ワグネリアン ３万１５８３票 牡６歳 栗東・友道康夫

１７位 サリオス ３万２３５票 牡４歳 美浦・堀宣行

１８位 ユーバーレーベン ２万６９０２票 牝３歳 美浦・手塚貴久

１９位 グローリーヴェイズ ２万３６７１票 牡６歳 美浦・尾関知人

２０位 ウインマリリン ２万２１９９票 牝４歳 美浦・手塚貴久