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2021.6.9 15:32

【今週の登録抹消馬】６月９日

　▽繁殖牝馬＝カラミンサ（５　早来）、プレシャスガール（４　静内）、ワインセラー（３　静内）

　▽地方＝アラウン（牡６　門別）、エイシンチドリ（牝３　未定）、トリパトス（牝３　名古屋）、ワンダーアフィラド（牡５　未定）、アールスパイア（牝３　未定）、サンライズガナール（牡３　未定）、シゲルアスリート（牡３　佐賀）、ソアリングギフト（牝３　未定）、ロードトレイク（牡３　未定）、サフランルーラー（牡３　金沢）、スナークタイカン（牡３　園田）、テイエムヴァスター（牡３　名古屋）、ハクサンラーケン（牡３　船橋）、プリティワヒネ（牝３　笠松）、ポップワール（牝３　未定）、メイセキム（牝３　未定）、スワーヴアーアーサー（牡８　高知）、アジュガ（牝３　未定）、ウインヴェルメリオ（牝４　未定）、クリノビックリバゴ（牡３　園田）、サジェス（牡３　大井）、シューネスリヒト（牝３　未定）、デルマエトワール（牝５　金沢）、ペプチドモナ（牝３　川崎）、リュクスエンヴィ（牝３　笠松）

　▽乗馬＝サトノクリーチャー（牡３　静内）、メラン（牡５　岡山）、サトノシリウス（牡６　未定）、アローテソーロ（セン３　甲賀）、ウレキサイト（牡５　未定）、サンライズスカイ（牡３　愛知）、メイショウバイタル（牡６　京都）、アレスクラー（牡３　滋賀）、ヴィブラント（牡４　水口）、マースゴールド（牡６　愛知）、アグネスリバティ（牡８　未定）、ダイシンカレラ（牡９　宇治田原）、ペルクナス（牡５　未定）