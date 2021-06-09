【今週の登録抹消馬】６月９日

▽繁殖牝馬＝カラミンサ（５ 早来）、プレシャスガール（４ 静内）、ワインセラー（３ 静内）
▽地方＝アラウン（牡６ 門別）、エイシンチドリ（牝３ 未定）、トリパトス（牝３ 名古屋）、ワンダーアフィラド（牡５ 未定）、アールスパイア（牝３ 未定）、サンライズガナール（牡３ 未定）、シゲルアスリート（牡３ 佐賀）、ソアリングギフト（牝３ 未定）、ロードトレイク（牡３ 未定）、サフランルーラー（牡３ 金沢）、スナークタイカン（牡３ 園田）、テイエムヴァスター（牡３ 名古屋）、ハクサンラーケン（牡３ 船橋）、プリティワヒネ（牝３ 笠松）、ポップワール（牝３ 未定）、メイセキム（牝３ 未定）、スワーヴアーアーサー（牡８ 高知）、アジュガ（牝３ 未定）、ウインヴェルメリオ（牝４ 未定）、クリノビックリバゴ（牡３ 園田）、サジェス（牡３ 大井）、シューネスリヒト（牝３ 未定）、デルマエトワール（牝５ 金沢）、ペプチドモナ（牝３ 川崎）、リュクスエンヴィ（牝３ 笠松）
▽乗馬＝サトノクリーチャー（牡３ 静内）、メラン（牡５ 岡山）、サトノシリウス（牡６ 未定）、アローテソーロ（セン３ 甲賀）、ウレキサイト（牡５ 未定）、サンライズスカイ（牡３ 愛知）、メイショウバイタル（牡６ 京都）、アレスクラー（牡３ 滋賀）、ヴィブラント（牡４ 水口）、マースゴールド（牡６ 愛知）、アグネスリバティ（牡８ 未定）、ダイシンカレラ（牡９ 宇治田原）、ペルクナス（牡５ 未定）