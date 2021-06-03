【３歳・古馬次走報】エフフォーリアは放牧へ今後は未定

★日本ダービー２着エフフォーリア（美・鹿戸、牡３）は今週中に福島県・ノーザンファーム天栄へ放牧に出される。今後は未定。９着バジオウ（美・田中博、牡３）は週末に北海道・千歳の社台ファームに移動して夏休み。秋は東京の自己条件（３勝クラス）で始動予定。

★福島牝馬Ｓ４着フィリアプーラ（美・菊沢、牝５）、１０着パッシングスルー（美・黒岩、牝５）はマーメイドＳ（２０日、阪神、ＧＩＩＩ、芝２０００メートル）を予定。目黒記念１２着ミスマンマミーア（栗・寺島、牝６）は、岩田康騎手で同レースへ進む。

★ドバイワールドＣ２着チュウワウィザード（栗・大久保、牡６）は帝王賞（３０日、大井、交流ＧＩ、ダ２０００メートル）を視野。

★かしわ記念７着サンライズノヴァ（栗・音無、牡７）は、夏場を休養に充てて南部杯（１０月１１日、盛岡、交流ＧＩ、ダ１６００メートル）を目指す。

★高松宮記念１６着アウィルアウェイ（栗・高野、牝５）はＣＢＣ賞（７月４日、小倉、ＧＩＩＩ、芝１２００メートル）へ。ＮＨＫマイルＣ１２着ピクシーナイト（栗・音無、牡３）は福永騎手で同レースへ。

★５月２３日中京の１勝クラス（芝１６００メートル）を勝ったデルマセイシ（栗・音無、牝３）は、ラジオＮ賞（７月４日、福島、ＧＩＩＩ、芝１８００メートル）へ進む。

★北海道ＳＣ１着ヒロシゲゴールド（栗・北出、牡６）は、クラスターＣ（８月９日、盛岡、交流ＧＩＩＩ、ダ１２００メートル）に向かう。

★２９日東京の３歳１勝クラス（芝２４００メートル）を快勝したグレアリングアイ（美・古賀慎、牡３）は放牧へ。セントライト記念（９月２０日、中山、ＧＩＩ、芝２２００メートル）などが視野に。

★３連勝で葵Ｓを制したレイハリア（美・田島、牝３）は、北海道・新ひだか町の谷岡牧場に放牧へ。次走は未定も、北海道戦に出走する可能性も。