【今週の登録抹消馬】５月２６日

▽繁殖牝馬＝メイショウサチヒメ（３ 北海道）、アメイジングライフ（３ 青森）、テイケイラハイナ（３ 浦河）
▽地方＝アヴェニルールー（牡３ 未定）、ヴァンヌ（牡３ 大井）、ウインアポロン（牡４ 高知）、スターオブドーレ（牡３ 船橋）、タガノカルラ（牡５ 未定）、ナツハヨル（牝３ 未定）、メイショウケイゼン（牡３ 未定）、ラストチケット（牡３ 未定）、アイファーパンサー（牝３ 園田）、ヴァイタルパワー（牝３ 未定）、オーケーメジャー（セン４ 園田）、オールマイフレンズ（牝３ 未定）、タガノイグナイト（牡３ 園田）、ヒデノペリドット（牡３ 金沢）、ペトログリフ（牝３ 金沢）、ヨリナメンテ（牝３ 門別）、ララヴァシュラン（牡３ 未定）、アサリチャン（牝３ 未定）、オーベロン（牡３ 未定）、ジュンコーハク（牝３ 門別）、ジンフィーズ（牝３ 未定）、タニノフランケル（牡６ 未定）、パフドラム（牡３ 未定）、ビシャモンテン（牡３ 大井）、メイショウモウコ（牡７ 門別）、ラブリボーン（牝３ 未定）、クリノバラライカ（牡３ 未定）、クリノビッグサージ（牝５ 未定）、サトノペルセウス（牡３ 未定）、サンドプラズマ（牝３ 未定）、タニノミモザ（牝３ 未定）、メイショウミツヒデ（牡３ 未定）、サンマルレジェンド（牡３ 未定）
▽乗馬＝インザムード（セン４ 滋賀）、カルヴァリオ（セン８ 未定）、ケイカイ（牡３ 未定）、スズカトロワ（牡３ 滋賀）、テイエムアクション（牡３ 滋賀）、ジューンフローラ（牝３ 滋賀）、ウォーターパフィン（牝３ 愛知）、カレングロリアーレ（牡５ 滋賀）、ソルトダンケ（牝３ 滋賀）、ニホンピロケープ（牝３ 愛知）、プレシャスルージュ（セン９ 京都）、ガラティーン（牡３ 京都）
▽へい死＝アズマタックン（牡８）、ジャスパージャガー（牡４）、クリアヴォイス（牝２）、ダンスレーヴ（牡２）