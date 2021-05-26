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2021.5.26 14:30

【今週の登録抹消馬】５月２６日

　▽繁殖牝馬＝メイショウサチヒメ（３　北海道）、アメイジングライフ（３　青森）、テイケイラハイナ（３　浦河）

　▽地方＝アヴェニルールー（牡３　未定）、ヴァンヌ（牡３　大井）、ウインアポロン（牡４　高知）、スターオブドーレ（牡３　船橋）、タガノカルラ（牡５　未定）、ナツハヨル（牝３　未定）、メイショウケイゼン（牡３　未定）、ラストチケット（牡３　未定）、アイファーパンサー（牝３　園田）、ヴァイタルパワー（牝３　未定）、オーケーメジャー（セン４　園田）、オールマイフレンズ（牝３　未定）、タガノイグナイト（牡３　園田）、ヒデノペリドット（牡３　金沢）、ペトログリフ（牝３　金沢）、ヨリナメンテ（牝３　門別）、ララヴァシュラン（牡３　未定）、アサリチャン（牝３　未定）、オーベロン（牡３　未定）、ジュンコーハク（牝３　門別）、ジンフィーズ（牝３　未定）、タニノフランケル（牡６　未定）、パフドラム（牡３　未定）、ビシャモンテン（牡３　大井）、メイショウモウコ（牡７　門別）、ラブリボーン（牝３　未定）、クリノバラライカ（牡３　未定）、クリノビッグサージ（牝５　未定）、サトノペルセウス（牡３　未定）、サンドプラズマ（牝３　未定）、タニノミモザ（牝３　未定）、メイショウミツヒデ（牡３　未定）、サンマルレジェンド（牡３　未定）

　▽乗馬＝インザムード（セン４　滋賀）、カルヴァリオ（セン８　未定）、ケイカイ（牡３　未定）、スズカトロワ（牡３　滋賀）、テイエムアクション（牡３　滋賀）、ジューンフローラ（牝３　滋賀）、ウォーターパフィン（牝３　愛知）、カレングロリアーレ（牡５　滋賀）、ソルトダンケ（牝３　滋賀）、ニホンピロケープ（牝３　愛知）、プレシャスルージュ（セン９　京都）、ガラティーン（牡３　京都）

　▽へい死＝アズマタックン（牡８）、ジャスパージャガー（牡４）、クリアヴォイス（牝２）、ダンスレーヴ（牡２）