【今週の登録抹消馬】５月５日

▽地方＝エルプシオン（牡３ 未定）、スマートラムセス（牡３ 園田）、ビップフレックス（牡３ 未定）、ロードラナキラ（牡６ 園田）、エスミラクル（牝３ 門別）、カウンターテナー（牡３ 未定）、コパノランニング（牡３ 高知）、ザベストデイ（牝３ 川崎）、ワーイズオーバー（牡３ 未定）、アイファーブレーヴ（牡６ 笠松）、クリスバーグ（牝３ 園田）、ゴッドデサフィオ（牡３ 未定）、フィーネ（牝３ 笠松）、ブルベアカロリー（牡４ 川崎）、メイジュスマイル（牝３ 水沢）、メイショウホガラカ（牝３ 未定）、ローブデュソワール（牝３ 門別）、エッセンス（牝３ 未定）、カヴァス（牡４ 未定）、クリノサンシャイン（牝４ 盛岡）、ジョウショーモード（牡３ 高知）、スウィフティー（牝３ 未定）、ピエナゴールド（牡３ 未定）、ヒロファイタ（牡３ 未定）、ファッシネイター（牝３ 未定）、ボンヤウンペ（牝３ 未定）、モズサミット（牡３ 未定）、リザラクト（牡３ 未定）、ローベ（牝３ 園田）
▽乗馬＝エヴァキュアン（牡５ 水口）、シルバータイド（牝４ 甲賀）、パスオーバー（牡３ 未定）、ウインストラグル（牡７ 新冠）、アスターブリザード（牡５ 甲賀）、ダノンランディ（牡３ 未定）、テイエムジャスタ（牡３ 岡山）、ライトマイファイア（牡４ 甲賀）、、レターオンザサンド（牡５ 甲賀）
▽へい死＝ヴァロワール（牡３）