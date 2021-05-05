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2021.5.5 15:24

【今週の登録抹消馬】５月５日

　▽地方＝エルプシオン（牡３　未定）、スマートラムセス（牡３　園田）、ビップフレックス（牡３　未定）、ロードラナキラ（牡６　園田）、エスミラクル（牝３　門別）、カウンターテナー（牡３　未定）、コパノランニング（牡３　高知）、ザベストデイ（牝３　川崎）、ワーイズオーバー（牡３　未定）、アイファーブレーヴ（牡６　笠松）、クリスバーグ（牝３　園田）、ゴッドデサフィオ（牡３　未定）、フィーネ（牝３　笠松）、ブルベアカロリー（牡４　川崎）、メイジュスマイル（牝３　水沢）、メイショウホガラカ（牝３　未定）、ローブデュソワール（牝３　門別）、エッセンス（牝３　未定）、カヴァス（牡４　未定）、クリノサンシャイン（牝４　盛岡）、ジョウショーモード（牡３　高知）、スウィフティー（牝３　未定）、ピエナゴールド（牡３　未定）、ヒロファイタ（牡３　未定）、ファッシネイター（牝３　未定）、ボンヤウンペ（牝３　未定）、モズサミット（牡３　未定）、リザラクト（牡３　未定）、ローベ（牝３　園田）

　▽乗馬＝エヴァキュアン（牡５　水口）、シルバータイド（牝４　甲賀）、パスオーバー（牡３　未定）、ウインストラグル（牡７　新冠）、アスターブリザード（牡５　甲賀）、ダノンランディ（牡３　未定）、テイエムジャスタ（牡３　岡山）、ライトマイファイア（牡４　甲賀）、、レターオンザサンド（牡５　甲賀）

　▽へい死＝ヴァロワール（牡３）