【今週の登録抹消馬】４月２８日

▽繁殖牝馬＝リボーン（３ 日高）、ジョーマンデリン（５ 北海道）、ローランダー（４ 滋賀）、イチザティアラ（６ 静内）、ヘルスチェック（４ 門別）
▽地方＝アピールデザイン（牝３ 浦和）、アユツリオヤジ（牡７ 大井）、ヴィトラス（セン３ 金沢）、ウルズ（牝３ 未定）、カシェル（牝３ 川崎）、タイガーユニバース（牡３ 未定）、ディアノイア（牝３ 大井）、ハクサンマックス（牡３ 金沢）、ボタンザクラ（牝３ 佐賀）、マスクトライ（セン３ 未定）、レジーナサンライズ（牝３ 未定）、エアモンナンジュ（牝３ 未定）、キープファイト（牡３ 未定）、コスモチェントロ（牝３ 未定）、ツイスタンシャウツ（牡３ 園田）、ラピスラズリライト（牝３ 園田）、ルガーサント（牝４ 未定）、カシノバリサイト（牡３ 佐賀）、トーホウレッド（牝３ 名古屋）、ナムラムツゴロー（牡６ 園田）、カシマユウミヒメ（牝３ 未定）、プレイラピーダ（牝３ 未定）、テイエムノサッタ（牝５ 佐賀）、トーホウアシュラ（牡３ 名古屋）、スマートラパン（牝３ 未定）
▽乗馬＝コパノフランクリン（牡３ 滋賀）、モザイク（牡７ 滋賀）、マルカトップガン（牡３ 京都）、トーセンアイトーン（牡６ 未定）、レッドアムニス（牡３ 未定）、アスターブランコ（牡３ 愛知）、グトルフォス（牡５ 滋賀）、ケルボヌール（牡３ 未定）
▽へい死＝エイシンポジション（牝５）、マクフライト（牡３）