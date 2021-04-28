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2021.4.28 15:27

【今週の登録抹消馬】４月２８日

　▽繁殖牝馬＝リボーン（３　日高）、ジョーマンデリン（５　北海道）、ローランダー（４　滋賀）、イチザティアラ（６　静内）、ヘルスチェック（４　門別）

　▽地方＝アピールデザイン（牝３　浦和）、アユツリオヤジ（牡７　大井）、ヴィトラス（セン３　金沢）、ウルズ（牝３　未定）、カシェル（牝３　川崎）、タイガーユニバース（牡３　未定）、ディアノイア（牝３　大井）、ハクサンマックス（牡３　金沢）、ボタンザクラ（牝３　佐賀）、マスクトライ（セン３　未定）、レジーナサンライズ（牝３　未定）、エアモンナンジュ（牝３　未定）、キープファイト（牡３　未定）、コスモチェントロ（牝３　未定）、ツイスタンシャウツ（牡３　園田）、ラピスラズリライト（牝３　園田）、ルガーサント（牝４　未定）、カシノバリサイト（牡３　佐賀）、トーホウレッド（牝３　名古屋）、ナムラムツゴロー（牡６　園田）、カシマユウミヒメ（牝３　未定）、プレイラピーダ（牝３　未定）、テイエムノサッタ（牝５　佐賀）、トーホウアシュラ（牡３　名古屋）、スマートラパン（牝３　未定）

　▽乗馬＝コパノフランクリン（牡３　滋賀）、モザイク（牡７　滋賀）、マルカトップガン（牡３　京都）、トーセンアイトーン（牡６　未定）、レッドアムニス（牡３　未定）、アスターブランコ（牡３　愛知）、グトルフォス（牡５　滋賀）、ケルボヌール（牡３　未定）

　▽へい死＝エイシンポジション（牝５）、マクフライト（牡３）