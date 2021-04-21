【今週の登録抹消馬】４月２１日

▽種牡馬＝リオンリオン（牡５ 未定）、
▽繁殖牝馬＝タガノタイリン（３ 新冠）、メイショウグロッケ（７ 浦河）
▽地方＝モントレージャック（牡３ 未定）、ネルソンタッチ（牡５ 未定）、ムカルナス（牝３ 園田）、レイワミノル（牡３ 未定）、アールウェルス（牡４ 未定）、インサイドユー（牡３ 未定）、グッドヘルスバイオ（牡５ 大井）、クリスタルハート（牝３ 名古屋）、チャーミングセイラ（牝３ 未定）、ニシオボヌール（セン９ 未定）、ピエナレモン（牡３ 未定）、スターインザスカイ（牡３ 未定）、タガノレイシャス（牝３ 未定）、リッカルーフ（牝３ 佐賀）、アンドロイド（牝３ 金沢）、トゥルーウィッシュ（牝３ 園田）、バリエンテレオン（牡３ 未定）、ヒラボクジュエル（牝３ 門別）、フィニアル（牝４ 川崎）、マラッカ（牝３ 高知）、ミルメルシー（牝５ 未定）、ラインプレジャー（牡４ 佐賀）、レオパルドミノル（牡３ 未定）、ロードヴェントス（牡３ 園田）、ビルボードクィーン（牝３ 金沢）
▽乗馬＝カモンスプリング（牡５ 栃木）、コマノルヴァン（牝３ 甲賀）、トウカイクラルテ（セン３ 滋賀）、ニホンピロセレーネ（牝３ 愛知）、ベルティアラ（牝４ 未定）、ジューンゴゼン（牝３ 甲賀）、モズサムライ（牡３ 茨城）、ラインワークス（牡３ 京都）
▽２歳（未）抹消＝ツーエムベルガー（牝 未定）