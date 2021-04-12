【桜花賞】レースアラカルト 売り上げは前年比１３０．２％

★白毛馬初のクラシック制覇…クラシック初出走Ｖ。ＪＲＡ・ＧＩは本馬の２０２０年阪神ＪＦに続く２勝目。

★最長間隔Ｖ…昨年の阪神ＪＦ以来の出走で、中１１８日でのＶはレース史上最長間隔。これまでは１９年（グランアレグリア）の中１１１日が最長だった。

★最優秀２歳牝馬の桜花賞Ｖ…１０年（アパパネ）以来１１年ぶりで、通算１０回目。

★阪神ＪＦと桜花賞で同じワンツー決着…阪神ＪＦが牝馬限定競走となった１９９１年以降、阪神ＪＦと桜花賞の１、２着馬が同じ馬、同じ着順になったのは初めて。

★クロフネ産駒…１４頭目の出走で初勝利。これまでは１１年（ホエールキャプチャ）の２着が最高だった。ＪＲＡ・ＧＩは２０年阪神ＪＦ以来で、通算１１勝目（うちＪ・ＧＩ２勝）。

★吉田隼人騎手…５回目の挑戦で初勝利。これまでは１２年（マイネエポナ）の１３着が最高だった。ＪＲＡ・ＧＩは２０年阪神ＪＦ以来で、通算３勝目。

★須貝尚介調教師…６頭目の出走で初勝利。これまでは１４年（レッドリヴェール）、１５年（クルミナル）の２着が最高だった。ＪＲＡ・ＧＩは２０年阪神ＪＦ以来で、通算１３勝目。

★生産牧場・ノーザンファーム…１９年以来の通算８勝目。ＪＲＡ・ＧＩは大阪杯（レイパパレ）に続く今年２勝目で、通算１６４勝目（うちＪ・ＧＩ３勝）。

◆売り上げ、入場者数…桜花賞の売り上げは１８２億８９０６万７３００円で、前年比１３０．２％。入場人員は約３０００人だった。