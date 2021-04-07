【今週の登録抹消馬】４月７日

▽繁殖牝馬＝イルーシヴゴールド（６ 未定）、トスアップ（５ 北海道）、ブライトパス（６ 苫小牧）、アルテフィーチェ（４ 千歳）、コハルビヨリ（５ 未定）、アンサンブル（４ 三石）、メイショウハナグシ（５ 浦河）
▽地方＝セイカリス（牡３ 未定）、アカツキジョー（牡６ 未定）、カワキタオペラ（セン３ 未定）、クレイジースピード（牡３ 未定）、サイモンギザ（牡３ 門別）、ジョルジュサンク（牡８ 高知）、セイブロッケン（牡３ 未定）、ダイカグラ（牝４ 盛岡）、ブラックカード（牡７ 未定）、ブラーブサージュ（牡３ 未定）、マスターコード（牡７ 未定）、ラフェリシテ（牝５ 滋賀）、ジェッター（牝４ 未定）、カズグラーベン（牡３ 大井）、ソラフネ（牡３ 未定）、テイエムナイスガイ（牡３ 佐賀）、ヒメサマ（牝４ 未定）、クライマックス（牡３ 門別）、グルーヴィカグヤ（牝３ 高知）、ノーブルマーズ（牡８ 大井）、ハヌマーン（セン３ 未定）、ビービージェニファ（牝３ 門別）、ミッキーエンパイア（牡３ 未定）、モーデン（牡３ 船橋）、タガノセーヌ（牝３ 佐賀）
▽乗馬＝メイショウユウシン（牡５ 滋賀）、タガノコハクゾラ（牝３ 京都）、メイショウテンダン（牡５ 滋賀）、レヴカ（牝３ 鳥取）、アダムバローズ（牡７ 滋賀）、ロードフォールズ（牡３ 未定）、レオンコロナ（牡５ 京都）、レーガノミクス（牡６ 未定）、マコトジュズマル（牡５ 福島）
▽２歳（未）抹消＝シゲルスイレン（牝２ 佐賀）
▽へい死＝ゴースルーザルーフ（牡３）、ベストタッチダウン（牡５）