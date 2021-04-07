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2021.4.7 14:21

【今週の登録抹消馬】４月７日

　▽繁殖牝馬＝イルーシヴゴールド（６　未定）、トスアップ（５　北海道）、ブライトパス（６　苫小牧）、アルテフィーチェ（４　千歳）、コハルビヨリ（５　未定）、アンサンブル（４　三石）、メイショウハナグシ（５　浦河）

　▽地方＝セイカリス（牡３　未定）、アカツキジョー（牡６　未定）、カワキタオペラ（セン３　未定）、クレイジースピード（牡３　未定）、サイモンギザ（牡３　門別）、ジョルジュサンク（牡８　高知）、セイブロッケン（牡３　未定）、ダイカグラ（牝４　盛岡）、ブラックカード（牡７　未定）、ブラーブサージュ（牡３　未定）、マスターコード（牡７　未定）、ラフェリシテ（牝５　滋賀）、ジェッター（牝４　未定）、カズグラーベン（牡３　大井）、ソラフネ（牡３　未定）、テイエムナイスガイ（牡３　佐賀）、ヒメサマ（牝４　未定）、クライマックス（牡３　門別）、グルーヴィカグヤ（牝３　高知）、ノーブルマーズ（牡８　大井）、ハヌマーン（セン３　未定）、ビービージェニファ（牝３　門別）、ミッキーエンパイア（牡３　未定）、モーデン（牡３　船橋）、タガノセーヌ（牝３　佐賀）

　▽乗馬＝メイショウユウシン（牡５　滋賀）、タガノコハクゾラ（牝３　京都）、メイショウテンダン（牡５　滋賀）、レヴカ（牝３　鳥取）、アダムバローズ（牡７　滋賀）、ロードフォールズ（牡３　未定）、レオンコロナ（牡５　京都）、レーガノミクス（牡６　未定）、マコトジュズマル（牡５　福島）

　▽２歳（未）抹消＝シゲルスイレン（牝２　佐賀）

　▽へい死＝ゴースルーザルーフ（牡３）、ベストタッチダウン（牡５）