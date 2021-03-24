【今週の登録抹消馬】３月２４日

▽繁殖牝馬＝メモリーコバルト（６ 浦河）、デルマミロク（３ 門別）、ヴィンテージポート（牝３ 浦河）
▽地方＝シゲルオリンピア（牡３ 佐賀）、シゲルビンジャー（牝３ 佐賀）、テイエムセレーナ（牝３ 佐賀）、ナムラトライ（牡３ 園田）、ピノヴェリタ（牝３ 未定）、モズレンリンレイ（牡３ 未定）、メイショウストーム（セン３ 園田）、モズカンリョウ（牝３ 未定）、リッカウィンドウ（牝５ 佐賀）、ケンジーフェイス（牡３ 未定）、テイケイラナキラ（牝３ 園田）、メイショウイヤサカ（牝５ 未定）、ルージュロゼ（牝３ 未定）、エイシンヨッシー（牡５ 園田）、サトノプライム（牡７ 船橋）、タツオウカケンラン（牝４ 名古屋）、トーホウシーマ（牡７ 名古屋）、トーホウワールド（牡３ 名古屋）、テーオーヘリオス（牡９ 佐賀）、クリノシラユキ（牡４ 園田）
▽乗馬＝モーティヴフォース（セン３ 鳥取）、ヤマニンラッセル（牝３ 滋賀）、エアーズロック（牡３ 滋賀）、クリノライジン（牡５ 滋賀）、デュエラー（牡３ 滋賀）、メイショウダフト（牝３ 岡山）、メイショウホルダー（牡４ 滋賀）、パフォーマプロミス（牡９ 滋賀）、メイショウタオヤカ（牝６ 未定）、メイショウテッコン（牡６ 馬事公苑）
▽２歳（未）抹消＝コスモフローライト（牡 未定）