中央競馬：ニュース中央競馬

2021.3.24 13:36

【今週の登録抹消馬】３月２４日

　▽繁殖牝馬＝メモリーコバルト（６　浦河）、デルマミロク（３　門別）、ヴィンテージポート（牝３　浦河）

　▽地方＝シゲルオリンピア（牡３　佐賀）、シゲルビンジャー（牝３　佐賀）、テイエムセレーナ（牝３　佐賀）、ナムラトライ（牡３　園田）、ピノヴェリタ（牝３　未定）、モズレンリンレイ（牡３　未定）、メイショウストーム（セン３　園田）、モズカンリョウ（牝３　未定）、リッカウィンドウ（牝５　佐賀）、ケンジーフェイス（牡３　未定）、テイケイラナキラ（牝３　園田）、メイショウイヤサカ（牝５　未定）、ルージュロゼ（牝３　未定）、エイシンヨッシー（牡５　園田）、サトノプライム（牡７　船橋）、タツオウカケンラン（牝４　名古屋）、トーホウシーマ（牡７　名古屋）、トーホウワールド（牡３　名古屋）、テーオーヘリオス（牡９　佐賀）、クリノシラユキ（牡４　園田）

　▽乗馬＝モーティヴフォース（セン３　鳥取）、ヤマニンラッセル（牝３　滋賀）、エアーズロック（牡３　滋賀）、クリノライジン（牡５　滋賀）、デュエラー（牡３　滋賀）、メイショウダフト（牝３　岡山）、メイショウホルダー（牡４　滋賀）、パフォーマプロミス（牡９　滋賀）、メイショウタオヤカ（牝６　未定）、メイショウテッコン（牡６　馬事公苑）

　▽２歳（未）抹消＝コスモフローライト（牡　未定）