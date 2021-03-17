【今週の登録抹消馬】３月１７日

▽繁殖牝馬＝アンヴァル（６ 白老）、スズカモナミ（７ 浦河）、ダンサール（６ 早来）、ノーブルカリナン（６ 千歳）、メサルティム（６ 未定）、モズアーントモー（４ 北海道）、オーシャンズ（４ 様似）、ソシアルクラブ（６ 早来）、レイホーロマンス（８ 浦河）、ウインラナキラ（６ 新冠）、アルディフルール（４ 千歳）、ディアハート（３ 静内）、レッドフィオナ（６ 宮城）
▽地方＝アサケパワー（牡７ 未定）、グランマーテル（牡３ 未定）、スズカディープ（セン９ 高知）、セブンハピネス（牡３ 園田）、センスオブユニティ（牝３ 未定）、ディオアルバ（牡３ 未定）、プロデューサー（牡３ 未定）、ミヤジシルフィード（牡５ 未定）、メイショウマシフ（牡３ 未定）、ラインエミネント（牡５ 佐賀）、アメリカンソレイユ（牡５ 大井）、コジートゥインクル（牡３ 高知）、タガノリヴェラーノ（牡３ 佐賀）、フクノシーサー（牝３ 名古屋）、プライドマイセルフ（牝３ 門別）、マサノムサシ（セン３ 名古屋）、マルガリーテース（牝４ 園田）、シゲルカナロア（牡３ 佐賀）、クランツリート（牡３ 金沢）
▽乗馬＝カドル（牝３ 未定）、ハッチ（牝３ 滋賀）、マンノグランプリ（牡５ 滋賀）、シングルアップ（牡５ 未定）、スズカコーズキング（牡３ 滋賀）、ブライトクォーツ（牡７ 滋賀）
▽へい死＝スマートパサート（牝３）