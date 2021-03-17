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2021.3.17 13:47

【今週の登録抹消馬】３月１７日

　▽繁殖牝馬＝アンヴァル（６　白老）、スズカモナミ（７　浦河）、ダンサール（６　早来）、ノーブルカリナン（６　千歳）、メサルティム（６　未定）、モズアーントモー（４　北海道）、オーシャンズ（４　様似）、ソシアルクラブ（６　早来）、レイホーロマンス（８　浦河）、ウインラナキラ（６　新冠）、アルディフルール（４　千歳）、ディアハート（３　静内）、レッドフィオナ（６　宮城）

　▽地方＝アサケパワー（牡７　未定）、グランマーテル（牡３　未定）、スズカディープ（セン９　高知）、セブンハピネス（牡３　園田）、センスオブユニティ（牝３　未定）、ディオアルバ（牡３　未定）、プロデューサー（牡３　未定）、ミヤジシルフィード（牡５　未定）、メイショウマシフ（牡３　未定）、ラインエミネント（牡５　佐賀）、アメリカンソレイユ（牡５　大井）、コジートゥインクル（牡３　高知）、タガノリヴェラーノ（牡３　佐賀）、フクノシーサー（牝３　名古屋）、プライドマイセルフ（牝３　門別）、マサノムサシ（セン３　名古屋）、マルガリーテース（牝４　園田）、シゲルカナロア（牡３　佐賀）、クランツリート（牡３　金沢）

　▽乗馬＝カドル（牝３　未定）、ハッチ（牝３　滋賀）、マンノグランプリ（牡５　滋賀）、シングルアップ（牡５　未定）、スズカコーズキング（牡３　滋賀）、ブライトクォーツ（牡７　滋賀）

　▽へい死＝スマートパサート（牝３）