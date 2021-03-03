【今週の登録抹消馬】３月３日

▽繁殖牝馬＝アマルフィコースト（６ 未定）、サトノガーネット（６ 追分）、パラーティウム（５ 北海道）、ヒルノマリブ（４ 未定）、アリア（６ 追分）、デュアルウィールド（６ 静内）、リバティハイツ（６ 千歳）、アークロイヤル（５ 千歳）、ブラックヒューマー（４ 門別）、ヤマニンアンプリメ（７ 新冠）、チャチャチャ（５ 門別）
▽地方＝アイファーディアー（牝３ 未定）、オメガクラージュ（牝３ 未定）、キングタロウ（牡３ 未定）、シゲルセキニンシャ（牡３ 佐賀）、メイショウコエダ（牝３ 未定）、メイショウトリプル（牡３ 未定）、モズアーマー（牝３ 未定）、レジュレクシオン（牡３ 未定）、ローザマローネ（牝３ 未定）、アジェナ（牝３ 未定）、タガノエンデヴァー（セン３ 園田）、テイエムサツマドン（牡３ 未定）、ディーププレザント（セン４ 園田）、ノーブルスター（牡３ 名古屋）、マナカ（牝５ 園田）、モズキゾク（牡３ 未定）、ルナエスメラルダ（牝５ 金沢）、キモンボーイ（牡５ 高知）、クリノハーヴィー（牡３ 園田）、フライインザスカイ（牡３ 高知）、マグナレガーロ（牡６ 未定）、レゼール（牝３ 未定）、カシノバド（牡３ 佐賀）、シャーベットフィズ（牡４ 名古屋）、ライヴキャンディー（牡３ 園田）、ジャスパーエース（牡４ 園田）
▽乗馬＝サイモンオーキッド（牝５ 未定）、ショウナンバレリオ（牡４ 滋賀）、メイショウクライム（セン５ 滋賀）、カネトシフォルテ（牝３ 滋賀）、ショウナンライフク（牝３ 滋賀）
▽研究馬＝ジャングルオー（牡３ 栗東トレセン）、スズカスパーブオー（牡３ 栗東トレセン）
▽へい死＝コパノカーリング（牡５）、カスティーリャ（牡３）