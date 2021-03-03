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2021.3.3 13:22

【今週の登録抹消馬】３月３日

　▽繁殖牝馬＝アマルフィコースト（６　未定）、サトノガーネット（６　追分）、パラーティウム（５　北海道）、ヒルノマリブ（４　未定）、アリア（６　追分）、デュアルウィールド（６　静内）、リバティハイツ（６　千歳）、アークロイヤル（５　千歳）、ブラックヒューマー（４　門別）、ヤマニンアンプリメ（７　新冠）、チャチャチャ（５　門別）

　▽地方＝アイファーディアー（牝３　未定）、オメガクラージュ（牝３　未定）、キングタロウ（牡３　未定）、シゲルセキニンシャ（牡３　佐賀）、メイショウコエダ（牝３　未定）、メイショウトリプル（牡３　未定）、モズアーマー（牝３　未定）、レジュレクシオン（牡３　未定）、ローザマローネ（牝３　未定）、アジェナ（牝３　未定）、タガノエンデヴァー（セン３　園田）、テイエムサツマドン（牡３　未定）、ディーププレザント（セン４　園田）、ノーブルスター（牡３　名古屋）、マナカ（牝５　園田）、モズキゾク（牡３　未定）、ルナエスメラルダ（牝５　金沢）、キモンボーイ（牡５　高知）、クリノハーヴィー（牡３　園田）、フライインザスカイ（牡３　高知）、マグナレガーロ（牡６　未定）、レゼール（牝３　未定）、カシノバド（牡３　佐賀）、シャーベットフィズ（牡４　名古屋）、ライヴキャンディー（牡３　園田）、ジャスパーエース（牡４　園田）

　▽乗馬＝サイモンオーキッド（牝５　未定）、ショウナンバレリオ（牡４　滋賀）、メイショウクライム（セン５　滋賀）、カネトシフォルテ（牝３　滋賀）、ショウナンライフク（牝３　滋賀）

　▽研究馬＝ジャングルオー（牡３　栗東トレセン）、スズカスパーブオー（牡３　栗東トレセン）

　▽へい死＝コパノカーリング（牡５）、カスティーリャ（牡３）