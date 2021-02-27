ＪＲＡ役員・職員人事発令

ＪＲＡ役員人事（３月１日）▽常務理事（再任・理事）木村一人、吉田正義▽理事（新任）新屋勇人、植木聡、清水靖博▽退任（２８日）常務理事木所康夫、理事吉崎一郎、理事横田貞夫

ＪＲＡ職員人事（３月１日）コンプライアンス推進室長（法務部担当部長）田原克彦▽総合企画部長（日高育成牧場長）高嶋民治▽総務部長（競馬学校長）福島輝也▽国際部長（函館競馬場長）荻原真▽法務部長（ＪＲＡファシリティーズ（株）出向）秋谷光昭▽人事部長（国際部長）柏田秀治▽施設部長（栗東トレーニング・センター副場長）渡邉利行▽情報システム部長（新潟競馬場長）中澤智▽プロモーション部長（栗東トレーニング・センター副場長）堀田和宏▽お客様部長（福島競馬場長）後藤浩之▽広報部長（（一財）グリーンチャンネル出向）伊藤裕▽馬事部長（競走部番組企画室長）吉成公伸▽競馬学校長（宮崎育成牧場長）渡邉孝徳▽日高育成牧場長（栗東トレーニング・センター競走馬診療所長）石丸睦樹▽宮崎育成牧場長（競走部厩舎関連室長）梅村英人▽美浦トレーニング・センター場長（総務部長）小林哲也▽函館競馬場長（人事部長補佐）工藤禎康▽福島競馬場長（ウインズ部ウインズ事業室長）藪政勝▽新潟競馬場長（情報システム部長補佐）尾上忠久▽中山競馬場長（広報部長）高田順一▽東京競馬場長（人事部長）高畑覚▽京都競馬場長（小倉競馬場長）松田恵作▽小倉競馬場長（コンプライアンス推進室上席調査役）嶋岡浩之