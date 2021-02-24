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2021.2.24 13:39

【今週の登録抹消馬】２月２４日

　▽繁殖牝馬＝クインズチャパラ（６　未定）、スペクター（７　静内）、ウインルチル（６　新冠）、サムシングジャスト（５　新冠）、ファイナライズ（５　三石）、イエローマリンバ（６　門別）、ノーブルスコア（５　早来）、ボーンスキルフル（６　千歳）、アドマイヤミランダ（４　早来）、ソニックビースト（４　三石）、タガノエルフ（６　新冠）、フィニフティ（６　早来）

　▽地方＝サンスポット（牡４　園田）、タマモプリズム（牝３　未定）、カカンクオン（牡３　未定）、マンタナ（牡３　園田）、アイファーキャット（牝３　名古屋）、エベーヌ（牝３　名古屋）、テイエムギフテッド（牡６　佐賀）、パワーインユニティ（牡３　未定）、アラッタロウ（牡３　未定）、ヴォルスト（セン４　大井）、エムティアン（牝５　門別）、タイセイレジェーロ（牡３　水沢）、チョウラブリー（牝３　園田）、テイエムレビュー（牝４　名古屋）、ナムラケプラー（牡３　未定）、ルナソルガール（牝４　名古屋）、キンジラレタアソビ（セン３　名古屋）、サンライズテソロ（牡３　未定）、シゲルジョウム（牝３　佐賀）、ジンジャーミント（牝３　金沢）、ディープダイバー（牡５　浦和）、ファイトフォーラヴ（牡５　未定）、メイショウクチナシ（牝３　未定）、ロードギガース（牡３　園田）

　▽乗馬＝サワヤカタイド（牡６　甲賀）、ケイアイリア（牡４　滋賀）、ケルフィリー（セン３　鳥取）、セロシア（牡５　滋賀）、タガノクリエイター（牡３　未定）、タイキフェルヴール（牡６　三重）、テーオーソルジャー（牡１０　福井工業大学）、ニホンピロビグラス（牡３　水口）

　▽研究馬＝グッドレイズ（牡５　栗東トレセン）

　▽へい死＝グランドピクシー（牝３）