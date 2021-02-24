【今週の登録抹消馬】２月２４日

▽繁殖牝馬＝クインズチャパラ（６ 未定）、スペクター（７ 静内）、ウインルチル（６ 新冠）、サムシングジャスト（５ 新冠）、ファイナライズ（５ 三石）、イエローマリンバ（６ 門別）、ノーブルスコア（５ 早来）、ボーンスキルフル（６ 千歳）、アドマイヤミランダ（４ 早来）、ソニックビースト（４ 三石）、タガノエルフ（６ 新冠）、フィニフティ（６ 早来）
▽地方＝サンスポット（牡４ 園田）、タマモプリズム（牝３ 未定）、カカンクオン（牡３ 未定）、マンタナ（牡３ 園田）、アイファーキャット（牝３ 名古屋）、エベーヌ（牝３ 名古屋）、テイエムギフテッド（牡６ 佐賀）、パワーインユニティ（牡３ 未定）、アラッタロウ（牡３ 未定）、ヴォルスト（セン４ 大井）、エムティアン（牝５ 門別）、タイセイレジェーロ（牡３ 水沢）、チョウラブリー（牝３ 園田）、テイエムレビュー（牝４ 名古屋）、ナムラケプラー（牡３ 未定）、ルナソルガール（牝４ 名古屋）、キンジラレタアソビ（セン３ 名古屋）、サンライズテソロ（牡３ 未定）、シゲルジョウム（牝３ 佐賀）、ジンジャーミント（牝３ 金沢）、ディープダイバー（牡５ 浦和）、ファイトフォーラヴ（牡５ 未定）、メイショウクチナシ（牝３ 未定）、ロードギガース（牡３ 園田）
▽乗馬＝サワヤカタイド（牡６ 甲賀）、ケイアイリア（牡４ 滋賀）、ケルフィリー（セン３ 鳥取）、セロシア（牡５ 滋賀）、タガノクリエイター（牡３ 未定）、タイキフェルヴール（牡６ 三重）、テーオーソルジャー（牡１０ 福井工業大学）、ニホンピロビグラス（牡３ 水口）
▽研究馬＝グッドレイズ（牡５ 栗東トレセン）
▽へい死＝グランドピクシー（牝３）