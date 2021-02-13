【佐藤洋一郎の「一番堅い◎」】洛陽Ｓを逃げ切りました！

【佐藤洋一郎の「一番堅い◎」】１３日（土）

【阪神１１Ｒ・洛陽Ｓ】 ◎⑩サトノフェイバー

頭数、枠順（Ｂ着外枠）、展開（同型不在の単騎逃げＯＫ）の三拍子がそろった最高の舞台。

※結果…「一番堅い◎」サトノフェイバー（３番人気）が逃げ切り勝ち。東京サンスポの鬼才・佐藤洋一郎記者は「ガチンコ収支バトル」第１ステージで先週、１８万７５９０円を計上したように絶好調。本命、穴…、お任せください！