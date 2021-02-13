【佐藤洋一郎の「一番堅い◎」】洛陽Ｓを逃げ切りました！

2021.2.13 15:58
佐藤洋一郎記者【拡大】
【佐藤洋一郎の「一番堅い◎」】１３日（土）
【阪神１１Ｒ・洛陽Ｓ】 ◎⑩サトノフェイバー
頭数、枠順（Ｂ着外枠）、展開（同型不在の単騎逃げＯＫ）の三拍子がそろった最高の舞台。
※結果…「一番堅い◎」サトノフェイバー（３番人気）が逃げ切り勝ち。東京サンスポの鬼才・佐藤洋一郎記者は「ガチンコ収支バトル」第１ステージで先週、１８万７５９０円を計上したように絶好調。本命、穴…、お任せください！
季節・馬場・展開
穴
３連単
プロフィル
生年月日不詳。１９７０年サンスポの「読者対抗予想コンテスト」に優勝、初代チャンピオンとなる。その後、競馬エイト発刊スタッフに加わり、その後サンスポに移籍。４０数年、穴馬券ひとすじ。
予想スタイル
キ・バ・テン発想から季節成績、馬場、展開が基本スタイル。さらに競走馬の気性にも注目し、特殊馬具の装着も重要と考える。
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