【今週の登録抹消馬】１月２７日

▽種牡馬＝サートゥルナーリア（５ 早来）
▽繁殖牝馬＝ラミア（３ 未定）、サマーセント（５ 門別）、スリーランディア（７ 浦河）、タガノアスワド（７ 未定）、ルンルンクオリティ（５ 浦河）、ハナソメイ（６ 日高）、ヴォカツィオーネ（７ 新冠）、ブライティアレディ（８ 平取）、メトロポール（５ 門別）、ロケット（６ 門別）、イナズママンボ（７ 北海道）、プリディカメント（６ 門別）
▽地方＝スマートジュリアン（牝３ 園田）、インターセクション（牡６ 未定）、ヴィグラスカイザー（牡４ 未定）、キングヴァラール（牡９ 未定）、ザプレリオス（牡５ 大井）、タマモサザンクロス（牡７ 園田）、トチノファンタジア（牝５ 未定）、ドンフォルティス（牡６ 川崎）、ラガートゥインクル（牝３ 園田）、ラブミーボーイ（牡６ 園田）、ルクスムンディー（牡６ 未定）、ウインブリオーソ（牡３ 未定）、キングレイスター（牡７ 名古屋）、サンライズクロンヌ（牡８ 未定）、スマートアヴァロン（牡９ 門別）、チャップマン（牡３ 未定）、ナムライダテン（牡３ 未定）、パピードッグ（牝３ 未定）、ブレイリーマックス（牡３ 未定）
▽乗馬＝ダンツテリオス（牡３ 愛知）、ステイインシアトル（牡１０ 甲賀）、ハーキーステップ（牡５ 加西）、アルームスクレト（牡５ 未定）、シンゼンドリーム（牡８ 滋賀）、ハトマークタイガー（セン５ 馬事公苑）、マテンロウヒーロー（セン４ 水口）、リピネ（牝４ 鳥取）
▽へい死＝ハクアイオウ（牡４）