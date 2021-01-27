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2021.1.27 17:04

【今週の登録抹消馬】１月２７日

　▽種牡馬＝サートゥルナーリア（５　早来）

　▽繁殖牝馬＝ラミア（３　未定）、サマーセント（５　門別）、スリーランディア（７　浦河）、タガノアスワド（７　未定）、ルンルンクオリティ（５　浦河）、ハナソメイ（６　日高）、ヴォカツィオーネ（７　新冠）、ブライティアレディ（８　平取）、メトロポール（５　門別）、ロケット（６　門別）、イナズママンボ（７　北海道）、プリディカメント（６　門別）

　▽地方＝スマートジュリアン（牝３　園田）、インターセクション（牡６　未定）、ヴィグラスカイザー（牡４　未定）、キングヴァラール（牡９　未定）、ザプレリオス（牡５　大井）、タマモサザンクロス（牡７　園田）、トチノファンタジア（牝５　未定）、ドンフォルティス（牡６　川崎）、ラガートゥインクル（牝３　園田）、ラブミーボーイ（牡６　園田）、ルクスムンディー（牡６　未定）、ウインブリオーソ（牡３　未定）、キングレイスター（牡７　名古屋）、サンライズクロンヌ（牡８　未定）、スマートアヴァロン（牡９　門別）、チャップマン（牡３　未定）、ナムライダテン（牡３　未定）、パピードッグ（牝３　未定）、ブレイリーマックス（牡３　未定）

　▽乗馬＝ダンツテリオス（牡３　愛知）、ステイインシアトル（牡１０　甲賀）、ハーキーステップ（牡５　加西）、アルームスクレト（牡５　未定）、シンゼンドリーム（牡８　滋賀）、ハトマークタイガー（セン５　馬事公苑）、マテンロウヒーロー（セン４　水口）、リピネ（牝４　鳥取）

　▽へい死＝ハクアイオウ（牡４）