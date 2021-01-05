２０年度ＪＲＡ賞の調教師・騎手部門受賞者が発表

２０２０年度ＪＲＡ賞の調教師・騎手部門受賞者が４日、ＪＲＡから発表された。授賞式は２５日の予定、厩舎関係者表彰式は未定（敬称略）。

ＪＲＡ賞

【調教師部門】

★最多勝利調教師＝矢作芳人（６０勝）

★最高勝率調教師＝友道康夫（・１８８）

★最多賞金獲得調教師＝矢作芳人（２２億６１４６万円）

★優秀技術調教師＝矢作芳人

【騎手部門】

★ＪＲＡ最多勝利騎手＝Ｃ・ルメール（２０４勝）

★ＪＲＡ最高勝率騎手＝川田将雅（・２８１）

★ＪＲＡ最多賞金獲得騎手＝Ｃ・ルメール（４５億３９１３万円）

★ＭＶＪ＝Ｃ・ルメール（５４ポイント）

★最優秀障害騎手＝森一馬

★最多勝利新人騎手＝該当者なし

厩舎関係者表彰

【騎手部門】

★優秀騎手賞＝▽１位Ｃ・ルメール▽２位松山弘平▽３位川田将雅▽４位福永祐一▽５位武豊

★優秀障害騎手賞＝１位森一馬▽２位石神深一

★障害騎手特別賞＝該当者なし

★最多勝利新人騎手賞＝該当者なし

★特別模範騎手賞＝該当者なし

★ベストフェアプレー賞＝該当者なし

★フェアプレー賞＝石橋脩、大野拓弥、菅原明良、田辺裕信、津村明秀、戸崎圭太、藤田菜七子、丸山元気、横山和生、吉田隼人、岩田康誠、亀田温心、川田将雅、菱田裕二、藤岡佑介

【厩舎部門】

★優秀厩舎賞＝（関東）▽１位堀宣行▽２位藤沢和雄▽３位国枝栄▽４位伊藤圭三▽５位木村哲也（関西）▽１位矢作芳人▽２位友道康夫▽３位安田隆行▽４位杉山晴紀▽５位西村真幸

★新人騎手育成賞＝該当者なし