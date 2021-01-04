【３歳次走報】ステラヴェローチェは共同通信杯へ

★朝日杯ＦＳ２着ステラヴェローチェ（栗・須貝、牡）は共同通信杯（２月１４日、東京、ＧＩＩＩ、芝１８００メートル）に向かう。札幌新馬戦、百日草特別と連勝中のエフフォーリア（美・鹿戸、牡）も同レースへ。

★東スポ杯２歳Ｓ４着のプラチナトレジャー（美・国枝、牡）は引き続き在厩で調整し、京成杯（１７日、中山、ＧＩＩＩ、芝２０００メートル）で始動する。５着ヴェローチェオロ（栗・須貝、牡）は梅花賞（１７日、中京、１勝クラス、芝２２００メートル）へ。

★昨年８月２９日新潟の新馬戦（芝１６００メートル）を勝ったアナザーリリック（美・林、牝）は、菜の花賞（１６日、中山、１勝クラス、芝１６００メートル）で復帰。

★昨年１１月２２日東京の未勝利戦（芝１６００メートル）を勝ったソングライン（美・林、牝）は紅梅Ｓ（１６日、中京、Ｌ、芝１４００メートル）に向かう。

★昨年１２月２６日中山の未勝利戦（ダ１８００メートル）で１着のラフストリーム（美・武井、牡）は、黒竹賞（９日、中山、１勝クラス、ダ１８００メートル）へ。

★昨年１１月２１日東京の未勝利戦（芝１８００メートル）で１着のカナリキケン（美・竹内、牝）は、菜の花賞か、若竹賞（２４日、中山、１勝クラス、芝１８００メートル）へ。

★昨年１２月１２日中山の未勝利戦（芝１８００メートル）を勝ったレーヴドゥラプレリ（美・宮田、牝）は、アネモネＳ（３月１４日、中山、Ｌ、芝１６００メートル）かフラワーＣ（同２０日、中山、ＧＩＩＩ、芝１８００メートル）へ。

★ホープフルＳ４着タイトルホルダー（美・栗田徹、牡）は今週中に放牧に出される。同レースで逸走、競走を中止したランドオブリバティ（美・鹿戸、牡）は在厩で調整中。次走は調教再審査後に検討。