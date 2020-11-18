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2020.11.18 14:14

【今週の登録抹消馬】１１月１８日

　▽繁殖牝馬＝デスティニーソング（６　静内）、ファッショニスタ（６　門別）、ベルスール（４　千歳）、ルプレジール（４　白老）、アニエーゼ（５　新冠）、エオリア（６　門別）、パッションチカ（６　浦河）、メイショウラバンド（９　三石）、モズハチキン（４　日高）、アスタービーナス（５　青森）、コスタネラ（５　千歳）、プリズマティコ（５　早来）、リリアンフェルス（２　早来）

　▽地方＝クールビスマルク（牡２　園田）、サプライズギフト（牝２　未定）、サンライズフルメン（牡５　未定）、スマートラビリンス（牝３　未定）、タガノミューコ（牝２　未定）、ナムラマッチェリ（牝４　園田）、フクシマブラッサム（牝２　佐賀）、マヤノハイヌーン（セン５　金沢）、メイショウケンロク（牡３　園田）、メイプルグレイト（牡５　園田）、ラムセスバローズ（牡５　大井）、クールリフレイン（牡５　未定）、ジュンジュン（牡３　園田）、メイプルブラザー（牡６　園田）、ウェーブガイア（牝５　未定）、ウォークザライン（牡４　川崎）、ゲンキチハヤブサ（セン８　門別）、セブンティサン（牝４　園田）、ディーシャイン（牡３　園田）、アイファーヴリル（牡７　未定）

　▽乗馬＝タイセイパルサー（牡７　愛知）、スパニッシュフライ（牝５　滋賀）、アルセスト（牡３　滋賀）、ミッキーブラック（牡４　関西大学）、レヴドゥギャルソン（牡３　未定）、ルールオブサム（牡３　鳥取）

　▽へい死＝ミヤビクインビー（牡２）