【今週の登録抹消馬】１１月１８日

▽繁殖牝馬＝デスティニーソング（６ 静内）、ファッショニスタ（６ 門別）、ベルスール（４ 千歳）、ルプレジール（４ 白老）、アニエーゼ（５ 新冠）、エオリア（６ 門別）、パッションチカ（６ 浦河）、メイショウラバンド（９ 三石）、モズハチキン（４ 日高）、アスタービーナス（５ 青森）、コスタネラ（５ 千歳）、プリズマティコ（５ 早来）、リリアンフェルス（２ 早来）
▽地方＝クールビスマルク（牡２ 園田）、サプライズギフト（牝２ 未定）、サンライズフルメン（牡５ 未定）、スマートラビリンス（牝３ 未定）、タガノミューコ（牝２ 未定）、ナムラマッチェリ（牝４ 園田）、フクシマブラッサム（牝２ 佐賀）、マヤノハイヌーン（セン５ 金沢）、メイショウケンロク（牡３ 園田）、メイプルグレイト（牡５ 園田）、ラムセスバローズ（牡５ 大井）、クールリフレイン（牡５ 未定）、ジュンジュン（牡３ 園田）、メイプルブラザー（牡６ 園田）、ウェーブガイア（牝５ 未定）、ウォークザライン（牡４ 川崎）、ゲンキチハヤブサ（セン８ 門別）、セブンティサン（牝４ 園田）、ディーシャイン（牡３ 園田）、アイファーヴリル（牡７ 未定）
▽乗馬＝タイセイパルサー（牡７ 愛知）、スパニッシュフライ（牝５ 滋賀）、アルセスト（牡３ 滋賀）、ミッキーブラック（牡４ 関西大学）、レヴドゥギャルソン（牡３ 未定）、ルールオブサム（牡３ 鳥取）
▽へい死＝ミヤビクインビー（牡２）